Đi nước ngoài đốt nốt ruồi, về nước phát hiện ung thư

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 7-8 cho biết thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương giống nốt ruồi nhưng thực chất là ung thư.

Hình ảnh ung thư tế bào đáy của nam nam bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Mới đây là trường hợp nam bệnh nhân 40 tuổi đến khám với tổn thương đen loang lổ trên mặt, loét vùng má. Trước đó, anh đã khám ở nhiều bệnh viện nước ngoài, được đốt laser nhiều lần nhưng không khỏi.

"Ban đầu tổn thương chỉ là nốt nhỏ màu đen, kích thước khoảng 2-3 mm, sau đốt laser không hết, tổn thương liên tục tái phát và to dần, màu sắc không đồng nhất, loét và thâm nhiễm xuống mô dưới da" - bác sĩ Quang nói.

Kết quả sinh thiết sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân mắc ung thư tế bào đáy tái phát. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật Mohs - kỹ thuật cắt bỏ từng lớp mô và kiểm tra ngay dưới kính hiển vi, vừa loại bỏ triệt để tế bào ung thư vừa bảo tồn tối đa vùng da lành.

Theo bác sĩ Quang, ung thư tế bào đáy thường dễ nhầm với nốt ruồi lành tính vì có đặc điểm gồ cao, màu đen, xuất hiện chủ yếu ở vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian. Tỉ lệ điều trị khỏi cao nếu được phát hiện sớm.

Người dân không nên chủ quan với các tổn thương da bất thường. Nếu thấy dấu hiệu thay đổi màu sắc, kích thước hoặc loét, nên đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám kịp thời.