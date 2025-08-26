Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần 24 năm 2025, ngày 25-8, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình Talkshow - tư vấn chủ đề "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển" với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện các trường đại học (ĐH) tại TP HCM.

Chỉ tăng điểm ở một số nhóm ngành

Trái với dự đoán điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ giảm nhẹ, thực tế nhiều trường ĐH vẫn ghi nhận mức điểm chuẩn tăng, đặc biệt nổi trội ở nhóm ngành công nghệ thông tin, sư phạm.

Nhìn lại mức điểm chuẩn năm nay, TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, đánh giá ở các trường tốp đầu như khối trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM…, điểm chuẩn rất cao và tăng cao. Với nhóm ngành công nghệ thông tin, ở các trường tốp 1 điểm chuẩn tiệm cận điểm tối đa. Về nhóm ngành sức khỏe, điểm chuẩn nhóm trường tốp như Trường ĐH Y Dược TP HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm nhẹ, trường không chuyên sức khỏe điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn. Nhóm ngành đào tạo giáo viên năm nay cũng tăng mạnh về điểm chuẩn.

Chuyên gia, khách mời trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi về chương trình Ảnh: QUANG LIÊM

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing, cũng nhận xét ở nhiều trường, nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng cao so với năm trước. Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng có sự tăng điểm ở nhiều ngành.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), cho hay dự đoán ban đầu của trường là điểm chuẩn năm nay giảm một chút so với năm 2024 do điểm thi môn toán, tiếng Anh giảm. Tuy nhiên, khi xét điểm và nhận hồ sơ, trường nhận thấy điểm chuẩn các ngành đều tăng. Điểm cao nhất là ngôn ngữ Anh 34,03 điểm (thang điểm 40). Điều này cho thấy chất lượng thí sinh qua mỗi năm đang được nâng cao dần. Ở những trường tốp đầu đào tạo về sư phạm điểm chuẩn cũng tăng, có ngành lên đến trên 29 điểm mới trúng tuyển do sự cạnh tranh rất cao.

Về việc điểm chuẩn cao chót vót có phải là bất thường hay không? TS Nghĩa cho rằng điểm chuẩn các trường tăng cao là sự bất ngờ chứ không phải bất thường. Nó phản ánh những thí sinh có điểm xét tuyển cao ưu tiên đăng ký vào những ngành đang hot ở những trường tốp 1. Cũng do năm nay không xét tuyển sớm nên thí sinh rải nhiều nguyện vọng ở trường tốp 1 cho đến nhiều trường có điểm chuẩn thấp hơn. Bên cạnh đó, khi đăng ký thí sinh không cần ghi phương thức xét tuyển cũng ảnh hưởng đến điểm chuẩn xét tuyển. "Bộ GD-ĐT quy định các trường phải quy đổi điểm giữa các phương thức nhưng sự quy đổi không thống nhất mà mỗi trường có khác nhau nên điểm chuẩn cũng khác nhau..." - TS Nghĩa lý giải.

Phân hóa các nhóm trường

Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn, bức tranh về điểm chuẩn hiện ra khá rõ, trong đó ghi nhận sự biến động điểm chuẩn và sự phân hóa về điểm chuẩn của những trường tốp 1 và các nhóm trường tiếp theo.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga, Phụ trách truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận định biến động của thị trường lao động ở những nhóm ngành đang có nhu cầu cao như nhóm ngành công nghệ thông tin đã tác động làm cho số lượng nguyện vọng tăng, điểm chuẩn tăng.

