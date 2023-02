Ngày 20-1, tin từ Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 19-2, tại km 323+360 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe khách mang BKS 73B-007.07, do tài xế Trịnh Ngọc C. (SN 1982, ngụ huyện Quảng Thạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 36F5-9250 do bà Hoàng Thị L. (SN 1964, ngụ xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa) điều khiển, chở theo phía sau là chị Lê Thị V. (SN 1992, ngụ xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa).

Hậu quả, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Lúc xảy ra tai nạn chiếc xe máy do bà L. điều khiển đang chuyển hướng quay đầu ở dải phân cách mở ở giữa Quốc lộ 1A.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.