Đi thể dục qua quán karaoke, người phụ nữ bất ngờ bị quản lý xông ra đánh tới tấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi thể dục qua quán karaoke, người phụ nữ bất ngờ bị quản lý xông ra đánh tới tấp

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong lúc đi bộ thể dục qua quán karaoke, một người phụ nữ bất ngờ bị quản lý quán đuổi đánh tới tấp.

Ngày 8-1, Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc một người phụ nữ bị quản lý quán karaoke đuổi đánh trên đường gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Thông tin bà N.T.L. bị đánh gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, vào khoảng 5 giờ 10 phút, ngày 5-1, bà N.T.L. (SN 1985 trú tại thôn Bình Minh, xã Lục Nam) đi bộ thể dục buổi sáng theo đường qua cửa quán Karaoke Paris địa chỉ Thôn Bình Minh, xã Lục Nam.

 Lúc này, trong quán, ông B.V.T. (SN 1980. trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, là nhân viên quản lý quán) nhìn qua hệ thống camera thấy bà L. đi qua.

Nghi bà L. là người vào trộm cắp xe máy, ông T. mở cửa quán đi ra hô: "Ê, mày trộm cắp xe của tao hả" thì bà L. bỏ chạy. Ông T. đã đuổi theo túm áo làm bà L. bị ngã. Ông T. đã dùng tay đấm vào người và dùng chân đá vào đầu bà L.. Bà L. kêu cứu đã được những người dân gần đó chạy ra can ngăn và đưa đi Trung tâm y tế Lục Nam điều trị.

Công an xã Lục Nam tiến hành làm việc với B.V.T., người này đã thừa nhận hành vi như trên.

Hiện, Công an xã Lục Nam đang tiếp tục tiến hành xác minh nội dung vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vụ đâm nhân viên quán karaoke: Gọi hai nhân viên nữ trước khi đâm người

Vụ đâm nhân viên quán karaoke: Gọi hai nhân viên nữ trước khi đâm người

(NLĐO) - Hai người đàn ông gọi hai nhân viên nữ vào phục vụ. Sau đó nghi phạm bỏ ra ngoài.

Nhân viên quán karaoke đánh chết khách

(NLĐO) - Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Phước Long điều tra vụ đánh chết người tại quán karaoke 919 ở khu phố 3, phường Long Phước vào tối 20-3.

Hai nhân viên quán karaoke làm chuyện tày trời

(NLĐO) - Hai nhân viên quán karaoke đã cung cấp ma túy và chứa chấp cho khách hát karaoke sử dụng

người phụ nữ quán karaoke cơ quan công an công an xã hành hung tỉnh Bắc Ninh mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo