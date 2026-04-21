Đi Malaysia dịp 30-4 hết bao nhiêu tiền? Tất tần tật chi phí cho chuyến 5 ngày 4 đêm

Vài năm gần đây, du lịch nước ngoài là một trong những ưu tiên của du khách Việt vào mỗi dịp lễ, Tết nhằm tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời tránh sự đông đúc, ồn ào của các điểm đến trong nước. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tiếp nối là dịp lễ 30-4 và 1-5, Malaysia bỗng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong các hội nhóm du lịch.

Với chương trình Visit Malaysia 2026 (VM2026) đang diễn ra rầm rộ, quốc gia Đông Nam Á này đang trải thảm đỏ chào đón du khách bằng hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa và ưu đãi du lịch hấp dẫn trải dài suốt năm.

Điều khiến Malaysia trở thành "bài toán dễ giải" với người Việt chính là sự pha trộn độc đáo hiếm nơi nào có được: một quốc gia mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bạn có thể thưởng thức cả ẩm thực Mã Lai, Hoa, Ấn lẫn nếm thử đặc sản từ các bộ tộc bản địa. Từ những tòa tháp đôi Petronas chọc trời ở Kuala Lumpur, những con phố cổ đầy màu sắc ở George Town (Penang), cho đến những khu rừng nhiệt đới nguyên sinh ở Sabah hay làn nước trong vắt của Langkawi - Malaysia gần như là điểm đến "4 trong 1" mà không cần đổi hành trình.

Với người Việt, đây cũng là lựa chọn "dễ thở" về mặt chi phí và thủ tục. Đường bay thẳng từ TPHCM và Hà Nội đến Kuala Lumpur dày đặc, thời gian bay chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ - đủ để gọi là "đi xa mà không mất cả ngày trên máy bay". Cộng thêm việc người Việt được miễn visa khi nhập cảnh Malaysia, cả hành trình từ lúc lên kế hoạch đến lúc đặt chân xuống sân bay KLIA bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tại Kuala Lumpur, du khách có thể bắt đầu hành trình tại Tháp đôi Petronas trên đại lộ Jalan Ampang sầm uất, nơi thể hiện rõ nét sự giao thoa giữa hiện đại và văn hóa. Công trình cao 452m, 88 tầng, hoàn thành năm 1998, từng là tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Điểm nổi bật của tòa tháp là cầu Skybridge ở tầng 41–42, cho phép ngắm toàn cảnh thành phố. Xung quanh là các trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp và công viên KLCC xanh mát, tạo nên không gian sôi động nhưng vẫn thư giãn.

Chi phí tham quan bên trong Tháp đôi Petronas có giá từ 430.000 đồng/trẻ em đến hơn 800.000 đồng/người lớn (không phải công dân Malaysia). Du khách được khuyến nghị đặt vé qua trang trực tuyến như Trip.com để thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Không xa trung tâm, Paya Indah Discovery Wetlands - khu bảo tồn thiên nhiên và công viên sinh thái rộng khoảng 450-460 hecta, nằm ở Dengkil, Selangor, Malaysia.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như cho hà mã ăn, tham quan khu cá sấu, quan sát các loài chim quý, cũng như di chuyển bằng xe ô tô xuyên rừng và khám phá các ngôi nhà xưa. Giá vé khoảng 260.000 - 300.000 đồng/người.

Sau khi tham quan Paya Indah Discovery Wetlands, ngay gần đó, du khách có thể tiếp tục hành trình tới SplashMania Water Park - công viên nước hiện đại tại Gamuda Cove, Selangor.

Nơi đây có tổng cộng 39 trò chơi, bao gồm 24 đường trượt nước đa dạng cấp độ từ nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ đến những cú rơi tự do đầy thử thách.

Công viên nước hiện đại tại Gamuda Cove, có giá vé t 250.000 - 600.000 đồng tùy loại vé và chương trình khuyến mãi

Công viên được chia thành 15 khu vực chủ đề, nổi bật với Wild Rush, đường trượt kết hợp thác nước, xoáy tròn và khúc cua gấp kịch tính, hay Big Bucket - chiếc thùng khổng lồ đổ nước ào xuống quảng trường trung tâm, tạo nên không gian sôi động. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các hoạt động tiệc nước về đêm tại đây.

Tại trung tâm thành phố, Petaling Street (Phố Petaling) là khu Chinatown sầm uất và nổi tiếng, thu hút du khách với không khí nhộn nhịp, ẩm thực đường phố phong phú và nhiều mặt hàng mua sắm đa dạng.

