Thể thao

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới

Đào Tùng - Ảnh: WorldVolleyball

(NLĐO) – Một ngày sau chiến thắng mở màn trước chủ nhà Indonesia, tuyển U21 Việt Nam gây chấn động Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 khi quật ngã U21 Serbia

Lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới, tuyển U21 Việt Nam không mơ tạo nên bất kỳ chiến tích nào trước các đối thủ cực mạnh, dù năm ngoái, đội từng xếp trong Top 5 Giải vô địch U20 châu Á 2024. 

Tuy vậy, với trạng thái tâm lý cực kỳ thoải mái của một chuyến du đấu mang nặng tính học tập, tuyển U21 Việt Nam liên tiếp tạo ra các cú sốc tại Nhà thi đấu Jawa Pos ở Surabaya, Indonesia.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới - Ảnh 1.

Tuyển U21 Việt Nam ra sân gặp Serbia, đối thủ mạnh đến từ châu Âu

Sau khi dễ dàng vượt qua chủ nhà Indonesia ở trận ra quân trong vòng ba ván trắng, chiều 8-8, tuyển U21 Việt Nam gặp U21 Serbia ở loạt trận thứ nhì tại bảng A. Đội bóng Đông Âu từng giành vị trí á quân giải đấu cách đây 4 năm và hiện xếp hạng 8 thế giới, không nghi ngờ gì nữa chính là một thế lực quá mạnh so với tuyển U21 Việt Nam, không kể các ưu thế hiển nhiên về chiều cao cũng như sức mạnh.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới - Ảnh 2.

Đội trưởng Đặng Thị Hồng tấn công

Chẳng có gì để mất, tuyển U21 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên khi đánh bại Serbia, một trong những đội bóng mạnh được đánh giá là ứng viên hàng đầu của giải đấu. Ngay từ những phút đầu tiên, U21 Việt Nam đã chơi sòng phẳng với Serbia. Đội bóng Đông Âu liên tiếp phạm sai lầm ở khâu chuyền một, tạo cơ hội để U21 Việt Nam bứt phá và thắng 25-21 ván đầu tiên.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới - Ảnh 3.

Serbia liên tục điều chỉnh lối chơi và gỡ điểm ở ván hai

U21 Serbia điều chỉnh đội hình và lối chơi, khai thác tối đa những quả giao bóng đầy uy lực cũng như phòng thủ hàng sau cực tốt. Điều này giúp họ lật ngược tình thế, thắng 25-23 ở ván hai và đưa trận đấu bước vào cao trào.

Màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn của cả 2 đội diễn ra ở ván thứ ba khi đôi bên thay nhau đổi và dẫn điểm. Tuy nhiên, U21 Việt Nam nhanh chóng tìm lại sự vững chắc trong khâu chắn bóng vốn làm khổ đội chủ nhà Indonesia ở trận ra quân. 

Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh liên tiếp ghi điểm nhờ những khoảnh khắc xuất thần của Lê Thùy Linh và giành phần thắng ngoạn mục 25-22, vươn lên dẫn trước 2-1.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới - Ảnh 4.

U21 Việt Nam thắng hai ván cuối, giành chiến thắng 3-1 trước Serbia

U21 Serbia đã thi đấu áp đảo trước U21 Việt Nam ở đầu ván 4, có lúc bỏ xa đối thủ đến 4 điểm. Trong tình cảnh khó khăn, tuyển U21 Việt Nam vẫn chắn bóng tốt, tấn công ổn định và ghi điểm đều đặn. Serbia tung sức quyết rút ngắn cách biệt ở những phút cuối nhưng rồi pha tấn công ghi điểm của đội trưởng Đặng Thị Hồng đã mang về điểm số quyết định 25-23.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới - Ảnh 5.

Tuyển U21 Việt Nam nhiều hy vọng tranh vé vào tứ kết

Tuyển U21 Việt Nam quật ngã Serbia với tỉ số 3-1, tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới. Chiến thắng trước Serbia đưa U21 Việt nam vươn lên xếp nhì bảng A, sau U21 Argentina, đội cũng đã giành hai trận thắng mở màn.

Ở trận đấu kế tiếp chiều 9-8, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ chạm trán U21 Canada và nếu tiếp tục giành chiến thắng, Đặng Thị Hồng và đồng đội gần như chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8.

Tin liên quan

Tuyển U20 Việt Nam giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025

Tuyển U20 Việt Nam giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025

(NLĐO) – Một ngày sau khi các đồng nghiệp đàn chị lập kỳ tích tại FIVB Challenger Cup 2024, đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu bùng nổ tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á U20 nữ và chính thức giành suất tham dự Giải vô địch U21 thế giới vào năm sau.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước ở Cúp thế giới

Ngày 14-12, đội tuyển nữ Việt Nam - với phiên hiệu Sport Center 1 - dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại 0-3 trước Dentil Praia Clube (Brazil) và dừng bước sớm tại Giải Vô địch bóng chuyền các CLB nữ thế giới (FIVB Women's Club World Championship 2023).

Bóng chuyền nữ Việt và ngôi hậu AVC

Cho đến tận thời điểm này, chiến tích vô địch AVC Challenge Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn tạo dư âm hết sức ấn tượng khi đội xuất sắc đăng quang ngay ở lần đầu tiên tham dự.

