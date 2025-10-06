HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Dịch vụ du lịch "chui" ở biển Đà Nẵng, du khách coi chừng tiền mất tật mang

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bộ đội Biên phòng Sơn Trà vừa xử phạt nhiều chủ tàu tổ chức du lịch "chui" trên biển Đà Nẵng, trong đó đặc biệt lưu ý dịch vụ câu mực đêm.

Ngày 6-10, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cảnh báo người dân, du khách về một số dịch vụ du lịch "chui" ở biển Đà Nẵng.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số tàu cá tự ý tổ chức dịch vụ chở khách ra biển tham gia hoạt động câu mực, câu cá ban đêm.

Dịch vụ du lịch chui ở biển Đà Nẵng, du khách coi chừng tiền mất tật mang - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Sơn Trà phát hiện các tàu cá chở khách sai quy định trên vùng biển bán đảo Sơn Trà

Đặc biệt mặc dù vi phạm pháp luật nhưng dịch vụ này vẫn ngang nhiên hoạt động, đăng tin quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok và hàng loạt video bài viết quảng bá về hoạt động trải nghiệm.

"Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trái với các quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy", Đồn Biên phòng Sơn Trà nêu rõ.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các lực lượng của Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát nhằm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn du lịch biển

Qua đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện, xử lý nhiều trường hợp. Cụ thể, lúc 17 giờ 30 ngày 1-10, trong quá trình tuần tra vùng biển Bán đảo Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện phương tiện ĐNa-11837-TS có biểu hiện nghi vấn.

Dịch vụ du lịch chui ở biển Đà Nẵng, du khách coi chừng tiền mất tật mang - Ảnh 2.

Trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng Biên phòng Sơn Trà xử phạt nhiều chủ phương tiện với mức phạt cao

Qua kiểm tra, chủ phương tiện đang chở 2 người là hành khách sử dụng dịch vụ câu mực. Về hành vi này, chủ tàu bị xử phạt 13 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28-8, trong quá trình tuần tra, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng phát hiện 2 phương tiện tàu cá là ĐNa-11371-TS và ĐNa-11842-TS, mỗi tàu chở số lượng 15 người, không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Kết quả, chủ tàu bị phạt 12 triệu đồng.

Ngoài phạt nặng các chủ tàu tổ chức dịch vụ du lịch trái phép, Đồn Biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân, du khách cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn đơn vị hợp pháp khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển. Việc đi trên những phương tiện tự phát, không đăng ký an toàn, không đảm bảo điều kiện pháp lý sẽ tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, các dịch vụ du lịch câu mực đêm tại biển Đà Nẵng hiện chưa được cấp phép.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định điều này: "Ban quản lý chưa tổ chức dịch vụ du lịch câu mực đêm. Tất cả dịch vụ dạng này hiện nay là tự phát".


Tin liên quan

Xử lý hàng loạt ghe câu mực “chui” ở bán đảo Sơn Trà

Xử lý hàng loạt ghe câu mực “chui” ở bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) – Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, ghe tàu “3 không” đã bị lực lượng Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang, lập biên bản.

Nở rộ tour câu mực "chui" ở bán đảo Sơn Trà

Hàng chục ghe tàu "3 không": không giấy phép, không số hiệu, không an toàn vẫn hoạt động mỗi đêm, chở khách đi câu mực tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Tiktoker tham gia quảng bá dịch vụ du lịch "chui" ở bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) – Dịch vụ du lịch "chui" tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng được quảng bá rầm rộ trên Tiktok và Facebook, thậm chí có Tiktoker nổi tiếng cũng tham gia

bán đảo Sơn Trà Bộ đội biên phòng dịch vụ du lịch Câu mực đêm du lịch chui
