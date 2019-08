Quán cà phê ở Đà Lạt chưa bao giờ dừng ở một con số cố định, mà dường như mỗi tuần lại có thêm nhiều quán xinh ra đời, mỗi quán lại sở hữu những góc "sống ảo" khác nhau, khiến người ta "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Still Café (59 Nguyễn Trãi)

Still Cafe là một căn nhà gỗ xinh xắn có gian nhà chính, gian nhà sau và khoảng sân vườn bao quanh đầy hoa lá. Still có một chút nắng, một chút gió và nhiều góc nhỏ trông khá "Nhật".

Still Cafe mang lại cảm giác hoài cổ và an yên. Đến với Still, bạn không chỉ uống cà phê, ăn bánh mà còn có dịp quay về tuổi thơ bởi quán có 4 không gian nên thơ: Still Cafe, quán ăn Tháng Năm, Tạp hóa Lem và Tiệm bánh Toto-chan - gợi nhớ đến cô bé Totto-chan trong cuốn sách nổi tiếng của Nhật Bản.

Ở đây còn những lối đi treo cờ cá chép Koinobori - một biểu tượng của văn hóa Nhật Bản.

Ngồi giữa khoảng sân ngập nắng vàng, cảm nhận sự lãng mạn của không gian và đọc vài ba cuốn sách… thật hoàn hảo cho cuộc "bỏ trốn" phải không?

Kokoro Cafe (45 Đặng Thái Thân - Khu Du lịch Lá Phong)

Nói đến quán cà phê phong cách Nhật tại "thủ phủ sống ảo", nếu Still Cafe là nguồn cảm hứng cho các bộ ảnh lung linh "chất lừ" thì Kokoro Cafe lại bỏ "bùa yêu" với không gian điền viên không "đụng hàng".

Quán được thiết kế với không gian mở, có hồ nuôi cá Koi rộng lớn tưởng như "chớp mắt là đến Nhật Bản".

Đặc biệt, bức tường trắng với dòng chữ Nhật truyền cảm hứng "Hạnh phúc đến từ trái tim" luôn cho những khung hình sống ảo ngàn like.

Những bộ bàn ghế gỗ được đặt cạnh hồ cá Koi để khách ngồi thưởng trà, nhâm nhi cà phê, vui thú điền viên và hàn huyên tâm sự cùng người thương.

The Dreamer - Cine, Coffee & Tea (27B Trần Hưng Đạo)

Đúng như tên gọi, The Dreamer - Cine, Coffee & Tea ra đời để những người mộng mơ hò hẹn. Quán có màu xanh chủ đạo kết hợp với những bộ bàn ghế, kệ sách xưa cũ, đặc biệt là "tủ ước mơ" được bố trí sẵn để "cất giấu ước mơ" của khách.

The Dreamer còn có hẳn một rạp chiếu phim giường nằm để bạn "mơ" về những thước phim lãng mạn bên cạnh người thương…

Đủ yên tĩnh, đủ cách biệt với ồn ào nơi phố thị, The Dreamer - Cine, Coffee & Tea đưa những kẻ mơ mộng một lần nữa trở về với những cảm xúc, những khát khao đã bị lãng quên.

Thời Thanh Xuân (9 Triệu Việt Vương)





Dù ra đời đã nhiều năm nhưng đến hiện tại, nhà của Thời Thanh Xuân chưa bao giờ vắng khách. Ở đây gần như không ai nói chuyện. Quán kể về mình qua hương cỏ cây, qua tách trà, miếng bánh thơm…

Trước đây, thực đơn của quán xoay quanh những món trà, nay đã được "update" thêm cà phê, sữa chua... Khách đến trả tiền cho món mình chọn "tùy vào sự hài lòng và hạnh phúc khi ở đây"!

Ngoài trà, quán còn bày bán những sản phẩm handmade như tinh dầu chiết xuất từ cây cỏ, xà phòng...

Ngoài mảnh sân sau trồng đầy rau và hoa, quán còn có một bức tường lưu giữ kỷ niệm của khách khi đến Đà Lạt.



Lalaland Homestay (10A Triệu Việt Vương)

Không gian cà phê của Lalaland toát lên vẻ mộng mơ như chính cái tên của homestay. Điểm đặc biệt lớn nhất của Lalaland là thiết kế kính, ráp nối bằng khung sắt đen và bạn có thể nhìn ngắm cả vườn cây xanh bên ngoài.

Vừa nhâm nhi thức uống vừa tha hồ chụp choẹt thì còn gì tuyệt hơn.

Tiệm cà phê Túi Mơ To (Hẻm 31 Sào Nam)

Trong khuôn viên homestay Reply 1994 Dalat, Túi Mơ To nép mình mộng mơ mang đến sự an yên từ màu sắc.

Từ căn nhà lồng trong suốt tại quán, bạn có thể vừa thưởng thức tách cà phê ấm nóng, nhìn ngắm những bông cúc họa mi trắng nở rộ ngoài vườn.

Mấy chiếc ghế, bộ bàn nâu vàng xinh xinh, mộc mạc giữa một khoảng sân đầy nắng... khiến người ta cứ vương vấn.

Route 66 Cafe (66 Thi Sách)

Nếu lỡ đến Đà Lạt… lúc trời chưa sáng mà không có nơi nào để nghỉ ngơi thì đừng ngần ngại đến Route 66 Cafe nhé, bởi quán mở cửa 24/7. Nhấm nháp một tách cà phê hay một chút socola nóng và sẵn sàng đón bình minh thôi.

Route 66 có gam màu chủ đạo là xanh của lá và nâu của gỗ. Tuy giản đơn nhưng lại cực kỳ ăn ảnh, đủ để bạn nổi bần bật và tạo ra những bức hình triệu like.

Leng Keng Homestay (57/4 Hoàng Hoa Thám)

Không chỉ phục vụ lưu trú, trong khuôn viên của Leng Keng homestay còn có quán ăn Thảnh Thơi, quán nước Chuyện Trò và cửa hàng Hoài Niệm.

Đặc biệt, khu nhà Trà là điểm dừng chân giản dị, ấm áp, đủ để ai đó nán lại cho bình yên và yêu thương.

Tên "Leng Keng" dùng để miêu tả về âm thanh độc đáo của nơi đây. Leng Keng treo chiếc chuông Jupiter ngay trước thung lũng, nơi đón gió, tràn nắng sáng, tiếng chim và cỏ cây.

Tách ra khỏi vòng quay của thế giới bên ngoài, Leng Keng mời người trở về, ngồi uống chén trà, thở, lắng nghe tiếng chuông Jupiter xoa dịu và chữa lành tâm hồn.

Lòng người như muốn gom hết tất cả nỗi niềm thả theo tiếng chuông và mây trời để sống vui vẻ, tích cực hơn.

Còn chờ đợi gì nữa? Đưa nhau về Đà Lạt ngay thôi, bởi trước thanh âm của thành phố sương, những âu lo rồi sẽ cứ thế hững hờ qua tay…