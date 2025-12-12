HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Điểm nhấn Nguyễn Đình Bắc

Tường Phước

Đình Bắc ghi dấu giày ở tất cả 4 bàn thắng của U22 Việt Nam tại vòng bảng

 Thắng thuyết phục U22 Malaysia với tỉ số 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 11-12, tuyển U22 Việt Nam lọt vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B. U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Philippines trong trận tranh tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Xoay tua đội hình hợp lý

Khởi đầu không quá ấn tượng song tuyển U22 Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc khi so tài U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B. HLV Kim Sang-sik tiếp tục trình diễn tài xoay tua đội hình hợp lý, khiến đối phương không kịp "trở tay". Trong khi đó, với đẳng cấp vượt trội, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc chơi lấn lướt U22 Malaysia xuyên suốt trận đấu và ghi 2 bàn thắng bằng mảng miếng đánh biên sở trường.

Điểm nhấn Nguyễn Đình Bắc - Ảnh 1.

U22 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 33 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng.Ảnh: NGỌC LINH

Từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, chân sút Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, đưa đội nhà giành trọn 3 điểm khi so tài đối thủ U22 Malaysia. Đình Bắc ghi dấu giày ở tất cả 4 bàn thắng của U22 Việt Nam tại vòng bảng, được giới chuyên gia đánh giá cao về đẳng cấp chuyên môn tại SEA Games kỳ này.

Trở thành nhân tố chủ lực trong đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam, Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik giải thành công "bài toán" tấn công cho đội nhà. Nhãn quan nhạy bén giúp Đình Bắc tạt đường bóng "dọn cỗ" cho Hiểu Minh bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 10. Chỉ hơn 10 phút sau đó, cầu thủ chạy cánh xứ Nghệ đi bóng lắt léo, khuấy đảo hành lang cánh trái và căng ngang kiến tạo cho Minh Phúc dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2 sao cho U22 Việt Nam trước U22 Malaysia.

Nói về Đình Bắc, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú khen ngợi: "Anh ấy không chỉ tì đè tốt mà còn mạnh mẽ cầm bóng, bứt phá qua hàng rào phòng ngự đối phương để kiến tạo cho đồng đội. Ngoài kỹ thuật cá nhân, Đình Bắc còn sở hữu sự tự tin, chững chạc khi thi đấu".

Cần cải thiện "không chiến"

U22 Việt Nam được đánh giá là ứng viên đua tranh tấm HCV SEA Games 33. Dù đội hình có phần sứt mẻ vì chấn thương trước giải đấu nhưng nòng cốt của đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm thi đấu V-League, từng khoác áo đội tuyển quốc gia và vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong các chuyến tập huấn dịp FIFA Days các năm 2024 và 2025, U22 Việt Nam được tiếp cận, cọ xát với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Qua đó, các học trò ông Kim đã cải thiện đấu pháp chiến thuật lẫn nền tảng thể lực.

Nét mới ở U22 Việt Nam là khả năng pressing khu vực hiệu quả, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công linh hoạt. So với trận ra quân, đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam có sự đa dạng hơn, biết cách luân chuyển bóng ở hai biên, bóng bổng và khai thác các khuyết điểm trong khâu phòng ngự của U22 Malaysia.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng U22 Việt Nam chưa phải là đội bóng mạnh về "không chiến". Các cầu thủ cần cải thiện cách chơi bóng bổng, bóng dài để có thể đối đầu với những đội bóng có lợi thế về hình thể như U22 Philippines hay U22 Thái Lan… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo