Thực hiện phương châm "Đi làm thuê, về làm chủ", thời gian qua, Đồng Tháp đã thiết thực hỗ trợ người lao động (NLĐ) trước, trong và sau khi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh thường xuyên ký kết hợp tác với các nghiệp đoàn, doanh nghiệp, theo dõi sát sao tình hình NLĐ tại nước sở tại để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Đời sống, thu nhập ổn định

Năm 2025, Đồng Tháp đã đưa 2.610 NLĐ ra nước ngoài làm việc, so với chỉ tiêu đề ra là 2.550 người. Thị trường mà NLĐ của tỉnh đến làm việc nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc…, với các ngành nghề phổ biến: nông nghiệp, trang trí nội thất, cơ khí, công nghệ ô tô, chế biến thực phẩm, điện tử, điều dưỡng…

Ngoài nỗ lực của chính quyền tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành, kết quả nêu trên đạt được còn nhờ sự phối hợp tích cực của nhiều địa phương, đoàn thể và sự chủ động, thay đổi nhận thức của NLĐ. Bên cạnh đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với hình thức cho vay tín chấp.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tin từ những người đang làm việc ở nước ngoài và gia đình họ, cũng như qua khảo sát thực tế cho thấy đời sống và thu nhập của NLĐ khá ổn định. Cụ thể, NLĐ làm việc tại Nhật Bản có mức thu nhập phổ biến 25 - 35 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi người tích lũy khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, NLĐ làm việc theo mùa vụ tại Hàn Quốc có thu nhập 32 - 40 triệu đồng/tháng…

Cuộc sống nhiều gia đình có con đi làm việc ở nước ngoài ngày càng khấm khá

Gia đình ông Lê Phước Hòa (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có 3 con đang làm việc tại Nhật Bản theo hợp đồng. Nhờ đó, thời gian qua, cuộc sống gia đình ông ngày càng cải thiện.

"Nơi làm việc của con trai tôi tại Nhật rất thoải mái, công việc không mấy nặng nhọc nhưng thu nhập khá tốt. Vì vậy, gia đình rất yên tâm và tiếp tục ủng hộ 2 con gái sang nước này lao động vào cuối năm 2023. Nhờ số tiền hằng tháng các con gửi về, gia đình tôi đầu tư làm kinh tế, cuộc sống dần ổn định" - ông Hòa khoe.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, địa phương chú trọng thông tin, tuyên truyền về việc đưa NLĐ sang nước ngoài làm việc. Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng chủ động tư vấn trực tiếp cho NLĐ và gia đình họ nhằm nâng cao nhận thức về chương trình này.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp nhận định chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã phát huy tác dụng. Không chỉ có mức thu nhập tương đối cao, NLĐ còn được rèn luyện tính kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Sau khi trở về nước, họ là nguồn nhân lực quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Đi làm thuê, về làm chủ", anh Nguyễn Chương Phi (ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) là một trong những trường hợp đạt hiệu quả như mục đích chương trình đề ra. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm, anh đi làm nhiều nơi nhưng công việc không phù hợp. Nghe tin Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp triển khai chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở Nhật Bản, anh liền đến đăng ký.

Đưa chúng tôi tham quan xưởng chế biến nông sản sấy ở quê nhà Mỹ Hiệp, anh Phi cho biết năm 2017, anh từ Nhật Bản về nước và nhận thấy chuối, mít, khoai lang… rớt giá mạnh. Anh nhớ lại: "Tôi cùng anh em trong gia đình quyết định đầu tư xưởng sấy nông sản. Từ vài trăm triệu đồng tích lũy khi sang Nhật làm việc, tôi cho ra đời cơ sở "Quang Vinh Food". Cơ sở không chỉ thu mua nông sản trong vùng mà còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương".

Không để bị lừa đảo

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết năm 2026, tỉnh phấn đấu đưa khoảng 2.200 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% xã, phường đều có người tham gia chương trình này.

Để đạt được mục tiêu trên, Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Mặt khác, với những người hết hạn hợp đồng về nước mà chưa có điều kiện "làm chủ", địa phương sẽ chủ động tư vấn để họ tìm kiếm việc làm phù hợp.

Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tìm cách mở rộng thị trường tiếp nhận sang các nước châu Âu. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để họ được hưởng đầy đủ sự trợ giúp khi tham gia chương trình.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Trang, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc phối hợp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cũng như thực trạng dạy nghề cho đối tượng này. "Chúng tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật số người đăng ký, xuất cảnh sang nước ngoài làm việc, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia chương trình này" - bà nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để triển khai hiệu quả hơn. Xã, phường cần phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp và các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tuyển đúng, tuyển đủ NLĐ như mục tiêu đề ra. Ngoài ra, các bên liên quan tuyệt đối không để xảy ra tình trạng NLĐ bị các công ty môi giới lao động trái phép lừa đảo.

Ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành, gắn kết với tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong việc đào tạo, đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để đạt mục tiêu tỉnh đề ra trong năm 2026".

Kịp thời tiếp sức Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đưa khoảng 350 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhu cầu tìm kiếm việc làm thu nhập cao của người dân địa phương đang tăng mạnh. Thời gian qua, Tây Ninh đã đẩy mạnh phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ và các doanh nghiệp liên quan thực hiện những đợt tuyên truyền, tuyển chọn NLĐ trực tiếp tại địa phương. "Việc công bố rộng rãi đơn hàng, thị trường lao động giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh gặp rủi ro từ các đường dây đưa NLĐ sang nước ngoài bất hợp pháp" - lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh. Tây Ninh cũng đặc biệt chú trọng những chính sách hỗ trợ NLĐ. Cụ thể, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp... được xem xét vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải chi phí xuất cảnh. Họ còn được hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi sang nước ngoài làm việc. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau đã ban hành đề án đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026 - 2030. Giai đoạn này, tỉnh đặt mục tiêu 5.000 NLĐ sẽ tham gia chương trình. Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã tổ chức đưa 65 NLĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. H.Đường



