Những ngày cuối đông, bầu trời New York càng thêm âm u bởi cơn mưa rả rích kéo dài cả ngày lẫn đêm. Hạt mưa không lớn nhưng đủ làm cho cơn lạnh căm của mùa đông phương Tây thêm ám ảnh và ít nhiều khiến những du khách đến từ miền nhiệt đới ngại bước ra đường.



Mùa đông... không lạnh

Nhưng bất cứ ai cũng sẽ hối hận nếu để sự lười biếng hay những cơn mưa New York "thôi miên". Bởi mọi thứ hay ho của cuộc sống New York cứ tuôn chảy ngoài kia bất chấp mùa màng và thời tiết.

Hệ thống tàu điện ngầm ở New York khá cũ. Thậm chí, nếu so sánh với hệ thống tàu điện ngầm của Singapore thì đến 95% du khách sẽ bình chọn cho hệ thống giao thông công cộng của quốc đảo sư tử. Thế nhưng, có một thứ ở tàu điện New York làm nên sự khác biệt. Đó là âm nhạc. Đặc biệt, khi bị níu chân ở ga tàu điện vì những cơn mưa lớn trên phố, du khách sẽ cực kỳ thú vị với những tiết mục biểu diễn chất lượng của nghệ sĩ đường phố. Thậm chí, đã có du khách phải thốt lên rằng "họ còn hơn cả ngôi sao tên tuổi".

Một ban nhạc biểu diễn ở ga tàu điện ngầm

Họ không nói quá bởi những giọng ca biểu diễn ở ga tàu điện ngầm, dù để kiếm xu lẻ nhưng thần thái nghệ sĩ, sự đam mê của họ không thua bất cứ ngôi sao hạng A nào. Hầu hết các giọng ca đều là dân da màu nên chất giọng cực khỏe và rất nồng nhiệt. Quan trọng hơn, họ không biểu diễn với thứ âm nhạc được thu sẵn. Họ có cả một ban nhạc riêng. Có khi nhóm nhạc 3 người với đàn organ, trống và ca sĩ. Nhưng cũng có khi bạn bắt gặp cả một dàn nhạc với 6-7 nhạc công. Điều đặc biệt thú vị là dù hát không chuyên, họ vẫn khiến người nghe mê mẩn bởi một tiết mục trình diễn cực kỳ trọn vẹn từ giọng hát đến cách hòa âm, phối khí.

Thỉnh thoảng, chỉ vài du khách không vội lơ đãng ghé qua, chụp ảnh, quay video. Nhưng cũng có khi, họ có một đám đông khán giả không chỉ xem mà còn cổ vũ nhiệt tình, thậm chí không ngại giao lưu đầy ngẫu hứng, mang tới tiết mục trình diễn hết sức thú vị. Mỗi khi như vậy, sự hào hứng của khán giả chính là thù lao nên họ nhiệt tình biểu diễn hết ca khúc này đến tiết mục khác, không ngừng nghỉ. Vào những ngày đông rét mướt của New York, những nghệ sĩ đường phố ở các ga tàu điện ngầm thật sự trở thành chiếc máy sưởi làm ấm lòng du khách.

Thành phố của ca sĩ

Chỉ cần gõ trên thanh công cụ tìm kiếm Google, du khách sẽ có hằng hà điểm đến thú vị ở New York. Nhưng có một trải nghiệm thú vị ít người đề cập chính là các nhà thờ ở đây. Nhà thờ ở New York rất đẹp. Dù vậy, đây không phải là vấn đề mấu chốt.

Khi mọi hoạt động ở New York chỉ bắt đầu vào lúc 11 giờ mỗi ngày thì du khách hãy dành khoảng thời gian "chết" buổi sáng của mình ghé thăm các nhà thờ. Không giống như châu Âu, du khách tìm đến nhà thờ để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo. Ở New York, bạn đến nhà thờ để nghe hát. Điều này khá lạ nhưng bất cứ ai cũng sẽ choáng ngợp với những giọng ca của nhà thờ. Trong 4-5 nhà thờ mà tôi có cơ hội ghé qua trong những ngày mùa đông lạnh lẽo vừa qua, tất cả giọng hát ở đây đều như thôi miên người nghe. Mỗi lần bước chân ra khỏi một thánh đường, tôi lại phải thốt lên "Sao họ có thể hát hay đến thế?".

Không phải tự nhiên mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật ghi âm Mỹ (giải Grammy) lại có hạng mục Ca khúc gospel (tạm hiểu là thánh ca) xuất sắc nhất. Du khách có thể bắt gặp những tiếng hát đẳng cấp thế giới như Whitney Houston, Martha Munizzi, Avery Sunshine, Jackiem Joyner, VaShawn Mitchell hay Jessica Reedy… trong các nhà thờ ở New York. Dĩ nhiên, họ chỉ là ca sĩ nhà thờ nhưng hầu hết đều sở hữu chất giọng mà mỗi khi cất lên, khán giả lại liên tưởng đến những giọng ca huyền thoại.

Nếu một lần nào đó ghé thăm New York, bạn hãy đến nhà thờ và trải nghiệm. Tôi dám chắc với bạn rằng đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, không thua kém bất cứ sân khấu Broadway nào ở New York.