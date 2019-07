Vượt “vũ môn” rồi vào “nha môn”

20/07/2019 14:44

So với điểm chuẩn năm trước đó, Trung dư sức đậu ngành và trường đại học mà mình đã đăng ký. Tuy nhiên, vì phút nông nổi của tuổi mới lớn mà Trung lại lỡ hẹn với tương lai. Trung bị bắt tại Bệnh viện Đà Nẵng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Trung cũng đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp.

Do đã nhiều lần "bắt dế" trong bệnh viện nên lúc 1 giờ 30 ngày 19-7, Hoàng Vũ Trung tỏ ra ung dung dạo quanh các tầng của Bệnh viện Đà Nẵng để "tăm dế" và lợi dụng sơ hở của các bệnh nhân để trộm điện thoại. Khi đến tầng 4, Trung lẻn vào trộm được 1 ĐTDĐ hiệu Huawei của 1 thanh niên ngủ say. Chưa ấm túi, Trung tiếp tục lê la lên tầng 5 và phát hiện chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A50 trên đầu giường của chị Lê Thị Linh (1983) nên đi "chân nhện" vào lấy điện thoại bỏ vào balo. Vừa thực hiện xong hành vi thì Trung bị một người phụ nữ khác phát hiện tri hô nên đối tượng bỏ chạy thục mạng.

Cả hành lang tầng 5 nhốn nháo khi nghe tiếng tri hô nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của đối tượng, không bắt giữ được. Cả bệnh viện chia nhau truy lùng kẻ trộm và không lâu sau, Trung bị bảo vệ bệnh viện tóm gọn khi đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh và bàn giao cho CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) xử lý.

Hoàng Vũ Trung và 2 chiếc điện thoại lấy trộm được trong ngày 19-7.

Qua đấu tranh, Trung khai trước đó đã thực hiện 5 vụ trộm trong vòng 1 tháng, lấy được 8 ĐTDĐ tại Bệnh viện Đà Nẵng, đem bán lấy tiền tiêu xài. Trong lần thứ 5 vào bệnh viện với ý đồ trộm điện thoại, Trung bị bảo vệ bệnh viện nghi ngờ và giữ lại xét hỏi nhưng được thả ra vì chưa "bắt tận tay". Những tưởng sau lần đó, Trung sẽ tỉnh táo nhưng đối tượng lại tiếp tục "chứng nào tật nấy". Trung khai muốn thực hiện lần cuối trước khi trở về lo các thủ tục nhập học.

Nói về hành trình trở thành đạo chích của mình, Trung kể: Trước khi thi tốt nghiệp 1 tháng, chỉ vì mâu thuẫn với gia đình nên Trung bỏ nhà đi bụi. Lang thang khắp nơi, Trung chọn bệnh viện làm nơi để tá túc qua đêm. Do không cảnh giác, Trung bị trộm lấy mất điện thoại và ví tiền trong lúc ngủ mê. Mất tài sản, không có tiền nhưng Trung không quay về nhà mà quyết định đi trộm lại điện thoại người khác. Sau lần đầu trót lọt của người đàn ông nằm ở hành lang bệnh viện, Trung đã trượt dài trên con đường lầm lỗi với những lần sau đó.

Sống lang bạt khoảng 1 tháng, Trung được mẹ và dì ruột tìm kiếm, khuyên nhủ về nhà, ôn luyện để kịp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi được hỏi con đã làm gì trong 1 tháng qua, Trung kể với cha mẹ là đi làm thêm và sắp được nhận lương. Sau khi thi xong, Trung được cha mẹ cho tiếp tục đi làm thêm nhưng thực chất Trung lại lang thang và chờ sơ hở của người khác để trộm cắp. Đến phi vụ cuối cùng, Trung bị phát hiện và bắt giữ với đầy đủ tang chứng, vật chứng. "Em muốn lấy trộm lần này nữa thôi, rồi về nhà nói dối đó là tiền lương mình kiếm được", Hoàng Vũ Trung kể lại.

Sau khi được đưa về trụ sở CAP Thạch Thang, trong sáng 19-7, rất nhiều bị hại đã đến trình báo về việc bị mất trộm tài sản trong bệnh viện. Cơ quan công an đã tiếp nhận và lập hồ sơ xác minh. Do tâm lý chủ quan, mất cảnh giác nên nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để hớ hênh điện thoại lúc ngủ, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Lực lượng Công an và bệnh viện đã có cảnh báo nhưng rất ít người lưu tâm. Trước đó, ngày 26-3, CAP Thạch Thang cũng đã bắt giữ Trần Duy Khoa (1979) vì hành vi trộm cắp điện thoại trong Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Mai Vinh (Báo Công an Đà Nẵng)