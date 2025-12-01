HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đi khám bệnh về, cụ ông 79 tuổi va chạm với xe đầu kéo, bị cán tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi đi khám bệnh, cụ ông 79 tuổi điều khiển xe đạp điện về thì va chạm với xe đầu kéo dẫn tới tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12 trên đường Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Va chạm xe đầu kéo trên đường đi khám bệnh về, cụ ông 79 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp điện trên đường Trường Chinh đang di chuyển theo hướng từ ngã tư Nguyễn Thái Học về ngã tư Lý Thường Kiệt.

Khi đến đoạn trước số nhà 20 đường Trường Chinh, người đàn ông đi xe đạp xảy va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37H-004.xx, kéo theo rơ-moóc mang BKS 37R-028.xx, di chuyển cùng chiều. Hậu quả, người đàn ông đi xe đạp điện ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên H. (79 tuổi, trú ở phường Đông Vĩnh cũ, nay là phường Thành Vinh). Sáng 1-12, nạn nhân đi khám bệnh, đang trên đường về nhà thì không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Phát hiện một cụ ông tử vong trong khuôn viên bệnh viện

Phát hiện một cụ ông tử vong trong khuôn viên bệnh viện

(NLĐO)- Sáng 23-4, người dân bất ngờ phát hiện một cụ ông nằm chết trên vũng máu trong khuôn viên của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Truy tìm thiếu niên tông cụ ông tử vong ở Bình Dương

(NLĐO) - Cụ ông 93 tuổi băng qua đường thì bị một người mặc đồng phục học sinh, điều khiển xe máy va chạm...

Cụ ông tử vong chưa rõ nguyên nhân ở chung cư

(NLĐO) - Nhận thấy có mùi hôi phát ra từ một căn hộ chung cư, người dân trình báo công an, khi phá cửa phòng thì phát hiện cụ ông tử vong.

