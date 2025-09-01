Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Ngày 1-9, Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đập tràn tại làng Dút 1, xã Ia Hrung.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 31-8, tại khu vực đập tràn thuộc làng Dút 1, anh Hran (SN 2006) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai tên là Khiêm (SN 2023, cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) di chuyển theo hướng từ làng Dút 1 về làng Bui, xã Ia Hrung.

Khi đi qua đập tràn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui thì gia đình bị nước cuốn trôi cả người và phương tiện.

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Đa Wi

Trong quá trình bị trôi, anh Hran đã cứu được con là cháu Khiêm; còn vợ là chị Đa Wi thì bị nước cuốn.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (khu vực Pleiku) - Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai điều động các phương tiện cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Vì điều kiện trời tối, nước chảy xiết, trời mưa to, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm.

Đến 7 giờ sáng 1-9, đơn vị tiếp tục xuất 1 xe chở phương tiện, thiết bị cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi, cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5 km.

Tin liên quan

Hai em học sinh bị lũ cuốn trôi khi đạp xe qua đập tràn để đi chơi trung thu

Hai em học sinh bị lũ cuốn trôi khi đạp xe qua đập tràn để đi chơi trung thu

(NLĐO) – Ba chị em học sinh tiểu học tại Ninh Thuận cùng đạp xe đi chơi trung thu, khi qua đập tràn thì gặp nước lũ về nhanh, cuốn trôi cả ba.

Chiều nay, Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn

(NLĐO)- Trước đó, do lượng nước từ thượng lưu về nhiều, thủy điện Trị An đã xả nước với lưu lượng 150 m3/giây để đảm bảo an toàn.

2 nữ sinh lớp 6 chết đuối dưới đập tràn hồ nước

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân 2 nữ sinh được phát hiện tử vong ở đập tràn hồ nước.

đập tràn thi thể Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo