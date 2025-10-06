Dịch vụ du lịch "chui" ở biển Đà Nẵng, du khách coi chừng tiền mất tật mang

Ngày 6-10, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cảnh báo người dân, du khách về một số dịch vụ du lịch "chui" ở biển Đà Nẵng.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số tàu cá tự ý tổ chức dịch vụ chở khách ra biển tham gia hoạt động câu mực, câu cá ban đêm.

Lực lượng Biên phòng Sơn Trà phát hiện các tàu cá chở khách sai quy định trên vùng biển bán đảo Sơn Trà

Đặc biệt mặc dù vi phạm pháp luật nhưng dịch vụ này vẫn ngang nhiên hoạt động, đăng tin quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok và hàng loạt video bài viết quảng bá về hoạt động trải nghiệm.

"Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trái với các quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy", Đồn Biên phòng Sơn Trà nêu rõ.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các lực lượng của Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát nhằm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn du lịch biển

Qua đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện, xử lý nhiều trường hợp. Cụ thể, lúc 17 giờ 30 ngày 1-10, trong quá trình tuần tra vùng biển Bán đảo Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện phương tiện ĐNa-11837-TS có biểu hiện nghi vấn.

Trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng Biên phòng Sơn Trà xử phạt nhiều chủ phương tiện với mức phạt cao

Qua kiểm tra, chủ phương tiện đang chở 2 người là hành khách sử dụng dịch vụ câu mực. Về hành vi này, chủ tàu bị xử phạt 13 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28-8, trong quá trình tuần tra, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng phát hiện 2 phương tiện tàu cá là ĐNa-11371-TS và ĐNa-11842-TS, mỗi tàu chở số lượng 15 người, không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Kết quả, chủ tàu bị phạt 12 triệu đồng.

Ngoài phạt nặng các chủ tàu tổ chức dịch vụ du lịch trái phép, Đồn Biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân, du khách cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn đơn vị hợp pháp khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển. Việc đi trên những phương tiện tự phát, không đăng ký an toàn, không đảm bảo điều kiện pháp lý sẽ tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, các dịch vụ du lịch câu mực đêm tại biển Đà Nẵng hiện chưa được cấp phép. Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định điều này: "Ban quản lý chưa tổ chức dịch vụ du lịch câu mực đêm. Tất cả dịch vụ dạng này hiện nay là tự phát".



