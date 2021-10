Tại TP HCM, một số công ty lữ hành đã chào bán tour theo yêu cầu của khách tới những điểm đến đang là "vùng xanh" về phòng chống dịch Covid-19.



Tour "luồng xanh khép kín"

Anh Nguyễn Phong (ngụ quận 8, TP HCM) cho biết vừa đặt tour đi Cần Giờ cùng một nhóm bạn khoảng 20 người sau nhiều tháng TP giãn cách xã hội. Tour được công ty du lịch tổ chức đi và về trong ngày, bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch.

Khu du lịch ở Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) biệt lập phù hợp đón khách du lịch - Ảnh: KỲ NAM

Dù các tour nội tỉnh đạt kết quả khả quan nhưng các doanh nghiệp (DN) nhìn nhận nếu chỉ đáp ứng nhu cầu của khách nội tỉnh sẽ rất khó khôi phục nhanh ngành du lịch. Bài toán lúc này là DN lữ hành chờ ngành hàng không mở đường bay trở lại để mở tour liên tuyến từ TP HCM đi các tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel Holdings, đề xuất với tour liên tỉnh có thể triển khai dạng "1 cung đường, 2 điểm đến - luồng xanh khép kín" cho du khách. Du khách mong muốn sự tự do, thoải mái nhưng trong điều kiện cho phép lúc này, giải pháp trên cũng là hợp lý và mở dần dần.

"TP không thể mở khai thác một mình mà cần thống nhất với các địa phương, thống nhất về kế hoạch, lộ trình, giải pháp... Hiện DN vẫn đang chờ quy định của Bộ Y tế về điều kiện đi lại bình thường trong bối cảnh mới vẫn còn dịch. Chúng ta không thể mở cửa trở lại du lịch cả nước nếu chỉ dựa vào nỗ lực của mỗi TP. Du lịch cần gắn với giao thông liên vùng, bắt đầu bằng hàng không, đường bộ mở trở lại" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.

Hiện nhiều DN ở TP HCM đang xúc tiến làm việc với Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận... để xúc tiến sản phẩm tour bằng đường bộ, trước khi tour bằng đường hàng không được cấp phép.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist, cho biết công ty đang tiếp tục làm việc với từng địa phương, từng điểm đến là "vùng xanh" để có kế hoạch phục vụ khách. TP hoàn toàn có thể đàm phán với các tỉnh đang là "vùng xanh" để tạo thêm sản phẩm du lịch.

"Nơi nào mở và sẵn sàng đón khách là chúng tôi làm việc ngay. Như Bà Rịa - Vũng Tàu mở cửa là DN làm việc với 4 resort để bàn chuyện đón khách trở lại. Lúc này, du lịch dạng "bong bóng khép kín" nối 2 địa phương với nhau và du khách, người làm du lịch đã tiêm đủ vắc-xin sẽ là cơ sở để kiểm soát an toàn, cũng là điều kiện mở lại tour liên tỉnh" - ông Yên kỳ vọng.

Sẵn sàng đón khách

Tại Phú Quốc, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết sân bay phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang thực hiện quy trình kiểm soát sức khỏe hành khách thông qua "hộ chiếu vắc-xin", thiết bị thông minh kiểm tra thân nhiệt từ xa, xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay. Đến nay, 92,6% cán bộ, nhân viên của sân bay đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Theo ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, đối với khách du lịch trong nước đi máy bay, phải đợi hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành và UBND tỉnh. Riêng công tác chuẩn bị tại sân bay Phú Quốc cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng đón khách bất cứ lúc nào.

Từ ngày 10-10, Khánh Hòa được phép mở lại 2 đường bay là TP HCM - Khánh Hòa và ngược lại với tần suất 4 chuyến/ngày và đường bay Thanh Hóa - Khánh Hòa và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 25% người dân trên 18 tuổi ở tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, phấn đấu đến ngày 10-10 sẽ tiêm đủ 100% mũi 1. Khánh Hòa cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch ở khu vực biệt lập, đáp ứng được quy định, tiêu chí an toàn với Covid-19 được đón khách du lịch trong tỉnh có thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19.

"Chúng tôi hướng đến việc mở lại đường bay nội địa là phù hợp với thực tế, qua đó, giúp tỉnh Khánh Hòa sớm khôi phục kinh tế, du lịch và là cơ sở để kêu gọi các nhà đầu tư. Việc khôi phục lại du lịch không phải vì khoản tiền thuế thu được mà là tạo động lực cho các ngành nghề cùng hoạt động trở lại" - ông Tuân nói.

Tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ủng hộ đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn về việc tăng số lượng vắc-xin cho người dân Hội An. "Muốn phục hồi du lịch Quảng Nam thì Hội An phải là đầu tiên. Vì vậy, phải cố gắng bao phủ vắc-xin cho toàn bộ người dân Hội An càng sớm càng tốt" - ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương làm việc với Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế để phục hồi phát triển du lịch nội địa trong dịp cuối năm và xa hơn là năm 2022.