Các món ăn, quần áo, đồ lưu niệm ở đây khá rẻ, chủ yếu ở mức giá từ 20.000 đến hơn 100.000 đồng

Bukit Bintang là quận trung tâm, phố mua sắm và giải trí sầm uất nhất tại Kuala Lumpur, Malaysia. Nơi đây nổi tiếng với các trung tâm thương mại cao cấp (như Pavilion), cửa hàng thời trang, nhà hàng sang trọng, câu lạc bộ đêm, và ẩm thực đường phố sôi động, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi du lịch Malaysia

Bukit Bintang là nơi mua sắm và giải trí sầm uất nhất tại Kuala Lumpur. Giá đồ ăn đường phố từ 25.000 – 110.000 đồng/món, còn ở quán ăn ở mức 55.000 - 170.000 đồng/món

Bên cạnh đó, Harriston là thương hiệu sô cô la nổi tiếng tại Malaysia, cung cấp hơn 150 loại sô cô la với hương vị trái cây nhiệt đới, thảo mộc và gia vị độc đáo. Đây cũng là địa điểm mua sắm quà lưu niệm phổ biến tại Kuala Lumpur, mang đến trải nghiệm thử sô cô la và tham gia workshop chế biến.

Địa điểm mua sắm quà lưu niệm phổ biến tại Kuala Lumpur. Giá bán dao động từ 33.000 đồng đến hơn 500.000 đồng cho mỗi gói hoặc hộp tùy loại



Tại Malaysia, du khách còn được giới thiệu đến nhiều điểm tham quan giàu giá trị văn hóa - lịch sử ở bang Negeri Sembilan, cách Kuala Lumpur hơn 50km.

Trong đó, Tuanku Ja'afar Royal Gallery là bảo tàng lưu giữ lịch sử hoàng gia, tái hiện cuộc đời và di sản của cố Quốc vương Tuanku Ja'afar, với điểm nhấn là cách trưng bày tương tác về 42 năm trị vì cùng các hiện vật hoàng gia quý giá và bộ sưu tập cá nhân.

Giá vé tham quan dao động khoảng 55.000 - 70.000 đồng/người lớn. Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí, còn học sinh, sinh viên và người già sẽ có mức phí thấp hơn.

Bên cạnh đó là Muzium Tentera Darat (Bảo tàng Quân đội Malaysia) - điểm đến nổi bật tại Port Dickson, nằm cạnh doanh trại quân đội. Bảo tàng miễn phí vé vào cổng.

Bảo tàng lưu giữ và trưng bày các hiện vật liên quan đến lịch sử quân sự Malaysia từ thế kỷ 16 qua các cuộc chiến tranh và thời kỳ thuộc địa, với 9 phòng trưng bày trong nhà cùng khu triển lãm ngoài trời bao gồm vũ khí, đồng phục, xe tăng và trực thăng.

PD Ostrich & Pets Show Farm (Trang trại đà điểu Malaysia) là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, nơi nuôi dưỡng và trưng bày đà điểu. Tại đây, du khách có thể cho đà điểu ăn, vuốt ve, ôm và chụp ảnh cùng chúng.

Một trong những hoạt động đặc sắc là đua và cưỡi đà điểu dưới sự giám sát an toàn. Ngoài ra, trang trại còn có khu vườn thú cưng với nhiều loài động vật thân thiện như thỏ, dê, lừa, chuột lang, vịt và ngỗng, phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Giá vé tham quan hiện khoảng gần 190.000 đồng đối với người lớn và gần 150.000 đồng đối với trẻ em.

Giá vé vào cổng từ 140.000 - 170.000 đồng/người, tùy loại vé

Chi phí cho chuyến du lịch tại Kuala Lumpur (Malaysia) hiện khá linh hoạt, tùy thuộc nhu cầu và mức chi tiêu của mỗi du khách. Vé máy bay khứ hồi chặng TPHCM – Kuala Lumpur tháng 4 dao động khoảng 6–8 triệu đồng, tùy hãng bay và thời điểm đặt vé. Với lịch trình 5 ngày 4 đêm, chi phí lưu trú thường vào khoảng 2,5–4 triệu đồng/đêm, tùy loại hình khách sạn hoặc nơi ở. Về ăn uống, nếu lựa chọn các quán bình dân hoặc chợ địa phương, du khách có thể chi trung bình 300.000–500.000 đồng/người/ngày, tương đương khoảng 1,2–2 triệu đồng cho cả chuyến đi. Trường hợp dùng bữa tại nhà hàng hoặc thưởng thức các món đặc sản, chi phí sẽ cao hơn. Chi phí tham quan ước khoảng 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng để khám phá 3–5 điểm đến (chưa bao gồm các khu vui chơi cao cấp). Đối với di chuyển, Grab là phương tiện phổ biến tại Malaysia, với tổng chi phí ước tính khoảng 1,5 triệu đồng cho toàn bộ hành trình. Như vậy, tổng chi phí cho chuyến đi dao động từ 13–17 triệu đồng/người.



