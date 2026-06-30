Di sản còn mãi

Trong suốt 51 năm qua, Báo Người Lao Động đã trở thành một biểu tượng, một người bạn tri kỷ và là một phần không thể tách rời trong đời sống của giai cấp công nhân cũng như đông đảo người lao động tại TP HCM và cả nước. Trên hành trình phát triển đầy tự hào, dù trải qua bao thăng trầm, báo vẫn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng.

Tiếng nói của người lao động

Sức mạnh của Báo Người Lao Động nằm ở tính chiến đấu. Luôn định vị mình là tiếng nói đại diện cho người lao động, tờ báo không chọn cách đứng trên cao để phán xét mà chọn cách đứng cùng hàng ngũ với độc giả của mình. Từ những vấn đề thời sự nóng bỏng cho đến những góc khuất trong đời sống công nhân, Báo Người Lao Động luôn phản ánh kịp thời, quyết liệt và kiên trì theo đuổi sự thật.

Mỗi số báo in với dung lượng lớn dành cho chuyên mục công nhân, Công đoàn không chỉ đơn thuần là thông tin mà còn là sự lắng nghe, là cầu nối giữa người lao động với tổ chức Công đoàn và các cấp chính quyền. Các bài viết đi sâu vào những vấn đề thực tiễn như tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao động, việc làm, tranh chấp lao động, đời sống văn hóa tinh thần, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức...

“ATM thực phẩm miễn phí” đặt tại trụ sở Báo Người Lao Động trong những ngày xảy ra đại dịch COVID-19. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đặc biệt, không thể không nhắc đến những loạt bài điều tra, phóng sự công phu, chuyển tải tiếng nói của công nhân đến cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách. Vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện rõ nét qua việc khéo léo hài hòa lợi ích hai bên, thúc đẩy quan hệ lao động ổn định, tránh xung đột không đáng có. Hẳn nhiều người còn nhớ những bài phân tích dưới góc độ pháp lý và thực tiễn của Báo Người Lao Động về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội, để cùng với những tiếng nói khác thúc đẩy sự điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các chuyên mục như "Nói thẳng", "Góc nhìn", "Truy vết mạng xã hội"... đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, cung cấp thông tin đa chiều, giúp bạn đọc nắm bắt thực tiễn xã hội. Nội dung báo không chỉ mang tính thời sự cao mà còn giàu tính nhân văn, giáo dục, góp phần định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên của giai cấp công nhân.

Dấu ấn nhân văn sâu sắc

Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí đi đầu về truyền thông sự kiện. Sự kết hợp giữa truyền thông báo chí với các hoạt động sau mặt báo đã tạo nên một "thương hiệu" rất riêng của Báo Người Lao Động. Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là một điển hình.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (khởi xướng ngày 1-6-2019) không dừng lại ở một phong trào mà đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Sau 7 năm bền bỉ triển khai, hàng triệu lá cờ Tổ quốc được trao tặng, góp phần lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Đó là sức mạnh tinh thần tiếp sức cho ngư dân vững tay lái bám biển, là điểm tựa cho các chiến sĩ biên phòng và là ngọn lửa thắp sáng tình yêu nước trong mỗi người dân.

Lễ cắt băng khánh thành 20 căn nhà tại huyện Bảo Lạc (cũ), tỉnh Cao Bằng trong chương trình “Hướng về miền Bắc yêu thương” của Báo Người lao Động, vào tháng 4-2024. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp công nhân - lao động khó khăn, nạn nhân thiên tai, bão lũ; xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ học bổng, khám chữa bệnh... Những hoạt động này đã mang lại giá trị an sinh thiết thực, giúp người lao động vượt qua hoàn cảnh, thể hiện trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí. Đặc biệt, các hoạt động từ thiện quy mô lớn trong đại dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho nạn nhân lũ lụt, tặng học bổng cho hàng ngàn học sinh nghèo, con công nhân, trao quà cho người có công, nghệ sĩ khó khăn qua chương trình "Mai Vàng nhân ái"... đã khẳng định tính nhân văn sâu sắc của tờ báo.

Và dĩ nhiên, Giải Mai Vàng - thương hiệu văn hóa, nghệ thuật thường niên do Báo Người Lao Động tổ chức từ năm 1995 - là một dấu ấn không thể phai mờ. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những cống hiến xuất sắc của văn nghệ sĩ mà còn là nhịp cầu văn hóa, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Đó còn là những cuộc thi đầy ý nghĩa, như: cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế", khuyến khích người dân đóng góp ý kiến, giải pháp thiết thực cho các vấn đề nóng của TP HCM và cả nước; cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" góp phần tìm kiếm, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời thường; cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của người dân với thành phố mang tên Bác; cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" tri ân các y - bác sĩ, lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y. Đó còn là cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" hiệu triệu lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những hoạt động này không chỉ mang tính nhân văn mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp bạn đọc và người lao động nhận diện thương hiệu rất riêng của Báo Người Lao Động.

Cần tiếp tục phát huy các giá trị

Sau ngày 30-6-2026, khi hệ thống báo chí TP HCM được sắp xếp, tinh gọn lại, Báo Người Lao Động sẽ ngừng hoạt động và khép lại hành trình phụng sự bạn đọc hơn nửa thế kỷ. Đây là một sự kiện đầy xúc động nhưng cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại và trân trọng những gì đã được kiến tạo. Những thành tựu, di sản mà các thế hệ người làm báo Báo Người Lao Động tạo dựng cần tiếp tục được phát huy, tiếp nối ở các cơ quan báo chí và các sản phẩm báo chí tiếp tục hoạt động.

Đó là mở rộng các chương trình an sinh xã hội theo hướng bền vững, kết hợp công nghệ số. Ví dụ, phát triển nền tảng quyên góp trực tuyến cho Quỹ Tấm lòng Vàng, mở rộng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sang các hoạt động giáo dục lịch sử, du lịch cộng đồng hoặc hỗ trợ người lao động trong chuyển đổi số.

Đó là kế thừa và phát triển các giải thưởng, cuộc thi, chương trình đang phát huy ý nghĩa. Chẳng hạn, Giải Mai Vàng hoàn toàn có thể trở thành một giải thưởng chính thức của TP HCM về văn hóa - nghệ thuật; chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" nên tiếp tục là một hoạt động giáo dục truyền thống đến với cộng đồng dân cư, nhất là giới trẻ...

Với bề dày truyền thống, Báo Người Lao Động đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc, không chỉ ở TP HCM mà trên khắp cả nước và ở nước ngoài. Dù tờ báo có dừng lại ở hình thức hiện tại thì những giá trị nhân văn mà Người Lao Động đã kiến tạo sẽ vẫn luôn sống mãi. Việc gìn giữ và phát huy những di sản đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình hơn.

Mãi mãi là niềm tự hào! Báo Người Lao Động là đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số. Năm 2023 và 2025, báo đạt mức "xuất sắc" trong chuyển đổi số báo chí quốc gia (năm 2024 đạt mức "tốt"), đặc biệt với việc ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI). Việc phát triển nền tảng số, ứng dụng di động, nội dung đa phương tiện (video, infographic, livestream) đã giúp báo tiếp cận hàng triệu bạn đọc trẻ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong kỷ nguyên số. Hiện Báo Người Lao Động khẳng định vị thế tiên phong trong khối báo chí địa phương và lọt vào Top 10 cơ quan báo chí cả nước đạt mức "xuất sắc" về mức độ trưởng thành chuyển đổi số. Chuyển đổi số tại Báo Người Lao Động không phải là "chạy theo công nghệ" mà nhằm phục vụ mục tiêu cốt lõi: trở thành tiếng nói thiết thực của người lao động. Nhờ đó, lượng truy cập và tương tác tăng mạnh, mở rộng đối tượng bạn đọc mà vẫn giữ vững định hướng chính trị. Nói thế để thấy những thành quả tạo dựng được là kết tinh của tinh thần vượt khó, nỗ lực đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn lên của tập thể Báo Người Lao Động. Đó mãi mãi là niềm tự hào!



