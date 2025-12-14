Điềm đạm cũng là cách yêu thương

Tôi từng đọc một câu chuyện nhỏ. Chàng trai hỏi người yêu:

"Trong thời gian quen nhau, anh có điều gì để em học không?".

Cô gái nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em học anh sự điềm đạm. Mỗi lần em nóng nảy, anh không tranh cãi hay lớn tiếng. Anh chậm lại, nói nhẹ nhàng, nên những cuộc cãi vã không đi quá xa. Nhờ anh, nhiều lúc em cũng bớt cái tôi của mình. Em yêu sự điềm đạm của anh".

Minh hoạ AI: Vy Thư

Thật ra, điềm đạm không hẳn là tính cách bẩm sinh. Nó phần nhiều là kết quả của rèn luyện. Người điềm đạm không phải là người không biết giận, mà là người chọn cách không để cơn giận dẫn dắt lời nói và hành động của mình.

Sự điềm đạm bắt đầu từ việc nghe cho đủ. Nhiều khi, ta chưa hiểu hết điều người khác nói đã vội phản ứng, chưa kịp suy nghĩ đã vội kết luận. Sự vội vàng ấy dễ dẫn đến hiểu lầm và những lời nói làm tổn thương nhau.

Nghe - nghĩ - rồi mới phản ứng. Khi đó, cảm xúc không còn bộc phát, lời nói cũng mềm hơn. Điềm đạm, vì thế, không chỉ là kiềm chế, mà là biết chậm lại đúng lúc.

Điềm đạm cần được rèn luyện, từng chút một. Trước hết là cho chính mình. để tránh nói lời khiến mình hối tiếc. Sau đó là cho người khác, nhất là những người thân yêu, bởi sự nóng nảy thường làm đau những người ở gần ta nhất.

Có người nói: "Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh". Khi sự tĩnh lặng được lặp lại đủ nhiều, nó trở thành thói quen và rồi thành điềm đạm.

Điềm đạm cũng là một cách yêu thương. Vì thương người khác, ta chọn lời nói vừa phải. Vì thương mối quan hệ, ta chọn thái độ nhẹ nhàng hơn. Và cũng vì thương chính mình, ta không để cơn nóng giận kéo theo những tổn thương không đáng có.

Có người hay vin vào lý do "tôi nóng tính" để biện minh cho lời nói, hành vi quá trớn. Nhưng khi thật lòng thương ai đó, người ta sẽ tự biết chậm lại.

Điềm đạm không làm ta yếu đi. Nó chỉ giúp tình yêu và các mối quan hệ ít đau hơn.