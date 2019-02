Bị cha nuôi tình nhân đánh và "cấm yêu", thanh niên ôm hận làm liều

27/02/2019 13:45

Kết quả chẳng những không thể “xây lâu đài tình ái” với bạn gái, Tùng và anh kéo nhau ra tòa lãnh mức án nghiêm khắc về tội “Giết người”...

Trong phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. HCM hôm ấy, hai bị cáo là anh em ruột gồm Phương Thanh Tùng (tự “Lắc”, SN 1997 tại Bạc Liêu) và Phương Thái Sa Lem (ngụ ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) bất ngờ xin rút kháng cáo. Bị TAND tỉnh Bạc liêu tuyên mỗi người 16 năm tù, anh em Tùng xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do VKSND tỉnh Bạc Liêu kháng nghị và đại diện người bị hại kháng cáo tăng hình phạt nên phiên tòa phúc thẩm vẫn tiến hành đúng luật.

Động cơ gây án được Tùng gây ra khiến nhiều người không khỏi tiếc cho các bị cáo. Tùng có quan hệ yêu đương với chị Sơn Thị Hương, tuy nhiên tình cảm này bị ông Ngô Trường Hải (SN 1958, quốc tịch Canada), cha nuôi chị Hương không đồng ý. Ông Hải đã nhiều lần trao đổi với Tùng và thể hiện quan điểm không tán thành. Tuy nhiên, Tùng không chấp nhận, tiếp tục tình yêu với con gái nuôi ông Hải. Trong một lần không kiềm chế được bản thân, ông Hải đã đánh Tùng và cấm cản việc yêu đương. Từ đó, Tùng rất hận ông Hải và nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 14 giờ ngày 30/4/2017, Tùng đến nhà người bạn tại xã Vĩnh Trạch Đông để nhậu cùng bạn bè. Trong lúc uống rượu, Tùng chợt thấy ông Hải đang lái xe ủi đất vuông tôm ở gần đó. Men rượu khiến Tùng trở nên hung hăng nên điện thoại gọi cho anh ruột là Phương Thái Sa Lem đến để cùng đánh ông Hải. Lẽ ra phải can ngăn, Lem lại đồng ý, điều khiển xe đến uống rượu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trong khi bạn nhậu đi mua rượu, Tùng nói với Lem lên đường đi đánh ông Hải. Sau đó, Tùng đi bộ đến chòi vuông của ông Hải, còn Lem điều khiển xe mô tô theo sau. Trên đường đi đến cây cầu bắt qua chòi vuông tôm, Tùng nhặt lấy 1 cây tràm làm hung khí. Khi Tùng đi đến chòi, ông Hải đang ngồi ăn cơm. Thấy Tùng đằng đằng sát khí, người thân gia đình ông Hải chạy can ngăn lại nhưng Tùng đẩy ra và cầm gậy xông vào đánh nhiều cái trúng vào người ông Hải.

Ông Hải nén đau chống lại, cả hai vật nhau tại góc chòi. Tùng khỏe hơn nên ngồi đè lên người ông Hải, thấy vậy, Lem tấn công vào đầu nạn nhân. Ông Hải dùng chân chống trả khiến Lem dính cước vào mặt choáng váng. Tuy nhiên, Lem vẫn đủ sức đánh ông Hải bất tỉnh. Sau đó, hai anh em Tùng lên xe tẩu thoát, trên đuờng đi, Tùng ném hung khí gây án vào bụi cây ven lộ.

Về phía ông Hải được quần chúng nhân dân đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, sáu tháng sau ông Hải qua đời. Ngày 1/5/2017, anh em Tùng, Lem đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bạc Liêu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, phạt anh em Tùng, Lem mỗi người 16 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh em Tùng, Lem bất ngờ rút lại yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện VKSND cấp cao tại TP. HCM đề nghị Tòa chấp nhận việc rút kháng cáo của các bị cáo. Đối với kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của gia đình bị hại, vị Kiểm sát viên nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện tính hung hăng côn đồ, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác nhưng cấp sơ thẩm xử cả 2 bị cáo mức án 16 năm tù là quá nhẹ, chưa tương xứng với tình chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, đề nghị Tòa tăng hình phạt đối với các bị cáo nhằm giáo dục , răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX nhận định hai bị cáo Tùng, Lem đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, có đầy đủ căn cứ đế xác định xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ do ông Ngô Tường Hải không đồng ý mối quan hệ tình cảm giữa Tùng với con gái nuôi nên các bị cáo đi tìm đánh trả thù. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

HĐXX xét thấy giữa hai bị cáo không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể của từng bị cáo. Mặc dù, bị cáo Tùng là người rủ rê, lôi kéo bị cáo Lem tham gia thực hiện hành vi tội phạm đồng thời cũng là người thực hành; nhưng thương tích dẫn đến cái chết của ông Hải là do hành vi của bị cáo Lem gây ra. Qua đó cho thấy, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của hai bị cáo là ngang nhau. Mức án 16 năm là chưa tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi cũng như hậu quả do các bị cáo gây ra. Do đó, HĐXX sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt, tuyên Tùng và Lem mỗi bị cáo 18 năm tù về tội “Giết người”. Về trách nhiệm dân sự, buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 517 triệu đồng.

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cả Tùng lẫn Lem bỗng chốc lạc lối, rơi vào vòng lao lý. Tình tan, tù tội ập đến bởi thói côn đồ trong ứng xử, bi kịch của anh em Tùng là bài học chung cho các thanh niên manh nha lối sống ngông cuồng...

Theo Báo Công Lý