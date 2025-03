DIC Holdings kỷ niệm 30 năm thành lập và nhận Huân chương Lao động

Được thành lập vào năm 1994, với tên gọi là Xí nghiệp Kinh doanh vật tư xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (HOSE: DC4) đã trải qua một hành trình dài với nhiều cột mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng nền tảng và khẳng định thương hiệu.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà chúc mừng lãnh đạo và cán bộ, nhân viên DIC Holdings

Tính từ thời điểm cổ phần hóa vào năm 2005, với vốn điều lệ chỉ 5 tỉ đồng, đến nay, DIC Holdings đã có sự phát triển vượt bậc, vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 200 lần, với 1.000 tỉ đồng vào năm 2025.

Không chỉ là một nhà thầu xây lắp uy tín, DIC Holdings còn từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với nhiều dự án kiểu mẫu, tiện ích và sang trọng, điển hình như dự án Vũng Tàu Centre Point - góp phần chỉnh trang đô thị và mang lại giá trị thiết thực cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, công ty được đánh giá cao trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng và đã trở thành thương hiệu được nhiều chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn.

Lãnh đạo DIC Holdings nhận Huân chương Lao động hạng Nhì trong dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập

Cùng với việc tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn quan tâm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội bao gồm xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; Ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục bão lũ, thiên tai; Hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "An sinh xã hội" của tỉnh; Trao tặng hàng ngàn suất học bổng, sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tặng hơn 700 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tài trợ xây cầu dân sinh tại Long An, Bạc Liêu và Cà Mau, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Với 30 năm hình thành, phát triển và để lại nhiều dấu ấn quan trọng, DIC Holdings vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ, người lao động.