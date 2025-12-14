HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Điềm đạm cũng là cách yêu thương

Trịnh Minh Giang

Điềm đạm cũng là một cách yêu thương. Vì thương người khác, ta chọn lời nói vừa phải. Vì thương mối quan hệ, ta chọn thái độ nhẹ nhàng hơn…

Tôi từng đọc một câu chuyện nhỏ. Chàng trai hỏi người yêu:

"Trong thời gian quen nhau, anh có điều gì để em học không?".

Cô gái nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em học anh sự điềm đạm. Mỗi lần em nóng nảy, anh không tranh cãi hay lớn tiếng. Anh chậm lại, nói nhẹ nhàng, nên những cuộc cãi vã không đi quá xa. Nhờ anh, nhiều lúc em cũng bớt cái tôi của mình. Em yêu sự điềm đạm của anh".

Điềm đạm cũng là cách yêu thương - Ảnh 1.

Minh hoạ AI: Vy Thư 

Thật ra, điềm đạm không hẳn là tính cách bẩm sinh. Nó phần nhiều là kết quả của rèn luyện. Người điềm đạm không phải là người không biết giận, mà là người chọn cách không để cơn giận dẫn dắt lời nói và hành động của mình.

Sự điềm đạm bắt đầu từ việc nghe cho đủ. Nhiều khi, ta chưa hiểu hết điều người khác nói đã vội phản ứng, chưa kịp suy nghĩ đã vội kết luận. Sự vội vàng ấy dễ dẫn đến hiểu lầm và những lời nói làm tổn thương nhau.

Nghe - nghĩ - rồi mới phản ứng. Khi đó, cảm xúc không còn bộc phát, lời nói cũng mềm hơn. Điềm đạm, vì thế, không chỉ là kiềm chế, mà là biết chậm lại đúng lúc.

Điềm đạm cần được rèn luyện, từng chút một. Trước hết là cho chính mình. để tránh nói lời khiến mình hối tiếc. Sau đó là cho người khác, nhất là những người thân yêu, bởi sự nóng nảy thường làm đau những người ở gần ta nhất.

TIN LIÊN QUAN

Có người nói: "Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh". Khi sự tĩnh lặng được lặp lại đủ nhiều, nó trở thành thói quen và rồi thành điềm đạm.

Điềm đạm cũng là một cách yêu thương. Vì thương người khác, ta chọn lời nói vừa phải. Vì thương mối quan hệ, ta chọn thái độ nhẹ nhàng hơn. Và cũng vì thương chính mình, ta không để cơn nóng giận kéo theo những tổn thương không đáng có.

Có người hay vin vào lý do "tôi nóng tính" để biện minh cho lời nói, hành vi quá trớn. Nhưng khi thật lòng thương ai đó, người ta sẽ tự biết chậm lại.

Điềm đạm không làm ta yếu đi. Nó chỉ giúp tình yêu và các mối quan hệ ít đau hơn.

Tin liên quan

Tạo niềm vui mỗi ngày

Tạo niềm vui mỗi ngày

Sống trọn vẹn từng ngày, biết yêu thương và trao đi giá trị. Bởi niềm vui không phụ thuộc vào tuổi tác, mà phụ thuộc vào thái độ sống

Vẻ đẹp từ trái tim

Thật ra, đẹp không phải là chạy theo khuôn mẫu, mà là sự tự tin, bình an và khả năng nhìn thấy giá trị của chính mình.

Phụ nữ hiện đại và thử thách cân bằng

Giữa công việc, gia đình và những kỳ vọng về vai trò giới, nhiều phụ nữ phải "chạy đua" mỗi ngày để vừa phát triển sự nghiệp vừa giữ được sự bình yên

mối quan hệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo