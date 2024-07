Lịch sử sẽ đánh giá công lao và di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày đau buồn này, với tư cách là người công tác gần gũi với đồng chí trong một thời gian tương đối dài - hơn 10 năm, tôi chỉ xin nêu một số dấu ấn sâu sắc nhất mà tôi cảm nhận.



Hoàn thiện lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam gặp nhiều thách thức, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan lý luận của Đảng căn cứ vào thực tiễn của đất nước và tình hình quốc tế để hoàn thiện lý luận về xây dựng CNXH trên nền tảng của công cuộc Đổi mới được Đảng ta khởi xướng từ năm 1986.

Xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trước hết phải có kinh tế thị trường đầy đủ. Định hướng XHCN là sử dụng nguồn lực của nhà nước để bảo đảm cho nền kinh tế đủ sức đối phó với rủi ro khủng hoảng, loại bỏ sự lũng đoạn của "lợi ích nhóm", bảo đảm cơ hội bình đẳng cho các chủ thể của nền kinh tế trong thụ hưởng các chính sách và tiếp cận các nguồn lực của quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội tốt nhất cho người dân theo hướng ưu tiên cho các thành phần yếu thế.

Định hướng XHCN chủ yếu thực hiện bằng công cụ thị trường cùng chính sách an sinh xã hội, không phải là sự can thiệp phi thị trường vào sự vận hành của nền kinh tế.

Quan điểm này được Đảng ta xác định đầy đủ trong thời kỳ đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Hiện có 72 nước công nhận nước ta có nền kinh tế thị trường.

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Lần đầu tiên Đảng ta xác định "Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN" trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH" sửa đổi vào Đại hội XI của Đảng năm 2011, là đại hội quyết định đồng chí Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên làm Tổng Bí thư. Cũng trong thời gian đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhà nước pháp quyền XHCN đã được ghi vào Hiến pháp 2013.

Bản Hiến pháp này cũng đã Hiến định quyền con người, quyền công dân khi lần đầu tiên quy định "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng" (khoản 2, điều 14).

Đến ngày 9-11-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký Nghị quyết số 27-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới" sau khi Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua, coi đây là "nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị", khẳng định: "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội".

Trong 13 năm giữ cương vị là người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội, tháng 7-2023 Ảnh: HUY THANH

6 đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập

Với vị thế và uy tín quốc tế của mình, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với 12 quốc gia, Đối tác chiến lược với 18 quốc gia; trong đó có 7 quốc gia là Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong 7 Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trừ Trung Quốc được thiết lập năm 2008, 6 đối tác được thiết lập trong thời gian đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.

Nền kinh tế của chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới. Trong 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ta đã ký kết đang có hiệu lực, có một nửa số FTA, trong đó tất cả 5 AFTA thế hệ mới được ký trong thời kỳ đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.

Những FTA, đặc biệt là AFTA thế hệ mới, không những thúc đẩy mạnh mẽ tự do thương mại, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế mà những cam kết hội nhập rất cao của chúng đã thúc đẩy, rút ngắn việc hoàn thiện hệ thống luật pháp tương thích với cơ chế thị trường, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Những thành tựu nổi bật thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói trên là nỗ lực chung của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong nhiều nhiệm kỳ, là sự kế thừa tiếp nối những thành tựu của gần 40 năm đổi mới đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu Đảng ta trong hơn 13 năm.

Quan tâm phát triển văn hóa Tại đại hội gần đây nhất của Đảng, tôi được đồng chí Tổng Bí thư phân công làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện về kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ủng hộ những quan điểm mới và có những chỉ đạo sắc sảo để Tiểu ban Văn kiện Đại hội đưa những quyết sách mới, đặc biệt là trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng có sự quan tâm đặc biệt về phát triển văn hóa. Đặc biệt, đồng chí đã chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021. Đây là hội nghị mang ý nghĩa lịch sử nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24-11-1946. Hội nghị này đã tổng kết, đúc rút quá trình phát triển văn hóa sau gần 40 năm đổi mới đất nước và mở ra một bước ngoặt trong chấn hưng và phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của đất nước trong tình hình mới và mang đậm dấu ấn đồng chí Nguyễn Phú Trọng.