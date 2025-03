Địa phương chủ động, cùng cả nước đạt tăng trưởng trên 8%

Trong chương trình công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc, chiều 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,4% - tăng 1,53 lần so với năm 2020; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 190.000 tỉ đồng vào năm 2025 - gấp 1,53 lần năm 2020; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 167.000 tỉ đồng... Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

Vĩnh Phúc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành xem xét hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, bao gồm: sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho tỉnh; cho phép Vĩnh Phúc nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu thương mại tự do; bổ sung nguồn lực cho tỉnh để triển khai các dự án trọng điểm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chiều 16-3. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận những kết quả mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được, Thủ tướng cũng nêu rõ tỉnh chưa phát huy được lợi thế, chưa phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội.

Thủ tướng mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiên phong, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa; phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt, khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong nội bộ và ủng hộ của người dân. Địa phương cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ giao để cùng cả nước đạt mức tăng trưởng trên 8% trong năm 2025; chủ động cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ... Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên...

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1. Dự án có quy mô 38 tòa nhà, hơn 5.300 căn hộ, tổng diện tích sàn gần 190.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước năm 2030.