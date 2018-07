Người đàn bà chết thảm vì hứa "yêu mãi mãi"

Ngày 20-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội giết người. Nạn nhân là bà Dương Thị C. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ).

Sơn đã từng có một cuộc hôn nhân nhưng do không sinh được con nên vợ chồng đường ai nấy đi. Sau một thời gian, Sơn tìm được niềm vui trong cuộc sống khi bà C. đồng ý chấp nhận tình cảm yêu đương.

Sau một thời gian qua lại gắn bó, bà C. thề hẹn “sẽ yêu mãi mãi”, đồng thời hứa đến ngày 9-6-2017 sẽ cho Sơn đến ở cùng. Quá thời gian trên Sơn nhắc lại việc sống chung thì bà C. bảo đó chỉ là nói đùa. Sau đó người phụ nữ này nhiều lần từ chối tình cảm của Sơn.

Tối ngày 2-7-2017, Sơn đến nhà bà C. và tiếp tục nhắc lại chuyện dọn về sống chung. “Xin em đừng bỏ anh, anh chết mất”, Sơn cầu xin người tình nhưng bà C. bảo Sơn "lèo nhèo" và đuổi người này đi.

Sơn nói nếu đuổi sẽ hận nhưng bà C. trả lời “hận thì hận” đồng thời cấm cửa người tình từ ngày mai.

Nghe người tình nói thế, nghĩ trong thời gian qua bà C. lừa dối tình cảm của mình và có tình cảm với người khác nên khi thấy con dao ở đầu giường, Nguyễn Hữu Sơn cầm lên chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cơ thể của người đàn bà mà mình yêu.

Sau khi gây án, Sơn chạy xe máy về nhà thay quần áo, gọi người thông báo sự việc nhưng điện thoại hết tiền không gọi được.

Sau đó người đàn ông này đến Công an huyện Tân Kỳ tự thú. Khi công an đến nhà bà Chung thì phát hiện người phụ nữ này đã tử vong với 22 nhát dao trên cơ thể.

Nguyễn Hữu Sơn phải sống hết phần đời còn lại trong trại giam

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Hữu Sơn. Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận tại thời điểm phạm tội và tại thời điểm giám định, Nguyễn Hữu Sơn bị bệnh tâm căn suy nhược. Tại các thời điểm trên, Nguyễn Hữu Sơn đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.



Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

“Cuộc đời của bị cáo không có nhiều may mắn. Bản chất của bị cáo không phải là người côn đồ. Bị cáo đã hi vọng rất nhiều nhưng bị bà C. từ chối tình cảm thì bị hụt hẫng, không làm chủ được hành vi của mình”, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn trình bày tại tòa.

Sơn xin tạ tội với người đã khuất, xin lỗi 2 con và người thân bị hại. Bị cáo sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của pháp luật nhưng mong HĐXX xem xét để được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về. “Bị cáo tin rằng, dù mức án như thế nào thì bị cáo cũng sẽ cố gắng hết sức để cải tạo tốt”, Nguyễn Hữu Sơn nói.

Xem xét toàn diện vụ án trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại gần 160 triệu đồng, chu cấp mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho mẹ bà C.

Phiên tòa kết thúc, luật sư bào chữa cho Nguyễn Hữu Sơn hỏi bị cáo có làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm không, Sơn nói “để suy nghĩ đã” rồi lầm lũi bước đi. Đôi mắt đỏ hoe, hình như người đàn ông đầu hai thứ tóc này khóc…