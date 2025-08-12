HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Di dời nhà ven kênh ở TP HCM: Đấu giá 4 khu đất

(NLĐO) - Bên cạnh điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định khẩn trương phối hợp để đấu giá 4 khu đất công.

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 (cũ).

Di dời nhà ven kênh ở TP HCM: Đấu giá 4 khu đất - Ảnh 1.

Hiện nay, gần 300 hộ dân đã hoàn tất bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải thiện môi trường bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 cũ).

Theo đó, lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị Đảng ủy các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông ưu tiên đưa nội dung thực hiện đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn 3 phường vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án chỉnh trang nhằm thực hiện có hiệu quả đề án, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên địa bàn, giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo.

UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông tiếp tục rà soát điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt trước đây so với ranh địa giới hành chính mới.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục để bàn giao ranh địa giới hành chính mới cho các phường theo quy định, làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.

Ông Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông khẩn trương có ý kiến phúc đáp theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thủ tục đấu giá 4 khu đất công nằm ở 3 phường.

Di dời nhà ven kênh ở TP HCM: Đấu giá 4 khu đất - Ảnh 2.

Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 (cũ) với mục tiêu di dời toàn bộ gần 15.000 hộ dân.

Trước đó, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện đấu giá 4 khu đất công. Cụ thể, khu đất 168-170 Tùng Thiện Vương, phường Phú Định; khu đất 175 Phạm Hùng, phường Chánh Hưng; khu đất 191 Bùi Minh Trực (khu đơn vị ở) và khu đất số 191 Bùi Minh Trực (khu đơn vị công trình công cộng - y tế) thuộc phường Bình Đông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh bổ sung phạm vi thực hiện đề án (bao gồm địa bàn tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) và điều chỉnh, cập nhật đơn vị hành chính mới.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và có dự báo, phân khai chi tiết đối với danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn quận 8 (cũ), gửi Sở Tài chính để cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ nguồn đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Tin liên quan

Hồi sinh kênh rạch TP HCM

Hồi sinh kênh rạch TP HCM

Hàng loạt dự án cải tạo kênh rạch làm thay đổi diện mạo đô thị TP HCM, mang lại niềm vui và kỳ vọng lớn cho người dân về môi trường sống trong lành, văn minh

TP HCM: Mỗi ngày vớt hàng chục tấn rác trên sông, kênh rạch

(NLĐO) - TP HCM có hơn 100 tuyến sông, kênh, rạch với chiều dài gần 1.000 km. Riêng tuyến sông Vàm Thuật - Trường Đai - Tham Lương và sông Sài Gòn mỗi ngày có 30 tấn rác được vớt.

TP HCM: Ước tính chi 221.370 tỉ đồng di dời nhà ven và trên kênh rạch

(NLĐO) - TP HCM sẽ di dời, bố trí tái định cư cho hàng chục ngàn hộ dân sống trên và ven sông, kênh, rạch.

