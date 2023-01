Ngày 23-1, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết trong đêm giao thừa Tết Quỹ Mão (21-1), lực lượng công an tỉnh này đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ có mặt tại các bản, thôn, xóm, khối phố vừa nắm tình hình, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm pháp luật về pháo.

Lực lượng công an bắt giữ những trường hợp đốt pháo trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều trường hợp đốt pháo trái phép. Theo đó đã phát hiện, xử lý 90 vụ, 91 trường hợp vi phạm pháp luật về pháo, trong đó có 71 trường hợp vi phạm vì sử dụng pháo trái phép. Các địa phương xử lý nhiều trường hợp sử dụng pháo trái phép như: Yên Thành 25 vụ, 25 trường hợp (riêng tại xã Bảo Thành là 10 vụ, 10 trường hợp); Đô Lương: 19 vụ, 19 trường hợp; thị xã Cửa Lò: 21 vụ, 21 trường hợp…



Được biết, tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm về pháo đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phân loại, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an toàn tỉnh Nghệ An đến nay đã phát hiện, bắt 367 vụ, 498 đối tượng, thu hơn 2.644 kg pháo các loại.