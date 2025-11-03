HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận triển khai dự án NƠXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Địa ốc Hoàng Quân được Cà Mau chấp thuận chủ trương triển khai thêm dự án NƠXH có 1.000 căn hộ, tổng giá trị 1.215 tỉ đồng.

Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân - HQC) thông tin vừa nhận được quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giao làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) tại tỉnh Cà Mau.

Dự án có vị trí tại Lô N2-1, N2-2, N2-3, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với diện tích khoảng 1,977 ha (19.777,8 m²). Quy mô dự án khoảng 996 căn hộ gồm 6 khối nhà cao 12 tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Địa ốc Hoàng Quân được triển khai dự án NOXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau - Ảnh 1.

Một dự án NỞXH của Địa ốc Hoàng Quân

Sản phẩm cung cấp bao gồm NƠXH, nhà ở thương mại, khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tổng mức đầu tư dự kiến, 1.215,12 tỉ đồng. Thời gian thực hiện là 36 tháng, chia làm 3 giai đoạn, tính từ quý IV/2025 đến hết quý III/2028.

Giai đoạn 1 đến quý III/2026) sẽ triển khai Block 1 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng...), khu vực đậu xe, trạm xử lý nước thải. Giai đoạn 2 (quý IV/2026 đến quý III/2027) sẽ triển khai Block 2, Block 3 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu vực đậu xe.

Giai đoạn 3 (quý III/2027 – quý III/2028), sẽ triển khai các Block 4, 5, 6 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu vực đậu xe, công viên. Thời hạn hoạt động dự án 49 năm.


Tin liên quan

Địa ốc Hoàng Quân thay tổng giám đốc

Địa ốc Hoàng Quân thay tổng giám đốc

(NLĐO)- Ông Nguyễn Long Triều được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc Địa ốc Hoàng Quân thay ông Nguyễn Thanh phong.

Chủ tịch địa ốc Hoàng Quân: "Tôi thương cổ đông mà cũng là thương tôi..."

(NLĐO)- Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân khẳng định giá cổ phiếu HQC đang khoảng 3.000 đồng nhưng kỳ vọng sẽ lên 15.000 đồng trong nhiệm kỳ này.

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân muốn mua vào 23 triệu cổ phiếu

(NLĐO)- Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân ông Trương Anh Tuấn đăng ký mua vào 23 triệu cổ phiếu HQC, nâng tỉ lệ sở hữu lên 4,33%.

nhà ở xã hội dự án NoXH HQC Địa ốc Hoàng Quân
