Ngày 23-3, Công an TP Hải Phòng cho hay Đội Cảnh sát Hình sự và lực lượng HP22 Công an quận Kiến An vừa phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm tuổi "teen", chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lực lượng công an đã bắt giữ 10 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này.



10 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 15-3, Công an quận Kiến An tiếp nhận đơn của anh Vũ Đức M. (SN 2001) và Nguyễn Đắc T. (SN 2003), quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng trọ tại số 74/71B Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Theo đơn trình báo, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi ngủ dậy, 2 anh phát hiện 2 chiếc xe máy hiệu Wave alpha, BKS: 17B5-542.xx và BKS: 17B6-43xx của mình bị kẻ gian trộm cắp.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng HP22 Công an quận Kiến An đã khẩn trương cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Tập trung điều tra, truy xét, đến ngày 22-3, lực lượng phá án đã bắt giữ 10 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm Vũ Đình Tr. và Dương Văn H. đều sinh năm 2008, trú tại Ninh Hải 3, phường Anh Dũng); Lê Minh H. (SN 2008, trú tại Thủy Giang, phường Hải Thành); Phạm Gia B. (SN 2008, trú tại tổ 3, phường Hải Thành); Nguyễn Quang T. (SN 2007) và Nguyễn Minh T. (SN 2010), cùng trú tại phường Hòa Nghĩa, cùng thuộc quận Dương Kinh; Nguyễn Sỹ Thị H. (SN 2008) và Nguyễn Sỹ Tấn (SN 2001), đều trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An; Nguyễn Văn H. (SN 2008) và Nguyễn Văn L. (SN 2008), cùng trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 6 xe gắn máy các loại. Trong đó, có 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave alpha BKS 17B5-542.xx và xe BKS 17B6-436xx mà trước đó anh Vũ Đức M. và anh Nguyễn Đắc T. trình báo bị mất cắp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Kiến An nêu trên, ổ nhóm đối tượng này còn thực hiện từ 6 đến 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện khác trên địa bàn 2 quận Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện Thủy Nguyên…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An đang tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.