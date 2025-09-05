HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Địa chấn: Slovakia quật ngã tuyển Đức ở vòng loại World Cup

Đông Linh (theo UEFA, bundesliga)

(NLĐO) – Tuyển Đức nhận thảm bại 0-2 trên sân Slovakia ngay trong trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026 khiến dư luận sửng sốt.

Chính HLV Julian Nagelsmann cũng phải cay đắng thừa nhận sau trận đấu: "Tôi cảm nhận rõ ràng tuyển Đức hôm nay hoàn toàn lép vế về mặt cảm xúc và tinh thần so với đối thủ. Một đội bóng thi đấu với khát khao và ý chí mãnh liệt hơn thì sẽ giành phần thắng, và Slovakia đã làm được điều đó".


Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Tân binh Nnamdi Collins (13) đối đầu cùng hàng thủ Slovakia

Cú sốc cho một tuyển Đức đang trên đường trở lại

Gọi chiến thắng trên sân Narodny Futbalovy là "cơn địa chấn" cũng không hẳn quá lời khi mà Slovakia thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đánh bại tuyển Đức luôn là điều không hề đơn giản với bất kỳ đội tuyển châu Âu nào, nhất là ở một trận cầu chính thức, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Slovakia cũng tỏ ra hiệu quả với lối chơi phòng ngự phản công

Tận dụng tốt lợi thế sân nhà, lối chơi kỷ luật và sắc bén, Slovakia tạo nên chiến thắng lịch sử trong ngày ra quân. Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Đức nhập cuộc với quyết tâm cao, chủ động kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ. Thế nhưng, lối chơi chặt chẽ và phản công tốc độ của Slovakia đã khiến hàng thủ áo trắng nhiều phen chao đảo.

Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 3.

David Hancko mở tỉ số cho Slovakia

Phút 42, David Hancko có pha phối hợp ăn ý với David Strelec, nhận bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỉ số cho chủ nhà. Bàn thắng này khiến thế trận xoay chiều, khán giả Bratislava như nổ tung trong niềm vui.

Tuyển Đức tiếp tục bế tắc

Sang hiệp hai, thay vì vùng lên mạnh mẽ, Đức tiếp tục bộc lộ sự bế tắc. Phút 55, tiền đạo David Strelec đi bóng kỹ thuật loại bỏ trung vệ Antonio Rüdiger trước khi dứt điểm đẹp mắt, đánh bại thủ thành Oliver Baumann để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 4.

David Strelec nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà

Tan tác tuyển Đức 

Bàn thua thứ hai thực sự khiến thầy trò HLV Julian Nagelsmann rơi vào khủng hoảng. Hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự nhưng sự thiếu sắc bén ở tuyến trên cùng những khoảng trống nơi hàng thủ đã khiến tuyển Đức bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Slovakia.

Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 5.

Đức lần đầu tiên thua sân khách ở vòng loại World Cup

Trận thua 0-2 không chỉ gây sốc cho người hâm mộ Đức mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại về phong độ thất thường của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup. HLV Nagelsmann thừa nhận đội bóng của ông thiếu cảm xúc và khát khao, điều tối quan trọng ở một chiến dịch vòng loại khắc nghiệt. Trong khi đó, Slovakia tận hưởng chiến thắng lịch sử, tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm trọn vẹn.

Địa chấn ở Bratislava, Slovakia quật ngã tuyển Đức vòng loại World Cup - Ảnh 6.

Slovakia giành chiến thắng lịch sử

Cơn địa chấn tại Bratislava cho thấy vòng loại World Cup châu Âu chưa bao giờ thiếu bất ngờ. Với Đức, con đường phía trước sẽ không dễ dàng nếu không sớm tìm lại hình ảnh một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới.

