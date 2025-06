Di tích bị lãng quên

Hai thành cổ hư hỏng, xuống cấp

Thành Lục Niên - tọa lạc tại dãy núi Thiên Nhẫn, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - được xây dựng gần 600 năm trước. Theo sách "Lịch sử Nghệ An", thành Lục Niên được vua Lê Lợi cho xây đắp vào cuối năm 1424 sau khi kéo quân vào Nghệ An. Thành có hình chữ nhật, dài hàng trăm mét, xây theo kiểu ghép đá trên độ cao 178 m.

Năm 1964, thành Lục Niên được xếp hạng di tích và danh thắng. Tuy nhiên, lâu nay, khu thành cổ này bị bỏ quên. Hiện tại, thành Lục Niên hư hỏng, xuống cấp, chỉ còn lại những bờ tường xếp bằng đá trên núi.

Cách thành Lục Niên khoảng 10 km là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia núi Lam Thành (xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), nằm bên tả ngạn sông Lam. Thời nhà Hồ (1336 -1407), Hồ Quý Ly đã cho xây dựng thành Rùm (sau đổi tên là Lam Thành) để đề phòng quân Minh xâm lược. Sau này, từ đầu triều Lê (1428) đến cuối thời Tây Sơn (1801), Lam Thành là trấn lỵ của Nghệ An, từng ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...

Do không được bảo vệ, trùng tu, nhiều nơi trên núi Lam Thành bị đào khoét nham nhở. Các hạng mục như bờ tường thành, cột cờ, trại lính, ụ súng... giờ chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt. Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia núi Lam Thành có nguy cơ trở thành "phế tích" theo thời gian.