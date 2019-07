Làm gì khi thất lạc hành lý?

25/07/2019 23:21

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông Công ty CP Lữ hành Fiditour, trả lời: Nếu hành lý không tìm thấy trên băng chuyền ga đến thì có thể đã bị thất lạc trong các khâu vận chuyển qua nhiều máy bay tại các sân bay trung gian hoặc do hành khách khác lấy "nhầm". Đầu tiên, khách cần báo ngay hướng dẫn viên (nếu du lịch theo đoàn do công ty tổ chức) hoặc với hãng hàng không ở các quầy dịch vụ hoặc Lost and Found Center tại sân bay.



Hãng sẽ yêu cầu khách cung cấp những giấy tờ liên quan như hộ chiếu, vé máy bay, thẻ hành lý và liệt kê những vật dụng, đồ đạc bên trong hành lý cũng như nơi lưu trú, số điện thoại của khách. Theo quy định, thời gian cho phép tìm kiếm hành lý thất lạc từ 7-14 ngày.

Để tránh thất lạc hành lý, khách nên để ý kỹ nhãn hành lý, đối chiếu đúng mã số với thẻ hành lý của mình. Không để đồ đạc có giá trị bên trong hành lý ký gửi. Khi gửi hành lý nên đính thẻ tên hoặc sử dụng các ký hiệu đánh dấu riêng để hành lý của khách dễ nhận biết và hạn chế việc bị thất lạc.

Khi đóng gói hành lý, khách nên chụp ảnh lại những gì đem theo. Giữ tất cả giấy tờ khi làm thủ tục như vé máy bay, thẻ hành lý... vì chúng rất quan trọng khi gặp sự cố. Khách nên xách tay vài món đồ cần thiết như áo khoác, một bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, đồ ăn nhẹ… để lỡ không may bị thất lạc hành lý. Mua bảo hiểm du lịch giúp khách bảo đảm tốt hơn cho hành lý của mình.

X.Hòa ghi