Cho rằng bản thân chỉ muốn dằn mặt tình địch nhưng trong lúc đầu óc không được tỉnh táo vì ghen tuông nên Hoàng Đình Nam đã “lỡ tay” đâm chết ông Bùi Thành Đ. Suốt thời gian từ khi gây án đến thời điểm hầu tòa, bị cáo luôn ám ảnh về cái chết của ông Đ. và cảm thấy dằn vặt, tội lỗi.

“Lỡ tay” sát hại “tình địch”

Chỉ vì nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị H. ngoại tình với người đàn ông khác mà Hoàng Đình Nam (1963, trú thị trấn Nam Đàn, H. Nam Đàn, Nghệ An) gắn thiết bị định vị vào xe máy của vợ để theo dõi. Ngày 28-3-2019, sau khi chị H. đi làm, Nam kiểm tra thấy vợ đang dừng ở vị trí khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan (thuộc xóm 11, xã Nam Giang) với thời gian dài. Người đàn ông này nghĩ rằng, vợ mình gửi xe máy tại đây và có người đến chở nên quyết định theo dõi để bắt quả tang. Nghĩ là làm, Nam đi mua bộ quần áo rằn ri, 1 con dao (loại gọt hoa quả) đến khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Sợ vợ phát hiện, trên đường đi Nam thay bộ quần áo mới mua, bỏ dao vào túi quần. Đến nơi, thấy xe máy vợ mình dựng ở ki-ốt gửi xe nhưng không thấy người, Nam đứng bên kia đường, quan sát. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Thành Đ. (1956, trú khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn) điều khiển xe ô-tô chở chị H. đi từ hướng TP Vinh về. Nghi ngờ vợ mình trên xe, Hoàng Đình Nam đã điều khiển xe máy đi theo sau. Khi đến km3+600m đường tỉnh lộ 539, thuộc xóm 11, xã Nam Giang, chiếc ô-tô dừng lại, chị H. bước xuống xe, Nam liền chạy lại kéo cửa sau, bước lên xe. Lúc này, ô-tô đang nổ máy, Nam cũng chưa biết người lái xe là ông Đ. Từ phía sau ghế lái, Nam chồm người lên đâm ông Đ., nạn nhân cố mở cửa ô-tô ra và ngã xuống đường tử vong.

Sau khi đâm ông Đ. Nam gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi điều khiển xe máy và cầm dao bỏ trốn. Trên đường đi, Nam vứt con dao. Đến 16 giờ cùng ngày, Nam đến cơ quan công an đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y của CA tỉnh Nghệ An, nguyên nhân chết của ông Bùi Thành Đ. do “suy tuần hoàn nặng do đa vết thương xuyên thủng tim, gan, ruột”.

Nỗi ám ảnh và giọt nước mắt hối hận

Một ngày cuối tháng 9-2019, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam về tội giết người. Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận này, ngày hầu tòa, Nam có vẻ tiều tụy, gầy gò. Ngày bị bắt, mái tóc bị cáo đen lóng lánh thì nay cũng mái tóc ấy đã ngả sang màu trắng như cước. Có lẽ trong thâm tâm Nam cũng rất day dứt, hối hận về việc mình đã gây ra.

Hoàng Đình Nam cho biết, từ ngày bị bắt đến nay, bị cáo rất ăn năn, hối hận về việc làm mình gây ra. Cứ nhắm mắt là bị cáo lại mơ thấy ác mộng, hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện trước mặt bị cáo. Khai nhận trước tòa về hành vi giết người của mình, bị cáo cho biết bản thân và bị hại trước đó không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Bị cáo không chủ ý giết người mà chỉ muốn hăm dọa ông Đ. nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát nên bị cáo không làm chủ được hành động của mình. Lý giải về nguyên nhân gây án, Nam khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã âm thầm theo dõi vợ từ trước đó. “Ban đầu bị cáo chỉ mua 1 con dao gọt hoa quả với mục đích đe dọa nhưng khi thấy vợ đi với người đàn ông này, bị cáo đã rất bức xúc, đầu óc điên cuồng, đau đầu và không làm chủ được hành vi của mình. Còn bộ áo quần rằn ri là bị cáo mua để đóng một người khác, không muốn bị vợ phát hiện. Bị cáo chỉ có ý định đâm ông Đ. rồi bỏ chạy nhưng trong lúc hai bên vật lộn, trong xe ô-tô lại chật chội nên bị cáo “lỡ tay” giết người. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo cơ hội về với các con”, bị cáo Nam lí nhí.

Theo người thân, Hoàng Đình Nam là người hiền lành, thương vợ, thương con, chưa từng gây thù hằn với ai. Nam từng có thời gian đi tham gia chiến đấu và bị thương, hiện đang hưởng chế độ thương binh 3/4. Sau khi đi bộ đội về, Nam làm nghề thợ may và mở một xưởng may có tiếng ở thị trấn Nam Đàn. Chị Trần Thị H. làm giáo viên mầm non, hai người có với nhau 2 cô con gái, đứa lớn 19 tuổi, đứa nhỏ 16 tuổi.

Giờ nghị án, được sự cho phép của lực lượng dẫn giải, hai cô con gái và vợ Nam được lên ngồi gần bị cáo. Nhìn bố gầy gò, mệt mỏi nên các con thấy thương và khóc rất nhiều, cô con gái lớn không quên dặn dò bố phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để chờ ngày cả gia đình được đoàn tụ. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo có gom góp số tiền 55 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội có tính côn đồ. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bị cáo là thương binh, gia đình bị cáo có người có công với cách mạng. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội “Giết người”. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng (được trừ đi 55 triệu đồng đã đền bù trước đó).