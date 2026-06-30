Đi đến tận cùng sự thật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Đi đến tận cùng sự thật

Bài và ảnh: KỲ NAM

Có những chuyến tác nghiệp không chỉ đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp mà còn buộc phóng viên phải đối mặt với hiểm nguy để đến tận cùng sự thật

Tôi có gần 14 năm gắn bó với Báo Người Lao Động. Đó là quãng thời gian quý giá để một phóng viên trẻ được rèn luyện trong môi trường làm báo chuyên nghiệp. Trong hành trình ấy, không ít lần tôi được giao những nhiệm vụ khó khăn, buộc phải vượt qua chính mình.

Vào hầm, lặn biển

Tôi còn nhớ ngày 16-12-2014, thời điểm 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng). Nhận chỉ đạo của Ban Biên tập, tôi chạy xe máy từ Nha Trang lên hiện trường, vượt quãng đường gần 200 km.

Đi vội, tôi chỉ mang theo một chiếc áo khoác. Khi vượt đèo Khánh Lê, sương mù buốt giá khiến tôi rét run. Ghé vào quán tạp hóa mua đôi găng tay, hai bàn tay tê cứng, chân cũng cứng đờ nên khi vừa hạ ga, chiếc xe lao thẳng vào lề đường, người tôi lấm lem bùn đỏ.

Đến khu vực hầm Đạ Dâng, trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối hun hút. Mượn đôi ủng rồi lội nước bì bõm vào trong, nhiều đồng nghiệp ngăn lại: "Hầm mới sập, lỡ sập tiếp thì chết". Tôi cũng rùng mình khi đứng giữa căn hầm ẩm thấp, nước từ trần liên tục nhỏ xuống. Nhưng nghĩ nếu không vào thì lấy đâu ra hình ảnh hiện trường, tôi lại xách máy ảnh, mò mẫm tiến sâu vào trong. Ít ngày sau, khi lực lượng quân đội triển khai cứu hộ, toàn bộ phóng viên đều bị cấm vào hầm.

Đêm ngủ lại Đạ Dâng cũng là ký ức không thể quên. Trong khu lán trại trống trơn, không có nổi một tấm chăn, nhóm phóng viên co ro ôm nhau nằm như cá xếp. Cái lạnh thấu xương khiến cả nhóm gần như thức trắng, chỉ mong trời mau sáng.

Năm 2022, khi xuất hiện thông tin san hô tại Khu Bảo tồn biển Vịnh Nha Trang chết trắng, tôi được giao thực hiện loạt điều tra "Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang: S.O.S". Muốn phản ánh đúng thực tế, tôi phải xuống tận đáy biển.

Lần đầu lặn khoảng 5 m, áp lực nước khiến tôi không thở nổi, phải nổi lên tập hít thở lại từ đầu. Khó hơn, tôi xuống biển không phải để ngắm san hô mà để quay phim, chụp ảnh. Thiết bị chuyên dụng thì không có, trong tay chỉ là chiếc iPhone 12.

Hướng dẫn viên Đỗ Thành Quân khuyên tôi nên để anh lặn thay rồi chờ thuê máy quay chuyên dụng. Tôi từ chối. "Ngồi nhà nghe người này kể, người kia nói rồi xào xáo lại thì sao gọi là điều tra được anh. Em đã ra đến đây rồi. Hư điện thoại thì thôi" - tôi nói.

Lần này, tôi lấy hết can đảm lặn xuống lần nữa. Sau vài lần thử, tôi mới biết phải bấm nút quay trước khi xuống nước vì màn hình cảm ứng sẽ không còn hoạt động. Ở độ sâu khoảng 12-15 m, tôi bắt đầu ghi lại hiện trường, còn anh Quân liên tục dìu và kéo tôi di chuyển qua nhiều khu vực.

Khi hoàn thành loạt điều tra, anh Quân cười: "Công nhận em liều thật. May mà điện thoại không hư".

Đi đến tận cùng sự thật - Ảnh 1.

