Điểm chuẩn đại học sẽ biến động nhẹ

Sáng 17-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Thí sinh đã có thể tra cứu kết quả thi, có thêm căn cứ để đăng ký xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) sư phạm mầm non trong kỳ tuyển sinh năm nay.



Tăng - giảm không đáng kể

Đánh giá về kết quả kỳ thi, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết nhìn chung phổ điểm của các môn thi giữ được sự ổn định và tương đồng phổ điểm các năm trước.

Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM, mức điểm bình quân các môn thi nằm trong khoảng 6-8 điểm, riêng ngoại ngữ vẫn có mức điểm thấp hơn so với các môn khác, song vẫn nhỉnh hơn so với mức điểm năm ngoái.

Một số môn có mức điểm giảm nhẹ nhưng không đáng kể: hóa (6,68 so với 6,74, giảm 0,06), sinh (6,28 so với 6,39, giảm 0,11), giáo dục công dân (8,16 so với 8,29, giảm 0,13). Các môn còn lại đều tăng nhẹ: toán (6,45 so với 6,25, tăng 0,2), văn (7,23 so với 6,86, tăng 0,37), ngoại ngữ (5,51 so với 5,45, tăng 0,06), lý (6,67 so với 6,57, tăng 0,1), sử (6,57 so với 6,03, tăng 0,54), địa (7,19 so với 6,15, tăng 1,04).

Một gia đình 3 thế hệ ở TP HCM cùng xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: TẤN THẠNH

Số lượng thí sinh có điểm 9, điểm 10 có chiều hướng giảm so với năm 2023, trong đó năm nay môn văn có 2 điểm 10, riêng môn toán là môn duy nhất không có điểm 10.

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), đánh giá phổ điểm thi năm nay cho thấy việc tăng - giảm điểm các môn so với năm 2023 không đáng kể, có 6 môn tăng và 3 môn giảm nhẹ so với phổ điểm chung năm 2023, trong đó tiếng Anh vẫn là môn tiếp tục duy trì vị trí cuối.

Điểm chuẩn sẽ ổn định

Dựa vào kết quả điểm thi, chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường ĐH cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ không biến động lớn. Thí sinh tham khảo điểm chuẩn 2 năm qua để làm cơ sở đặt nguyện vọng phù hợp.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường ĐH thì những lĩnh vực ngành nghề có xét các tổ hợp môn C00, C01, D01, A01 sẽ có điểm chuẩn tăng ở mức từ 0,5-1 điểm; khối ngành xét tổ hợp A00 tăng ở mức 0,25-0,5 điểm; với tổ hợp B00 chủ yếu xét tuyển vào khối ngành y sinh điểm chuẩn có thể giảm nhẹ do điểm môn hóa, sinh giảm.

Còn theo TS Nguyễn Quốc Anh, dựa trên phổ điểm từng môn, có thể thấy phổ điểm của một số tổ hợp truyền thống như A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh), C00 (văn, sử, địa), C01 (toán, văn, lý), D01 (toán, văn, Anh) tăng - giảm không đáng kể, khả năng chỉ dao động ở mức 0,5-1 điểm. Theo đó, có thể dự đoán điểm chuẩn của các trường sẽ ổn định, không có biến động quá lớn so với năm ngoái hoặc nếu có cũng sẽ trong biên độ rất nhỏ, tùy thuộc vào phân bổ chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển của các trường.

Chẳng hạn, năm 2024, việc phân bổ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT của ngành nào đó của 1 trường tương đương với năm 2023 thì mức điểm chuẩn trúng tuyển năm nay có thể sẽ tương đồng hoặc chỉ biến động nhẹ. Tuy nhiên, nếu tổng chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức điểm thi THPT có điều chỉnh tăng hoặc giảm thì mức điểm trúng tuyển ngành đó theo phương thức điểm thi THPT cũng sẽ có chiều hướng tăng - giảm tương ứng.

ThS Cao Quảng Tư cũng nhận định điểm chuẩn dự kiến cho các tổ hợp có thể dao động trong khoảng 0,5-1 điểm so với mặt bằng chung năm 2023. Tuy nhiên, các tổ hợp thiên về tự nhiên có lý, hóa, sinh có thể giảm nhẹ nhưng dự báo sẽ không đáng kể.

Ông Tư cũng lưu ý khi đặt các nguyện vọng xét tuyển, cùng với việc so sánh mức chênh lệch điểm sàn, điểm chuẩn của năm trước, thí sinh nên cân nhắc chỉ tiêu các ngành muốn đặt nguyện vọng, tỉ lệ giữa các phương thức xét tuyển sớm và xét kết quả thi THPT để có căn cứ khoa học hơn. Bên cạnh thương hiệu trường hay ngành học "hot", thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ môi trường học tập, chính sách hỗ trợ, học bổng tài trợ để đặt thứ tự ưu tiên. Ngoài ra, đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng về đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí trên cổng chung và xác nhận nhập học khi nhận được kết quả trúng tuyển.

Tư vấn trực tuyến: Biết điểm thi, đặt nguyện vọng phù hợp Ngày 17-7, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các môn thi, các tổ hợp xét tuyển phổ biến. Để nhìn lại phổ điểm thi các môn cũng như dự đoán điểm chuẩn vào ĐH và hướng dẫn cho thí sinh dựa vào mức điểm thi của mình đăng ký nguyện vọng phù hợp và chính xác, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow - tư vấn trực tuyến "Biết điểm thi, đặt nguyện vọng phù hợp", vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 18-7. Khách mời gồm có TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM; cùng đại diện Trường Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM (UEF), Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH). Thí sinh có thể đặt câu hỏi và đón xem phần tư vấn, giải đáp thắc mắc tại địa chỉ nld.com.vn.