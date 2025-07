Điểm chuẩn ĐH biến động khi điểm sàn giảm?

Việc điều chỉnh nguyện vọng cần dựa vào dự báo điểm chuẩn từng ngành từng trường

Điểm sàn (còn gọi là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) của các trường ĐH những ngày vừa qua có xu hướng giảm. Ngay cả điểm sàn xét tuyển vào khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định cũng giảm 2 điểm so với năm 2024. Thực tế này đặt ra nhiều câu hỏi cho thí sinh và phụ huynh: Liệu điểm chuẩn có giảm tương ứng? Và những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội trúng tuyển?

Điều chỉnh linh hoạt

Điểm sàn là mức điểm thí sinh phải đạt được để đăng ký xét tuyển. Tùy từng trường với những đặc điểm riêng sẽ có quy định điểm sàn phù hợp.

Tại Trường ĐH Công Thương TP HCM, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 16 điểm, chung cho tất cả các ngành thay vì nhiều mức điểm sàn như năm ngoái. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho biết đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn ở nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật giữ nguyên mức 16. Trong khi, điểm sàn ở một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý, kinh tế, dịch vụ, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ lại giảm 1-4 điểm so với năm ngoái. Lý do là điểm thi tốt nghiệp THPT các môn của thí sinh giảm nhiều, đặc biệt là toán, tiếng Anh - 2 môn nằm trong hầu hết tổ hợp xét tuyển của trường. Tương tự, tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, điểm sàn năm nay chung cho các ngành là 16 (ngoại trừ ngành về khối sức khỏe), giảm 1 điểm so với năm trước.

Các chuyên gia tư vấn về chọn nguyện vọng tại Báo Người Lao Động .Ảnh: HUẾ XUÂN

Tại TP HCM, nhiều trường ĐH khác cũng công bố điểm sàn với mức giảm so với năm trước, trong khi đó cũng có trường giữ ổn định điểm sàn như Đại học Kinh tế TP HCM hay Trường ĐH Quốc tế…

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing, có nhiều nguyên nhân khiến điểm sàn xét tuyển của các trường có xu hướng giảm trong năm nay. Trước hết là sự điều chỉnh trong phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - nhiều môn có mức điểm trung bình giảm nhẹ, đặc biệt ở các tổ hợp có sử dụng môn toán, tiếng Anh hoặc cả 2. Các trường muốn bảo đảm lượng thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ, nên đã chủ động hạ điểm sàn để mở rộng "cửa vào". Bên cạnh đó, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 khá ổn định so với năm trước, trong khi nhiều trường ĐH vẫn phải duy trì hoặc tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Điều này buộc các trường, nhất là khối ngoài công lập, phải linh hoạt hơn trong việc đưa ra mức điểm sàn để bảo đảm tỉ lệ nhập học.

Ngoài ra, việc tuyển sinh hiện nay không chỉ dựa trên kết quả kỳ thi THPT mà còn có nhiều phương thức khác như xét học bạ, đánh giá năng lực... Do đó, điểm sàn giảm còn phản ánh sự phân tán của nguồn tuyển sinh giữa các phương thức.

Lựa chọn nguyện vọng hợp lý

Dù điểm sàn giảm, nhưng điều này không đồng nghĩa điểm chuẩn cũng sẽ giảm tương ứng. Điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng nguyện vọng đăng ký vào ngành/trường, chất lượng hồ sơ của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh. Với những ngành "hot" như lĩnh vực công nghệ thông tin, marketing, logistics..., điểm chuẩn vẫn có khả năng giữ nguyên hoặc giảm nhẹ nếu có nhiều thí sinh chọn làm nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, ở các ngành ít được quan tâm hoặc các trường có mức cạnh tranh không cao, việc giảm điểm sàn có thể dẫn đến điểm chuẩn thấp hơn. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh có mức điểm trung bình khá tận dụng "cửa vào" nếu biết lựa chọn nguyện vọng hợp lý.

ĐH Kinh tế TP HCM cho biết hiện tại, đơn vị này đã nhận được lượng lớn hồ sơ ở cả cơ sở tại TP HCM và phân hiệu tại Vĩnh Long. Tại cơ sở TP HCM, 70% hồ sơ là các thí sinh đạt thành tích học tập loại giỏi trở lên hoặc là học sinh trường chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, 40% có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên hoặc có giải thưởng học sinh giỏi tỉnh/thành phố. Còn tại Vĩnh Long, 50% hồ sơ là các thí sinh đạt thành tích học tập loại giỏi trở lên hoặc là học sinh trường chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, 20% có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên hoặc có giải thưởng học sinh giỏi tỉnh/thành phố. ĐH Kinh tế TP HCM, nhận định với tình hình hồ sơ hiện tại, dự báo điểm chuẩn sẽ có xu hướng dao động tăng/giảm trong phạm vi 1,0 điểm tùy chương trình đào tạo.

Theo ThS Phùng Quán (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM), năm 2025, ngoại trừ phương thức tuyển thẳng, các phương thức còn lại đều quy về một điểm chung để xét tuyển, dẫn đến khả năng điều chỉnh điểm chuẩn ở nhiều ngành. Dự kiến, với các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên những năm trước, điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nhưng không đáng kể. Các ngành có điểm chuẩn dưới 28 sẽ có xu hướng giảm mạnh, phổ biến từ 1 đến 2 điểm, áp dụng cho hầu hết tổ hợp như A00, A01, B00, D01. Cụ thể, tổ hợp A00, A01, B00 dự kiến giảm 1,5- 2 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là nhóm kỹ thuật, công nghệ, y dược. Tổ hợp D01 có thể giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5 - 1,5 điểm, nhưng các ngành như kinh tế, ngôn ngữ, luật vẫn giữ mức cạnh tranh nếu chỉ tiêu không tăng. Các ngành "hot" trên vẫn có thể giữ điểm cao nhờ phương thức xét tuyển kết hợp, ưu tiên khác. Các ngành khác sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt, điểm chuẩn nhiều khả năng giảm mạnh trong năm nay.

ThS Trần Lê Trọng Phúc - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết kết quả điểm thi năm nay thấp sẽ tác động đến điểm chuẩn, đặc biệt là những ngành xét tổ hợp có môn toán, tiếng Anh. Tại trường, các ngành thuộc nhóm về kinh tế, kỹ thuật điểm chuẩn có thể hạ thấp hơn năm ngoái. ThS Ngô Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cũng cho rằng điểm chuẩn năm nay có khả năng giảm từ 1-3 điểm.

