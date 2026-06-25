"Điểm đen" bên hông cầu Rạch Chiếc

Mặc dù báo chí và các phương tiện truyền thông không ít lần đưa tin, phản ánh bằng hình ảnh và ghi nhận ý kiến người dân nhưng con đường bên hông cầu Rạch Chiếc (thuộc địa bàn phường Phước Long, TP HCM) vẫn tồn tại như một "điểm đen" về môi trường, thách thức cơ quan chức năng trong công tác quản lý và xử lý vi phạm (ảnh).

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường nhỏ nằm sát chân cầu, hàng trăm mét bờ đất bị phủ kín bởi đủ loại rác thải sinh hoạt, bao ni-lông, vật dụng cũ hư hỏng, cành cây khô và cả xà bần từ các công trình xây dựng. Nhiều đống rác chất cao thành từng cụm, kéo dài theo tuyến đường, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, phản cảm.

Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, lượng rác tồn đọng lâu ngày còn phát sinh mùi hôi, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc sau mưa. Người dân sống trong khu vực cho biết tình trạng đổ trộm rác thường diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng. Sau mỗi đợt thu gom, chỉ một thời gian ngắn, rác thải lại tiếp tục xuất hiện, khiến khu vực này nhanh chóng tái diễn cảnh ô nhiễm.

Đáng lo ngại hơn, nhiều loại rác thải nhựa, vật liệu xây dựng và chất thải cồng kềnh bị vứt bỏ bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường, tạo điều kiện cho côn trùng và mầm bệnh phát sinh.

Một thành phố văn minh không thể để những "điểm đen" về rác thải tồn tại dai dẳng ngay giữa khu dân cư và các tuyến giao thông như vậy.