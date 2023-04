Ngày 15-4, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này vừa tham mưu cho UBND huyện Than Uyên ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.V.N. (ở Mường Than, huyện Than Uyên) 20 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.



Anh L.V.N. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Than Uyên nắm được nguồn thông tin có nhiều công dân, trong đó có cả học sinh trên địa bàn huyện mang căn cước công dân (CCCD) đi cầm cố tại cửa hàng xe máy V.N. lấy tiền tiêu xài. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 7-4, công an tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh mua bán xe máy, điện thoại di động V.N. ở xã Mường Than, huyện Than Uyên. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này đã nhận cầm cố 60 thẻ CCCD của 2 học sinh THCS, THPT và 58 công dân thường trú trên địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), huyện Văn Bàn (Lào Cai), huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, tạm giữ 60 thẻ CCCD nói trên và yêu cầu anh L.V.N., chủ cơ sở đến cơ quan công an để làm rõ hành vi phạm.

Tại cơ quan công an, anh L.V.N. thừa nhận việc làm sai trái là đã nhận cầm cố CCCD của người dân và các cháu học sinh với mức cho vay từ 100.000 đồng-200.000 đồng, hoạt động tín dụng nhưng không đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Công an huyện Than Uyên sau đó đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt anh L.V.N. số tiền 20 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng về hành vi "nhận cầm cố CCCD", 15 triệu đồng về hành vi "hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi đã bị cơ quan công an thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự".

Theo Công an huyện Than Uyên, các trường hợp cầm cố căn cước công dân lấy tiền tiêu, học sinh thì lấy tiền chơi game rồi báo mất để được cấp lại. Cơ quan này đã chỉ đạo xác minh và phân loại các trường hợp mang căn cước công dân đi cầm cố để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.