Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên biến động mạnh

Ngày 19-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã chính thức công bố điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TP HCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, với quy mô lớn.

Điểm chuẩn cao kỷ lục

Cùng với công bố điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP HCM cũng công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng năm học 2026-2027. Trong đó, điểm chuẩn vào các lớp chuyên thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh khi nhiều lớp ghi nhận mức điểm cao nhất trong những năm trở lại đây.

Dẫn đầu toàn thành phố là lớp chuyên sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất trong hệ thống trường chuyên năm nay.

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên sinh cũng đạt mức điểm rất cao, lần lượt là 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm ở nguyện vọng 2. Nhiều lớp chuyên khác của trường đều duy trì ngưỡng trên 36 điểm - như chuyên hóa, chuyên tiếng Anh, chuyên ngữ văn và chương trình tích hợp.

Học sinh TP HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngoài chuyên sinh, hàng loạt lớp chuyên khác cũng có điểm chuẩn từ 36 điểm trở lên - như chuyên hóa, toán, ngữ văn, tiếng Anh và tiếng Anh tích hợp. Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2 - Bình Dương) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu) thấp hơn đáng kể, với mức cao nhất lần lượt là 34,75 và 34,25 điểm, cùng thuộc lớp chuyên ngữ văn.

Nhìn chung, các lớp chuyên tiếng Anh, hóa, sinh, toán và ngữ văn tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường chuyên. Kết quả này cho thấy sức hút tuyển sinh vẫn tập trung chủ yếu ở hai trường chuyên hàng đầu của TP HCM là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19 đến 23-6. Những em được tuyển thẳng cũng phải nộp hồ sơ xác nhận trực tiếp tại trường trúng tuyển trong thời gian này. Nếu không, thí sinh xem như bỏ, được chuyển sang xét vào hệ đại trà.

Phân hóa mạnh giữa các trường

Điểm đáng chú ý nhất của mùa tuyển sinh năm nay không chỉ ở các mức điểm chuẩn cao mà còn ở sự biến động mạnh so với năm trước. Trong khi các trường chuyên thuộc khu vực trung tâm đồng loạt tăng điểm ở nhiều môn thì các trường thuộc khu vực 2 và 3 lại ghi nhận xu hướng giảm.

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên hóa tăng mạnh nhất, khi từ 30,25 điểm lên 36,5 điểm, tăng tới 6,25 điểm - mức tăng cao nhất toàn hệ thống trường chuyên năm nay. Chuyên lịch sử tăng 4,75 điểm; các lớp chuyên vật lý, địa lý, tiếng Anh và sinh học cũng tăng từ 2 - 3 điểm; riêng chuyên toán giữ nguyên ở mức 35,25 điểm.

Tình hình tương tự diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Chuyên hóa tăng từ 32,5 điểm lên 38,5 điểm - tăng 6 điểm và trở thành lớp có điểm chuẩn cao nhất trường.

Các lớp chuyên vật lý, địa lý và lịch sử tăng từ 3 - 3,5 điểm. Đáng chú ý, lớp chuyên tiếng Trung tuyển sinh lần đầu tiên lấy điểm chuẩn 32,75 điểm.

Ngược lại, Trường THPT chuyên Hùng Vương ghi nhận nhiều lớp giảm điểm. Trong đó, chuyên toán giảm mạnh nhất, từ 36,45 điểm xuống còn 30,25 điểm - tương đương giảm 6,2 điểm. Các lớp chuyên tin học, tiếng Anh, hóa học và vật lý cũng giảm khoảng 2 điểm.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mức giảm còn rõ nét hơn. Chuyên tin học giảm 8,75 điểm, chuyên toán giảm 7,75 điểm. Các lớp chuyên tiếng Anh, sinh học, ngữ văn, hóa học và vật lý cũng giảm từ 1 đến gần 3 điểm so với năm 2025.

Sự chênh lệch lớn về điểm chuẩn cho thấy xu hướng tập trung nguyện vọng vào những trường chuyên có truyền thống và sức hút tuyển sinh cao. Trong bối cảnh chỉ tiêu tuyển sinh không biến động nhiều, việc gia tăng số lượng thí sinh đăng ký vào các trường tốp đầu đã đẩy mức cạnh tranh lên đáng kể.

Không chỉ hệ chuyên, chương trình tiếng Anh tích hợp cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt. Năm nay, cả 10 trường THPT tuyển sinh chương trình này đều tăng điểm chuẩn từ 1,5 - 4,25 điểm so với năm trước.

Nếu năm 2025 vẫn còn nhiều trường lấy điểm dưới 30 thì năm nay toàn bộ đều từ 30 điểm trở lên. Việc tất cả các trường cùng tăng điểm chuẩn cho thấy sức hút của mô hình đào tạo tích hợp tiếp tục được duy trì trong những năm gần đây.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dẫn đầu với 34,25 điểm, tiếp đến là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với 34 điểm. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là trường có mức tăng mạnh nhất, từ 26,5 điểm lên 30,75 điểm, tăng 4,25 điểm.

Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy cuộc cạnh tranh vào các lớp chuyên và chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP HCM tiếp tục ở mức cao. Nhiều lớp tăng từ 5 đến hơn 6 điểm so với năm trước, phản ánh áp lực tuyển sinh ngày càng lớn ở các trường tốp đầu.

Điểm chuẩn lớp 10 thường công bố sau ngày 23-6 Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23-6, Sở GD-ĐT mới tính toán điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà. Ông cho biết đây là quy trình thường lệ của TP HCM để tính toán điểm chuẩn lớp 10 sát thực tế nhất. Lý do là hằng năm có hàng trăm học sinh đỗ lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp nhưng không nhập học. Nếu xác định điểm chuẩn lớp 10 đại trà mà bỏ qua nhóm này, kết quả có thể không chuẩn. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, học sinh và phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian tiếp theo để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6: Thí sinh trúng tuyển lớp chuyên, tiếng Anh tích hợp xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của sở. Từ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6: Học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS đang theo học. Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24-6: Các trường THCS tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie. Ngày 30-6: Dự kiến công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 1 đến 2-7: Xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp sau phúc khảo. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 3-7: Học sinh trúng tuyển bổ sung hoàn tất hồ sơ nhập học.



