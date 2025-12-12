Điểm nhấn Nguyễn Đình Bắc

Thắng thuyết phục U22 Malaysia với tỉ số 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 11-12, tuyển U22 Việt Nam lọt vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B. U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Philippines trong trận tranh tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Xoay tua đội hình hợp lý

Khởi đầu không quá ấn tượng song tuyển U22 Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc khi so tài U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B. HLV Kim Sang-sik tiếp tục trình diễn tài xoay tua đội hình hợp lý, khiến đối phương không kịp "trở tay". Trong khi đó, với đẳng cấp vượt trội, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc chơi lấn lướt U22 Malaysia xuyên suốt trận đấu và ghi 2 bàn thắng bằng mảng miếng đánh biên sở trường.

U22 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 33 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng.Ảnh: NGỌC LINH

Từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, chân sút Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, đưa đội nhà giành trọn 3 điểm khi so tài đối thủ U22 Malaysia. Đình Bắc ghi dấu giày ở tất cả 4 bàn thắng của U22 Việt Nam tại vòng bảng, được giới chuyên gia đánh giá cao về đẳng cấp chuyên môn tại SEA Games kỳ này.

Trở thành nhân tố chủ lực trong đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam, Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik giải thành công "bài toán" tấn công cho đội nhà. Nhãn quan nhạy bén giúp Đình Bắc tạt đường bóng "dọn cỗ" cho Hiểu Minh bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 10. Chỉ hơn 10 phút sau đó, cầu thủ chạy cánh xứ Nghệ đi bóng lắt léo, khuấy đảo hành lang cánh trái và căng ngang kiến tạo cho Minh Phúc dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2 sao cho U22 Việt Nam trước U22 Malaysia.

Nói về Đình Bắc, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú khen ngợi: "Anh ấy không chỉ tì đè tốt mà còn mạnh mẽ cầm bóng, bứt phá qua hàng rào phòng ngự đối phương để kiến tạo cho đồng đội. Ngoài kỹ thuật cá nhân, Đình Bắc còn sở hữu sự tự tin, chững chạc khi thi đấu".

Cần cải thiện "không chiến"

U22 Việt Nam được đánh giá là ứng viên đua tranh tấm HCV SEA Games 33. Dù đội hình có phần sứt mẻ vì chấn thương trước giải đấu nhưng nòng cốt của đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm thi đấu V-League, từng khoác áo đội tuyển quốc gia và vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong các chuyến tập huấn dịp FIFA Days các năm 2024 và 2025, U22 Việt Nam được tiếp cận, cọ xát với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Qua đó, các học trò ông Kim đã cải thiện đấu pháp chiến thuật lẫn nền tảng thể lực.

Nét mới ở U22 Việt Nam là khả năng pressing khu vực hiệu quả, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công linh hoạt. So với trận ra quân, đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam có sự đa dạng hơn, biết cách luân chuyển bóng ở hai biên, bóng bổng và khai thác các khuyết điểm trong khâu phòng ngự của U22 Malaysia.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng U22 Việt Nam chưa phải là đội bóng mạnh về "không chiến". Các cầu thủ cần cải thiện cách chơi bóng bổng, bóng dài để có thể đối đầu với những đội bóng có lợi thế về hình thể như U22 Philippines hay U22 Thái Lan…