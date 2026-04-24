Địa điểm vui chơi cực hot dịp lễ 2026: Công nghệ bay siêu thực 12D+ xuyên đại dương tại Gigamall

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Điểm đến

Địa điểm vui chơi cực hot dịp lễ 2026: Công nghệ bay siêu thực 12D+ xuyên đại dương tại Gigamall

T.Thanh

Lễ 30-4, 1-5 này đi đâu? Lạ nhất, mát mẻ nhất chính là khám phá công nghệ 12D+ “bay xuyên đại dương” sắp có mặt tại Gigaversal, tầng 6 TTTM Gigamall

Khi ghế bay không chỉ du hành trên không trung

Sau thành công vang dội của các hành trình bay xuyên lục địa, công nghệ bay siêu thực 12D+ đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, Fly Over The World tại tầng 6 Gigamall chính thức ra mắt phiên bản mới: Fly Over The Underwater World vào ngày 25-4-2026. Đây là bước tiến đột phá trong việc chinh phục giác quan của những người thích cảm giác mạnh, hứa hẹn tạo nên một làn sóng trải nghiệm mới lạ giữa trung tâm thành phố.

Fly Over The World vốn đã là trải nghiệm khám phá đang "làm mưa làm gió" tại TP HCM, thường trong tình trạng đông nghẹt khách xếp hàng để được tận hưởng hệ thống mô phỏng cảm giác bay lượn thực thụ lần đầu tiên tại Việt Nam.

Công nghệ bay siêu thực Fly Over The World "ngồi một nơi - khám phá cả thế giới" mang lại một cảm giác tự do tuyệt đối - điều mà trước đây người ta chỉ có thể tìm thấy ở các công viên giải trí hàng đầu thế giới tại Universal Studios hay Disneyland.

img

Hàng dài người xếp hàng mua vé Fly Over The World tại tầng 6 Gigamall hằng tuần

Tiếp nối sức nóng đó, thay vì ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết hay đô thị sầm uất từ trên cao như các hành trình trước, Fly Over The Underwater World sẽ đưa bạn chìm sâu xuống lòng đại dương sâu thẳm. Cơ chế vận động đa chiều của công nghệ bay siêu thực 12D+ nay được tinh chỉnh để mô phỏng hoàn hảo cảm giác của một chiếc phi thuyền rẽ đôi làn nước. Người trải nghiệm sẽ không còn ngồi yên, mà được "nhấc bổng" và chao lượn giữa dòng nước xanh thẳm với góc nhìn 360 độ siêu thực.

img

Fly Over The Underwater World đã sẵn sàng cho cú nổ ngày 25-4-2026

"Bữa tiệc" đa giác quan: Gió, sương và áp suất đại dương

Điều làm nên sự khác biệt của phiên bản trải nghiệm mới này chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ hình ảnh và hiệu ứng vật lý 12D+. Nếu hình ảnh 360 độ mang lại cái nhìn bao quát về một thủy cung lộng lẫy, thì chính các hiệu ứng môi trường mới là chìa khóa mở ra sự chân thực đến mức ngỡ ngàng.

Ngay khi chuyến thám hiểm bắt đầu, hệ thống phun sương áp lực cao sẽ tạo ra những tia nước li ti, kết hợp cùng luồng gió biển được điều phối theo từng khung cảnh, khiến khách hàng có cảm giác như đang trực tiếp lặn sâu ngàn mét. Không chỉ là nhìn thấy, mà là cảm thấy, bạn sẽ cảm thấy hơi lạnh của dòng nước biển sâu, cảm thấy luồng gió mạnh lướt qua tai khi chiếc phi thuyền lao dốc từ mặt nước xuống vực thẳm.

img

Hành trình khám phá lòng đại dương chắc chắn sẽ khiến các gia đình và các em nhỏ bất ngờ và thích thú trong mùa nghỉ lễ dài ngày sắp đến

