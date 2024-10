Điểm nóng xung đột ngày 16-10: Hezbollah có tính toán mới, Israel sẽ "đau đớn"?

Tờ Times of Israel ngày 15-10 dẫn lời Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu trên truyền hình: "Vì Israel đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ Lebanon, ở vị thế phòng thủ, chúng tôi có quyền nhắm mục tiêu vào bất kỳ địa điểm nào ở Israel, cho dù là trung tâm, phía Bắc hay phía Nam".

Ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah sẽ không bị đánh bại vì đây là vùng đất của nhóm này.

Theo Phó thủ lