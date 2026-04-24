Địa điểm vui chơi cực hot dịp lễ 2026: Công nghệ bay siêu thực 12D+ xuyên đại dương tại Gigamall

Khi ghế bay không chỉ du hành trên không trung

Sau thành công vang dội của các hành trình bay xuyên lục địa, công nghệ bay siêu thực 12D+ đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, Fly Over The World tại tầng 6 Gigamall chính thức ra mắt phiên bản mới: Fly Over The Underwater World vào ngày 25-4-2026. Đây là bước tiến đột phá trong việc chinh phục giác quan của những người thích cảm giác mạnh, hứa hẹn tạo nên một làn sóng trải nghiệm mới lạ giữa trung tâm thành phố.

Fly Over The World vốn đã là trải nghiệm khám phá đang "làm mưa làm gió" tại TP HCM, thường trong tình trạng đông nghẹt khách xếp hàng để được tận hưởng hệ thống mô phỏng cảm giác bay lượn thực thụ lần đầu tiên tại Việt Nam.

Công nghệ bay siêu thực Fly Over The World "ngồi một nơi - khám phá cả thế giới" mang lại một cảm giác tự do tuyệt đối - điều mà trước đây người ta chỉ có thể tìm thấy ở các công viên giải trí hàng đầu thế giới tại Universal Studios hay Disneyland.

Tiếp nối sức nóng đó, thay vì ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết hay đô thị sầm uất từ trên cao như các hành trình trước, Fly Over The Underwater World sẽ đưa bạn chìm sâu xuống lòng đại dương sâu thẳm. Cơ chế vận động đa chiều của công nghệ bay siêu thực 12D+ nay được tinh chỉnh để mô phỏng hoàn hảo cảm giác của một chiếc phi thuyền rẽ đôi làn nước. Người trải nghiệm sẽ không còn ngồi yên, mà được "nhấc bổng" và chao lượn giữa dòng nước xanh thẳm với góc nhìn 360 độ siêu thực.

"Bữa tiệc" đa giác quan: Gió, sương và áp suất đại dương

Điều làm nên sự khác biệt của phiên bản trải nghiệm mới này chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ hình ảnh và hiệu ứng vật lý 12D+. Nếu hình ảnh 360 độ mang lại cái nhìn bao quát về một thủy cung lộng lẫy, thì chính các hiệu ứng môi trường mới là chìa khóa mở ra sự chân thực đến mức ngỡ ngàng.

Ngay khi chuyến thám hiểm bắt đầu, hệ thống phun sương áp lực cao sẽ tạo ra những tia nước li ti, kết hợp cùng luồng gió biển được điều phối theo từng khung cảnh, khiến khách hàng có cảm giác như đang trực tiếp lặn sâu ngàn mét. Không chỉ là nhìn thấy, mà là cảm thấy, bạn sẽ cảm thấy hơi lạnh của dòng nước biển sâu, cảm thấy luồng gió mạnh lướt qua tai khi chiếc phi thuyền lao dốc từ mặt nước xuống vực thẳm.

Những cú lao mình xuống vực tối đầy kịch tính sẽ khiến các "tín đồ" mê cảm giác mạnh phải nín thở vì quá chân thực. Sự đồng bộ giữa âm thanh vòm đỉnh cao và rung chấn theo thời gian thực khiến nhịp tim của bạn đập theo từng nhịp sóng. Tiếng nước chảy rì rào, tiếng chuyển động vang vọng của những sinh vật biển khổng lồ, hay âm thanh kỳ bí từ những hang động đá ngầm bao trùm lấy không gian, mang đến một hành trình thám hiểm trọn vẹn nhất, nơi ranh giới giữa thực và ảo hoàn toàn bị xóa bỏ.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 30-4-2026 tới đây, phiên bản "Fly Over The Haunted House" với chủ đề kinh dị sẽ chính thức ra mắt. Khác hẳn với sự thơ mộng dưới đáy đại dương, hành trình này sẽ đưa bạn "bay" qua những không gian u ám, ma mị với những hiệu ứng giật gân, hứa hẹn sẽ là tâm điểm giải trí không thể bỏ qua trong dịp đại lễ.

Món quà đặc biệt dành cho những nhà thám hiểm sớm nhất

Để chào mừng sự kiện ra mắt siêu phẩm xuyên đại dương này, Fly Over The World dành tặng chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các gia đình và bạn trẻ đến trải nghiệm sớm nhất trong ngày 25-4-2026.

Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua vé Fly Over The World từ 200.000 đồng sớm nhất trong ngày sẽ nhận ngay quà tặng miễn phí là một bộ xếp hình thông minh hoặc một set dụng cụ sáng tạo đầy cảm hứng.

Đặc biệt, khi sở hữu 1 vé trải nghiệm Fly Over The World, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 vé tham quan miễn phí tại AI Robot Hub. Đây là cơ hội hiếm có để bạn và gia đình bước vào thế giới tương lai, tận mắt theo dõi show trình diễn nghệ thuật của hai siêu robot AI thông minh Gaga và Gigo - những "ngôi sao" công nghệ đang gây bão với khả năng tương tác và biểu diễn đầy lôi cuốn.

Sự xuất hiện của Fly Over The Underwater World càng làm phong phú thêm hệ sinh thái giải trí tại tầng 6 TTTM Gigamall. Sau khi kết thúc chuyến thám hiểm dưới lòng đại dương, du khách không cần đi đâu xa để tìm kiếm sự mới lạ. Ngay tại đây, hành trình khám phá có thể tiếp nối với Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế.

Với quy mô 12.000 m² trải rộng suốt 8 tầng của TTTM Gigamall, Gigaversal mang đến 6 phân khu trải nghiệm đa giác quan đầy cảm hứng và bùng nổ cảm xúc dành cho tất cả mọi người. Không đơn thuần là một trò chơi ảo, đây chính là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, kích thích trí tưởng tượng và khao khát chinh phục của cả trẻ em lẫn người lớn.

Đối với các bậc phụ huynh, đây là không gian giáo dục trực quan tuyệt vời cho con trẻ. Thay vì chỉ nhìn đại dương qua tivi hay tranh vẽ, các bé được trực tiếp "bay" vào đó, được cảm thấy thế giới rộng lớn và kỳ vĩ như thế nào. Điều này kích thích niềm đam mê thám hiểm, lòng yêu thiên nhiên và khao khát chinh phục của những mầm non tương lai. Đối với giới trẻ, Gigaversal nói chung và Fly Over The World nói riêng chính là tọa độ check-in "thời thượng", nơi họ có thể sở hữu những trải nghiệm công nghệ mà trước đây vốn được mặc định chỉ có tại các quốc gia phát triển.

