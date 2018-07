Tài xế taxi “tàn đời” vì va phải xe sang

15/07/2018 12:37

Bị cáo từng lầm lỗi nhưng đã cố gắng thay đổi đời mình. Tìm được công việc mưu sinh, cố gắng lao động, sống cuộc đời bình thường, lương thiện như bao người khác. Nhưng rồi chỉ vì một phút bất cẩn, vi phạm luật giao thông, bị cáo lại bị tòa "kêu án"...



Bên thiệt hại 2 triệu, bên… 329 triệu

Vụ tai nạn xảy ra vào một buổi chiều giữa tháng 9/2017. Bị cáo là tài xế của một hãng taxi có trụ sở tại TP Huế. Chiều hôm đó, khi đang điều khiển xe taxi đi trên đường Lê Lợi theo hướng từ ga Huế đến cầu Phú Xuân, lúc đến ngã tư Lê Lợi – Điện Biên Phủ, do không tuân thủ luật giao thông, bị cáo đã để ô tô do mình điều khiển va chạm vào một ô tô khác, gây ra tai nạn giao thông.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả hai ô tô đều bị hư hỏng. Theo hội đồng định giá tài sản, thiệt hại của xe ô tô do bị cáo điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn là 2,2 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc ô tô do bị cáo va phải, bị thiệt hại lên đến 329 triệu đồng. Người bị hại yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại về chi phí sửa xe và tiền tổn hại tinh thần do vụ tai nạn trên gây ra.

Thật may mắn vụ tai nạn không thiệt hại về người, nhưng chiếc xe ô tô kia bị hư hỏng quá nặng. Với thiệt hại về tài sản lên đến hơn ba trăm triệu đồng là con số quá lớn khiến người gây tai nạn là bị cáo bị khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật, dù hãng taxi nơi bị cáo làm việc đã đứng ra bồi thường phần lớn cho chủ xe bị thiệt hại.

Vừa hoàn lương đã vướng oan nghiệt

Bị cáo mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống tuổi thơ thiếu vắng tình thương và sự quan tâm, uốn nắn, dạy dỗ của những bậc sinh thành khiến bị cáo lớn lên như những ngọn cây, cọng cỏ mọc hoang ngoài đồng, bơ vơ đứng giữa trời đất. Những ngày tháng ấu thơ đơn độc, bơ vơ ấy, bị cáo “lạc” theo đám bạn bè xấu, lún sâu vào lang thang, lêu lỏng, trộm cắp.

Bị xử phạt vi phạm hành chính, bị xử lý hình sự, bị đi tù… tất cả những hình phạt đó, bị cáo đều đã “nếm” hết. Bị cáo cứ như con ngựa hoang bất kham, cứ sống theo bản năng của chính mình. Thời thanh niên bốc đồng, những lần ham vui theo chúng bạn xấu đã khiến bị cáo phải vô ra nhà tù 4 lần và “ngồi” trong đó non chục năm.

Những ngày tháng ngồi trong trại giam, bị cáo dần dần thấy hối hận… Chẳng ai có thể sống mãi với “điệp khúc” tù tội mãi. Ai rồi có lúc cũng phải thay đổi. Bị cáo cũng thế.

Ngày bị cáo ra tù gần đây sau khi chấp hành bản án 3 năm tù về tội trộm cắp, người cô ruột tội nghiệp cho đứa cháu mồ côi, vì chịu nhiều thiệt thòi mà đâm ra lầm lạc, nên dù khó khăn, vẫn cố gắng bỏ tiền cho cháu trai đi học lái xe.

Bà hy vọng, cháu mình rồi sẽ có một nghề nghiệp ổn định, tự nuôi sống bản thân bằng những công việc lương thiện ngoài kia. Mà bị cáo kể, giờ cũng thấm thía hết những ấm, lạnh của lòng người. Bị cáo thực sự sợ hãi nếu phải lặp lại và lún sâu vào con đường bất lương như trước đây.

Bị cáo bắt đầu nghề lái xe taxi và vui mừng với những đồng tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng sạch sẽ bằng chính sức lao động của mình. Thế nhưng, vào cái ngày “định mệnh” ấy, cuộc đời của bị cáo vốn tưởng đã rẽ sang một hướng khác đầy tươi sáng, đâu ngờ cuối cùng vẫn vòng về con đường cũ tăm tối.

Vì sao không thể áp dụng án treo?

Đứng nơi vành móng ngựa, giọng bị cáo khàn khàn như nén lại chút chua xót trào dâng nơi cổ họng, bị cáo bày tỏ chiều hôm đó đang lái xe, do thiếu tập trung vì nỗi lo mấy hôm nay ít khách, sợ không chạy đủ chỉ tiêu, không có thu nhập, trong một phút lơ đãng không ngờ bị cáo lại gây ra tai nạn.

Bị cáo nói với hội đồng xét xử, sau khi ra tù, vì những lỗi lầm trước đây, bị cáo chỉ có mong muốn duy nhất là làm ăn, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Không ngờ chỉ vì bất cẩn mà vô tình quay trở con đường đen tối trước đây. Bị cáo xin tòa xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, để có cơ hội được “ở ngoài”, tiếp tục làm việc, khắc phục sửa chữa sai lầm.

Về phía đại diện hãng taxi cũng trình bày, phía công ty đã đứng ra nhanh chóng bồi thường phần lớn thiệt hại về tài sản do bị cáo gây ra cho người bị hại, là cũng vì mong muốn bị cáo không phải đi tù. Phía đại diện công ty mong tòa xem xét, để cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất. Tốt nhất là được ở ngoài, để con đường hoàn lương của bị cáo không phải thêm gập ghềnh trúc trắc.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy bị cáo có 4 tiền án, nhưng lần phạm tội này là lỗi vô ý nên bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Cũng do bị cáo từng có tiền án, nên theo quy định của pháp luật , quy định hiện hành, không thể áp dụng mức án treo.

TAND TP Huế phạt bị cáo 6 tháng tù. Bị cáo buồn bã, rơm rớm nước mắt. Quay trở lại trại giam, là điều bị cáo không bao giờ muốn nữa.

Bên ngoài hành lang tòa án, thẩm phán chủ toạ phiên tòa chia sẻ sau phiên xét xử: Là người “hạ bút” để áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo trong trường hợp này, bà thực sự buồn và thương cho hoàn cảnh đáng tiếc của bị cáo.

Thế nhưng, pháp luật đã quy định như vậy, không thể làm khác hơn. Cho nên bất cứ ai khi tham gia giao thông cũng phải cẩn trọng, chấp hành quy định pháp luật. Bởi vì chỉ cần một phút bất cẩn, sự trả giá và nỗi đau là khôn lường…