Điểm chuẩn năm nay ở nhiều trường tăng nhưng không phải tất cả các ngành đều tăng. Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, điểm chuẩn tăng vọt chủ yếu ở một số ngành, chứ không phải ở tất cả các ngành. Ngoài ra, xu hướng tăng điểm cũng chỉ diễn ra ở trường tốp 1 và nhóm trường kế tiếp chứ không phải ở tất cả các trường. Cũng ngành đó, có trường điểm chuẩn chạm gần 30 nhưng ở nhiều trường mức điểm chỉ 15-17. "Cùng nhóm ngành sức khỏe hay đào tạo giáo viên, nhiều trường có điểm chuẩn rất cao nhưng nhiều trường có điểm chuẩn bằng điểm sàn. Nếu Bộ GD-ĐT không quy định điểm sàn, mức điểm có thể còn thấp hơn" - TS Nghĩa chia sẻ.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng thí sinh có điểm cao ưu tiên đăng ký vào trường điểm chuẩn cao là điều dễ hiểu bởi nếu trúng tuyển thì đó là sự hãnh diện. "Việc mặc chiếc áo có tên của trường ĐH có thương hiệu cao nó giống như mặc áo long bào ra ngoài đường vậy" - ThS Ngọc ví von.

Đại diện các trường ĐH khác cũng chung đánh giá rằng điểm chuẩn phân hóa theo từng nhóm trường. ThS Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng năm nay không xét tuyển sớm, các phương thức xét tuyển cùng lúc với quy định quy đổi điểm nên thí sinh cứ theo nguyên tắc rải nguyện vọng từ trường có thứ tự nguyện vọng ưu tiên cao đến thấp. Việc này có lợi cho các trường tốp trên và nhóm trường kế tiếp, các trường cuối bảng khó có cơ hội cải thiện điểm chuẩn.

Cơ hội nào cho thí sinh chưa trúng tuyển?

Các chuyên gia, đại diện các trường lưu ý khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, nếu không sẽ coi như từ bỏ cơ hội trúng tuyển.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung không có nghĩa thí sinh đó đã trượt hết các nguyện vọng đăng ký ở đợt 1. Thực tế, có nhiều thí sinh đã trúng tuyển ở 1 nguyện vọng sau nhưng vẫn muốn tìm xét tuyển bổ sung để tìm cơ hội trúng tuyển vào trường/ngành phù hợp hơn. Ông cho biết thời điểm hiện tại có khoảng 20 trường ĐH ở TP HCM thông báo tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, phải đến sau ngày 30-8, khi thí sinh hoàn tất việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì mới có thống kê chính xác số trường ĐH và chỉ tiêu bổ sung.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga thông tin các ngành trong nhóm sức khỏe luôn có điểm chuẩn cao, đặc biệt ở những trường công lập tốp đầu. Trong đó, ngành y khoa và răng - hàm - mặt luôn có điểm chuẩn cao nhất, mức độ cạnh tranh rất lớn. Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhóm ngành sức khỏe có mức điểm chuẩn tương đối "dễ thở" hơn những trường công lập tốp đầu. Tuy nhiên, nhà trường vẫn phải bảo đảm điểm chuẩn bằng hoặc lớn hơn mức điểm sàn mà Bộ GD- ĐT đã công bố trước đó.

Ngành y khoa và răng - hàm - mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20,5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ. Ngành dược học và y học cổ truyền ghi nhận các mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Hiện tại, nhà trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 25-8 theo các phương thức xét tuyển như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với mức điểm xét tuyển tương đương với mức điểm chuẩn

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết thí sinh mong muốn học tại trường có thể chọn học chương trình liên kết quốc tế hoặc chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh và số ngành học sẽ có hạn chế. Thí sinh nên cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng phù hợp, tránh trường hợp vừa bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT, vừa trượt luôn nguyện vọng xét tuyển bổ sung.

Lời khuyên cho thí sinh và phụ huynh Đại diện các trường ĐH cho biết thời điểm này các trường đang tổ chức làm thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 - cũng là lúc các đối tượng lừa đảo tăng cường giăng bẫy thí sinh và phụ huynh. Do vậy, thí sinh cần hết sức cảnh giác khi nhận được những đường link lạ về thông báo nhập học, nộp học phí. Khi thí sinh trúng tuyển các em sẽ nhận được email hoặc tin nhắn của nhà trường thông báo các thủ tục nhập học. Tránh đăng nhập vào những đường link lạ để có thể mất tiền. Thí sinh, phụ huynh có thể đăng nhập vào website chính thức của nhà trường để cập nhật thông tin cũng như liên lạc số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ.

Trân trọng cám ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Uniben; và đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.



