Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhóm thiếu niên bị phạt 41,5 triệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhóm thiếu niên bị phạt 41,5 triệu

T.Trực

(NLĐO) – Tiếp nhận clip nhóm thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, CSGT Quảng Ngãi phối hợp công an địa phương triệu tập, xử phạt 41,5 triệu đồng.

Ngày 7-8, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt 6 thanh niên địa phương do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hình ảnh, clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh 6 thiếu niên đi xe máy mang BKS 76B1-595.06, 76AA-101.16 và 76N1-100.18 lưu thông trên cầu Cổ Lũy (địa phận xã An Phú) không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, có trường hợp ngồi bắt chéo chân khi xe đang di chuyển.

- Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị người dân quay clip gửi công an và bị phạt tổng 41,5 triệu đồng

Qua phối hợp với công an địa phương xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, các thiếu niên đều trú tại thôn Tân An, xã An Phú và đã mời đến trụ sở làm việc. Với đầy đủ chứng cứ, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ các vi phạm được làm rõ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt nhóm thiếu niên với các lỗi gồm, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe không có gương chiếu hậu bên trái, người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, chở người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển.

Tổng mức xử phạt cho các lỗi vi phạm trên là 41,5 triệu đồng.

Thượng tá Giang cho biết thêm, ngoài vi phạm này, nhóm thiếu niên trên đang bị Công an xã Tịnh Khê tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng ở địa bàn xã Tịnh Khê vào tháng 7-2025.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, khi phát hiện phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông có thể gửi hình ảnh, clip đến zalo số máy 0705767676 của Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp nhận, xử lý.

Tin liên quan

Phó trưởng công an phường chở vợ không đội mũ bảo hiểm "xin rút kinh nghiệm"

Phó trưởng công an phường chở vợ không đội mũ bảo hiểm "xin rút kinh nghiệm"

(NLĐO)- Tường trình điều khiển xe máy chở vợ không đội mũ bảo hiểm vì bị mất, một Phó trưởng Công an phường "xin rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn"

Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm chở vợ bị xử phạt hành chính

(NLĐO)- Điều khiển xe máy chở vợ không đội mũ bảo hiểm, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa bị xử phạt 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe

Thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn làn tông vào xe CSGT

(NLĐO) – Hai thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy lấn sang làn đường bên trái rồi tông vào mô tô tuần tra của CSGT khiến 2 người bị thương.

mũ bảo hiểm tỉnh Quảng Ngãi vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông hành vi vi phạm giấy phép lái xe giấy chứng nhận chủ phương tiện gây rối trật tự gây rối trật tự công cộng trật tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo