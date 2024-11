Di dời khẩn cấp 38 hộ dân khỏi khu vực đồi Cây Sường ở Quảng Bình

CLIP: Người dân sống dưới chân núi Cây Sường được di dời đến nơi an toàn

Trưa 5-11, ông Đinh Minh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết các lực lượng chức năng đã phối hợp thông báo và tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ dân, với hơn 140 nhân khẩu ra khỏi khu vực đồi Cây Sường.

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 5-11 đã khiến chính quyền địa phương phải phát lệnh khẩn cấp di dời các hộ dân. Việc này nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản trước nguy cơ sạt lở đất.

Một gia đình được di dời về nơi an toàn

Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa cùng ngày, huyện Minh Hóa ghi nhận mưa to đến rất to, với lượng mưa trung bình gần 200mm. Khu vực đồi Cây Sường, nơi có địa hình dốc và địa chất phức tạp, đặc biệt nguy hiểm do các vết nứt và hiện tượng sụt lún xuất hiện trong những năm gần đây. Chiều cao từ nhà dân lên đến đỉnh đồi dao động từ 65 - 70m.

Trước đó, ngày 24-9, UBND tỉnh Quảng Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại khu vực này.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, chính quyền địa phương luôn theo dõi sát sao tình hình thời tiết và đã kịp thời hành động khi mưa lớn kéo dài. Hiện toàn bộ 38 hộ dân tại khu vực đồi Cây Sường đã được di dời đến nơi an toàn.

Đa số người dân đã được sơ tán đến trụ sở UBND xã Quy Hóa cũ, trong khi một số hộ khác chủ động tạm trú tại nhà người thân. Chính quyền cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó trong trường hợp sạt lở xảy ra.