Phóng viên Kỳ Nam tác nghiệp dưới biển để thực hiện loạt điều tra “Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang: S.O.S”

Gian nan giữa đại ngàn

Năm 2023, nhóm phóng viên Văn phòng Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên được giao thực hiện loạt điều tra "3 dự án thủy điện lăm le thọc vào 'tim' rừng".

Ba dự án thủy điện Đắk R'lấp 1, Đắk R'lấp 2 và Đắk R'lấp 3 đều được đề xuất trong vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thuộc Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước (cũ). Nếu triển khai, hàng trăm hecta rừng có nguy cơ biến mất.

Muốn ghi nhận hiện trường, chúng tôi phải chia nhiều mũi tiếp cận vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên từ Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng.

Ở hướng Đắk Nông, phóng viên Cao Nguyên xuất phát từ xã Đắk Sin. Chạy xe máy được khoảng 2 km thì phải bỏ xe lại, sau đó cùng nhóm đi bộ, cắt rừng, men theo những khe suối dốc đứng, mất 2 giờ sau mới đến vị trí dự kiến xây dựng vai đập. Ghi nhận xong hiện trường, nhóm quyết định tìm đường khác để quay về vì lối cũ quá nguy hiểm. Càng đi, cây rừng càng um tùm, dây leo chằng chịt. Khi không còn thấy lối mòn nào, cả nhóm mới biết mình đã lạc giữa rừng già.

Trời dần tối, mưa rừng nặng hạt, ai cũng mệt lả, người đầy vết trầy xước vì té ngã. Chỉ cần dừng chân chừng nửa phút là muỗi và vắt kéo đến bám kín người. May mắn, chúng tôi phát hiện một đường ống dẫn nước rồi lần theo để tìm được đường ra.

Ở hướng Lâm Đồng, sau hơn 200 km chạy xe máy và nhiều giờ băng rừng, thử thách lớn nhất lại là hành trình leo ngược lên. Đường dốc nối tiếp nhau khiến tôi và phóng viên Lê Giang liên tục tụt lại phía sau. Leo được một đoạn là đứt hơi, hai đầu gối như muốn rời ra. Nhưng cứ dừng lại thì vắt lại bâu kín người, hai anh em chỉ còn biết gắng sức bước tiếp.

Đến khu vực dự án Đắk R'lấp 3, chúng tôi không thể xuôi theo dòng sông vì quá nhiều ghềnh thác nên phải tiếp cận từ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ), cách Trạm Kiểm lâm Bù Sa hơn 100 km. Để vào hiện trường, chúng tôi nhờ anh Điểu Triền - người địa phương, chở bằng thuyền gỗ nhỏ. Trên thuyền là máy ảnh, máy quay, flycam, máy tính... Chỉ cần sơ sẩy, cả người lẫn thiết bị sẽ rơi xuống dòng nước cuồn cuộn.

Đang quay phim, anh Điểu Truyền cắm một cành cây làm mốc. Chỉ ít phút sau, nước dâng ngập cả cành cây. Anh hối thúc: "Nhanh lên anh ơi, mưa nguồn rồi. Không về kịp là lũ quét xuống".

Đến giờ, mỗi lần nhắc lại chuyến đi ấy, phóng viên Lê Giang vẫn còn rùng mình: "Hôm đó may thật. Lỡ lật thuyền giữa dòng nước cuồn cuộn thì không chỉ mất hết thiết bị mà cả tuần tác nghiệp cũng đổ sông đổ biển".

Đó chỉ là vài trong rất nhiều chuyến tác nghiệp mà tôi và đồng nghiệp Văn phòng Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã trải qua. Mỗi chuyến đi đều có những hiểm nguy, những phút giây phải đánh đổi, nhưng cũng để lại niềm tự hào vì đã được sống trọn với nghề, được góp phần mang đến cho bạn đọc những thông tin trung thực từ hiện trường.

Với tôi, đó sẽ luôn là những ký ức đẹp trong hành trình làm báo dưới mái nhà Báo Người Lao Động.

Đi đến tận cùng sự thật - Ảnh 2.

Phóng viên Cao Nguyên thâm nhập hiện trường để thực hiện loạt điều tra “3 dự án thủy điện lăm le thọc vào ‘tim’ rừng”


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo