Người lao động News

Thời sự

Đi tập thể dục, người phụ nữ bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm nặng 5 kg

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 8-12, UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) cho biết vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân cho trẻ gái bị bỏ rơi trên địa bàn

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 6-12, tại đoạn đường liên thôn thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Hòa Bình, trong lúc đi tập thể dục, bà Phạm Thị Mùa bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, được đặt trên một tấm bìa xốp. Ngay sau đó, bà Mùa đã đưa cháu bé đến Công an phường Hòa Bình trình báo.

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nặng 5kg tại phường hòa bình , TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nặng khoảng 5 kg, không phát hiện dị tật và tình trạng sức khỏe tốt

Qua xác minh ban đầu, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có đặc điểm: Mặc bộ quần áo màu xanh, quấn khăn màu xanh bên ngoài, nặng khoảng 5 kg, không phát hiện dị tật và tình trạng sức khỏe tốt.

UBND phường Hòa Bình thông báo công khai về việc trẻ bị bỏ rơi với thông tin nhận dạng như trên từ ngày 7 đến ngày 13-12, đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của trẻ liên hệ với UBND phường (qua Văn phòng HĐND và UBND phường) để làm thủ tục nhận lại con. 

Sau khi hết thời hạn thông báo công khai nêu trên, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường Hòa Bình sẽ thông báo cho Trạm Y tế Hòa Bình số 2 tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định.