Những cú lao mình xuống vực tối đầy kịch tính sẽ khiến các "tín đồ" mê cảm giác mạnh phải nín thở vì quá chân thực. Sự đồng bộ giữa âm thanh vòm đỉnh cao và rung chấn theo thời gian thực khiến nhịp tim của bạn đập theo từng nhịp sóng. Tiếng nước chảy rì rào, tiếng chuyển động vang vọng của những sinh vật biển khổng lồ, hay âm thanh kỳ bí từ những hang động đá ngầm bao trùm lấy không gian, mang đến một hành trình thám hiểm trọn vẹn nhất, nơi ranh giới giữa thực và ảo hoàn toàn bị xóa bỏ.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 30-4-2026 tới đây, phiên bản "Fly Over The Haunted House" với chủ đề kinh dị sẽ chính thức ra mắt. Khác hẳn với sự thơ mộng dưới đáy đại dương, hành trình này sẽ đưa bạn "bay" qua những không gian u ám, ma mị với những hiệu ứng giật gân, hứa hẹn sẽ là tâm điểm giải trí không thể bỏ qua trong dịp đại lễ.

img

Phiên bản Fly Over The World kinh dị sẽ ra mắt vào dịp lễ ngày 30-4-2026

Món quà đặc biệt dành cho những nhà thám hiểm sớm nhất

Để chào mừng sự kiện ra mắt siêu phẩm xuyên đại dương này, Fly Over The World dành tặng chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các gia đình và bạn trẻ đến trải nghiệm sớm nhất trong ngày 25-4-2026.

img

Những phần quà miễn phí dành riêng cho 50 người sớm nhất đến với Fly Over The Underwater World

Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua vé Fly Over The World từ 200.000 đồng sớm nhất trong ngày sẽ nhận ngay quà tặng miễn phí là một bộ xếp hình thông minh hoặc một set dụng cụ sáng tạo đầy cảm hứng.

Đặc biệt, khi sở hữu 1 vé trải nghiệm Fly Over The World, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 vé tham quan miễn phí tại AI Robot Hub. Đây là cơ hội hiếm có để bạn và gia đình bước vào thế giới tương lai, tận mắt theo dõi show trình diễn nghệ thuật của hai siêu robot AI thông minh Gaga và Gigo - những "ngôi sao" công nghệ đang gây bão với khả năng tương tác và biểu diễn đầy lôi cuốn.

img

Cơ hội đánh cờ, chơi đàn, tương tác... với loạt robot siêu xịn sò miễn phí tại AI Robot Hub khi mua vé Fly Over The World

Gigaversal - điểm đến công nghệ giải trí tại tầng 6 Gigamall độc nhất tại TP HCM trong dịp nghỉ lễ

Sự xuất hiện của Fly Over The Underwater World càng làm phong phú thêm hệ sinh thái giải trí tại tầng 6 TTTM Gigamall. Sau khi kết thúc chuyến thám hiểm dưới lòng đại dương, du khách không cần đi đâu xa để tìm kiếm sự mới lạ. Ngay tại đây, hành trình khám phá có thể tiếp nối với Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế.

img

Với quy mô 12.000 m² trải rộng suốt 8 tầng của TTTM Gigamall, Gigaversal mang đến 6 phân khu trải nghiệm đa giác quan đầy cảm hứng và bùng nổ cảm xúc dành cho tất cả mọi người. Không đơn thuần là một trò chơi ảo, đây chính là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, kích thích trí tưởng tượng và khao khát chinh phục của cả trẻ em lẫn người lớn.

Đối với các bậc phụ huynh, đây là không gian giáo dục trực quan tuyệt vời cho con trẻ. Thay vì chỉ nhìn đại dương qua tivi hay tranh vẽ, các bé được trực tiếp "bay" vào đó, được cảm thấy thế giới rộng lớn và kỳ vĩ như thế nào. Điều này kích thích niềm đam mê thám hiểm, lòng yêu thiên nhiên và khao khát chinh phục của những mầm non tương lai. Đối với giới trẻ, Gigaversal nói chung và Fly Over The World nói riêng chính là tọa độ check-in "thời thượng", nơi họ có thể sở hữu những trải nghiệm công nghệ mà trước đây vốn được mặc định chỉ có tại các quốc gia phát triển.

THÔNG TIN THÊM VỀ FLY OVER THE WORLD - TẦNG 6 GIGAMALL


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo