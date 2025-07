Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH dự báo giảm

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu tính theo các khối truyền thống gồm A00, B00, A01 và D01, mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay cả nước có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở khối A00 và B00.

Phổ điểm các môn không đều

ThS Phùng Quán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, cho biết theo phổ điểm kỳ thi THPT năm nay, chỉ khoảng 12% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên môn toán, trong khi tỉ lệ này ở môn vật lý là 54%, hóa học 34%; môn tiếng Anh có tới 85% thí sinh dưới 7 điểm. Điểm môn toán giảm mạnh so với các năm trước, trong khi các môn khác biến động nhẹ và không đáng kể.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH), đánh giá điểm trung bình các môn thi năm 2025 nhìn chung giảm so với năm 2024. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) ở nhiều môn tăng rõ rệt. Số lượng điểm 10 ở một số môn như vật lý, địa lý, lịch sử, tin học... tăng nhưng ở các môn cơ bản như toán, ngữ văn, tiếng Anh lại giảm hoặc rất thấp. Độ lệch chuẩn ở hầu hết các môn tăng, chứng tỏ mức độ phân hóa giữa các thí sinh rõ rệt hơn.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: HỮU HƯNG

Toán là môn có mức sụt giảm điểm trung bình lớn nhất trong tất cả các môn. Ở môn này, phổ điểm năm nay nghiêng mạnh về phía dưới trung bình, thể hiện đề thi khó, phân hóa cao. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình tăng hơn 3 lần. Dù xuất hiện điểm 10 nhưng tỉ lệ vẫn thấp (0,45/1.000 thí sinh). Với môn tiếng Anh, phổ điểm vẫn chủ yếu tập trung quanh mức trung bình, không thay đổi nhiều về trung vị. Tuy nhiên, tỉ lệ điểm cao giảm rõ rệt, số lượng điểm 10 rất thấp. Độ lệch chuẩn giảm cho thấy phổ điểm dồn quanh mức trung bình, ít đột phá ở 2 đầu phổ điểm.

Biến động ở trường tốp giữa

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, nhận xét điểm trung bình các môn đều giảm so với năm ngoái, trừ vật lý. Trong đó, môn toán giảm nhiều nhất, từ 6,45 điểm xuống 4,78 điểm. Phổ điểm từ lệch phải chuyển sang lệch trái. Môn hóa học có điểm trung bình giảm 0,62, xuống mức 6,06. Riêng môn vật lý tăng từ 6,67 điểm vào năm ngoái lên mức 6,99 điểm. Xét phần bên phải phổ điểm các môn, tỉ lệ điểm giỏi (từ 8 trở lên) giảm mạnh, nhất là toán và tiếng Anh, trong khi các năm trước, tỉ lệ điểm giỏi lên đến 20%-30%. Với phổ điểm như trên, nhận định điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đề thi có sự phân hóa tốt hơn, điểm trung bình chung giảm. Tỉ lệ điểm giỏi thấp hơn so với mọi năm nên điểm chuẩn xét tuyển thấp hơn so với năm ngoái khoảng 2 - 3 điểm tùy lĩnh vực. Đặc biệt, những tổ hợp có môn toán và tiếng Anh thì điểm chuẩn dự báo giảm nhiều.

Theo PGS-TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, dự báo năm nay dải điểm chuẩn của trường sẽ trải rộng, có thể là 22 - 28 điểm. Điểm chuẩn một số ngành có thể sẽ giảm hơn so với năm ngoái 3 - 4 điểm. Phổ điểm rộng sẽ là cơ hội để thí sinh tự tin đăng ký vào đúng ngành học phù hợp, nâng cao khả năng đỗ vào học viện.

Ông Vũ Khắc Ngọc, chuyên gia giáo dục Hệ thống Giáo dục Học mãi, cho rằng với phổ điểm năm nay, điểm chuẩn các ngành khối B00 có thể giảm 1 - 2 điểm. Riêng các trường y dược tốp đầu, mức giảm có thể khoảng 1 điểm.

"Nếu so với mức điểm của năm 2024, điểm trung vị năm nay thấp hơn 2,2 điểm. Trung vị điểm thi năm 2024 là 6,8; năm nay là 4,6. Vì vậy, điểm trúng tuyển của tổ hợp xét tuyển có môn toán, vật lý và hóa học năm nay sẽ giảm; các tổ hợp xét tuyển có môn toán dự kiến điểm chuẩn giảm khoảng 0,5 - 1 điểm. Với các trường tốp giữa và tốp dưới, ở những tổ hợp xét tuyển có môn toán, điểm trúng tuyển khả năng giảm 1 - 1,5 điểm. Điểm chuẩn học bạ hay đánh giá năng lực cũng có thể giảm so với năm ngoái do phải quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT 2025" - một chuyên gia nhận định.

Ngoài ra, với mặt bằng điểm như năm nay, nhiều thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng thấp hơn do tâm lý hạ thấp xuống để chắc đỗ. Điều này có thể khiến điểm chuẩn các trường tốp giữa biến động mạnh. Đại diện Trường Đại học CMC cho rằng do những thay đổi trong đề thi và quy chế xét tuyển, có khả năng nhà trường sẽ điều chỉnh điểm chuẩn giảm nhẹ so với các năm trước. Trường đang cân nhắc các phương án tối ưu để bảo đảm chất lượng đầu vào nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thêm những dự báo

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, với phổ điểm như đã công bố, điểm trúng tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, các lĩnh vực xét tuyển các môn toán - hóa - sinh sẽ giảm sâu, có thể lên đến 2 - 3 điểm so với năm 2024. Tại trường, hầu hết các tổ hợp luôn có 2 môn bắt buộc là toán - vật lý nên điểm trúng tuyển bằng phương thức này sẽ giảm nhiều, có thể lên đến 2 điểm so với năm trước. Đặc biệt là nhóm ngành hóa, sinh, môi trường có thể giảm nhiều hơn, lên đến 2,5 điểm.

Năm 2025, ngoại trừ phương thức tuyển thẳng, các phương thức còn lại đều quy về một điểm chung để xét tuyển, dẫn đến khả năng điều chỉnh điểm chuẩn ở nhiều ngành. ThS Phùng Quán cho rằng với các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên những năm trước thì điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Các ngành có điểm chuẩn dưới 28 điểm sẽ có xu hướng giảm mạnh, phổ biến từ 1 - 2 điểm, áp dụng cho hầu hết các tổ hợp như A00, A01, B00, D01. Cụ thể, theo tổ hợp: Tổ hợp A00, A01, B00 dự kiến giảm 1,5 - 2 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là nhóm kỹ thuật, công nghệ, y dược. Tổ hợp D01 có thể giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5 - 1,5 điểm, song các ngành như kinh tế, ngôn ngữ, luật vẫn giữ mức cạnh tranh nếu chỉ tiêu không tăng. Các ngành "hot" trên vẫn có thể giữ điểm chuẩn cao nhờ phương thức xét tuyển kết hợp ưu tiên khác. Các ngành khác sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt, điểm chuẩn nhiều khả năng giảm mạnh trong năm nay.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Tài chính - Marketing, đánh giá mặt bằng điểm thi năm nay có xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các tổ hợp xét tuyển. Các tổ hợp truyền thống như A00 (toán - lý - hóa), A01 (toán - lý - Anh), D01 (toán - văn - Anh) và B00 (toán - hóa - sinh) đều ghi nhận mức điểm trung bình giảm so với năm trước, chủ yếu do phổ điểm môn toán và tiếng Anh thấp hơn. Điều này sẽ khiến điểm chuẩn của nhiều ngành, đặc biệt các ngành khối kinh tế - quản trị - kỹ thuật có khả năng giảm 1 - 2 điểm. Trong khi đó, các tổ hợp C00 (văn - sử - địa), C19 (văn - sử - kinh tế pháp luật), D14 (văn - sử - Anh) giữ được sự ổn định nhờ phổ điểm đồng đều và cao hơn trung bình ở các môn xã hội.

Thông tin từ Trường ĐH Công nghệ TP HCM Theo TS Nguyễn Quốc Anh, dự kiến mức điểm chuẩn cho các ngành năm nay của HUTECH sẽ dao động 15 - 20 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển sau khi quy đổi điểm. Trong đó, mức điểm chuẩn khoảng 15-17 điểm đối với các phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM hoặc kỳ thi VSAT (sau khi quy đổi về thang điểm 30); khoảng 18-20 điểm đối với các phương thức xét tuyển học bạ lớp 12. Mức điểm chuẩn năm nay của HUTECH có thể bằng hoặc giảm so với điểm chuẩn năm 2024 (16-21 điểm). Riêng các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, điểm chuẩn sẽ được xác định dựa trên ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.