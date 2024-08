Điểm chuẩn ngành công nghệ, máy tính sẽ tăng vọt

Quá trình lọc ảo các nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm nay diễn ra từ ngày 12-8 đến trước 17 giờ ngày 17-8 với 6 lần lọc. Mỗi ngày, các trường sẽ tham gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thực hiện theo đúng quy trình nhận dữ liệu, tổ chức xét tuyển và gửi kết quả xét tuyển lên hệ thống.



Nhóm ngành công nghệ, máy tính nhiều bất ngờ

Tất cả các phương thức xét tuyển (khoảng 20 phương thức) đều xét tuyển chung một đợt trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ nhập liệu và công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Đến thời điểm này, nhiều trường dự kiến mức điểm chuẩn năm nay sẽ tăng so với năm ngoái.

Đại diện Trường ĐH Ngoại thương nhận định điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng ở các tổ hợp như A00, D01, còn tổ hợp A01 có thể không tăng hoặc tăng nhẹ. Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn của các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đều ở mức trên 28.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các ngành có điểm trúng tuyển ở mức 27-28 là kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, an toàn không gian số, công nghệ thông tin (Việt - Nhật, Global ICT, Việt - Pháp).

TS Lê Anh Đức, Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho hay năm nay, trường tuyển khoảng 7.000 chỉ tiêu, trong đó số chỉ tiêu xét hoàn toàn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 18%, giảm 7% so với năm 2023. Theo ông Đức, do điểm thi năm nay tăng nên điểm chuẩn các ngành học của trường cũng sẽ tăng theo. Điểm chuẩn những ngành tốp đầu có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25. Với những ngành nhóm giữa, điểm chuẩn có thể tăng nhiều hơn, từ 0,5 đến 0,75 điểm. Với những ngành mới gồm kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, hệ thống thông tin, điểm chuẩn cũng sẽ ở ngưỡng trên 26, bởi cũng đều là những ngành được quan tâm, phù hợp xu thế thị trường.

Hồ sơ xét tuyển tăng mạnh ở nhiều trường

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Truyền thông và Tuyển sinh - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết kết quả đăng ký nguyện vọng tăng hơn 30% so với năm 2023. Đặc biệt, các ngành mới mở của trường như marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, kinh doanh quốc tế có số lượng thí sinh đăng ký rất cao.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng tăng 15% so với năm trước. Cụ thể, số thí sinh đăng ký là 42.000, tăng 6.000 thí sinh so với năm 2023.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy cho rằng điểm chuẩn theo dự báo năm 2024 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sẽ vẫn ổn định như các năm trước. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố tương quan không chỉ gắn với số lượng nguyện vọng mà còn phụ thuộc vào kết quả điểm thi tổ hợp của thí sinh vừa qua.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Công thương TP HCM, nhận định điểm chuẩn của trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ dao động từ 16-24 điểm. Các ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm... dự kiến điểm chuẩn từ 22-24.

TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết một số ngành ở trường có điểm chuẩn cao như logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô; chương trình kỹ thuật thiết kế vi mạch thuộc ngành điện tử viễn thông… Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của trường khoảng 19-27,25 điểm.

Sư phạm, y dược vẫn "hot" TS Trần Bá Trình, Trưởng Phòng Đào tạo - ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh cao lên, trong khi chỉ tiêu sư phạm giảm đi, từ đó có 2 yếu tố để tạo nên xu hướng tăng điểm chuẩn. Đối với các ngành sư phạm năm nay bị giảm chỉ tiêu, như vật lý, hóa học, sinh học..., điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng nhiều nhất, có thể tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại như sư phạm toán, sư phạm ngữ văn... có thể tăng nhẹ, từ 0,25 đến 0,5. Trường ĐH Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn các ngành y khoa, răng - hàm - mặt có thể trên 28, do chỉ tiêu xét hoàn toàn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm và phổ điểm tăng.