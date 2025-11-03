"Điểm nghẽn" trong vận hành chính quyền phường, xã

Sáng 2-11, Diễn đàn khoa học với chủ đề "Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường" do Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính và Quản trị công, UBND phường Tây Hồ, TP Hà Nội tổ chức đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

TS Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - nhìn nhận mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là mô hình tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, quá trình vận hành không tránh khỏi những khó khăn, thách thức như sức ép về tổ chức, biên chế dẫn đến quá tải về công việc, chưa xây dựng danh mục vị trí việc làm ở phường, xã; phân quyền, phân cấp nhưng chưa sửa đổi quy trình, thủ tục đồng bộ...

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ - cho rằng rào cản lớn nhất đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự thiếu đồng bộ về thẩm quyền giải quyết, dẫn đến việc phải báo cáo, chờ đợi, làm giảm hiệu quả và tính kịp thời.

Theo PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, 4 nhóm "điểm nghẽn" cần được nhận diện gồm: quá tải về khối lượng công việc và áp lực tâm lý đối với đội ngũ công chức; bất cập về năng lực và cơ cấu đội ngũ công chức; "khoảng trống" trong cơ chế phối hợp và chỉ đạo, điều hành; vướng mắc về thể chế, quy trình và hạ tầng hỗ trợ vận hành.

Về giải pháp, PGS-TS Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh cần tập trung vào việc nâng cao năng lực thực thi của cấp phường và hiện đại hóa phương thức quản trị của cấp thành phố.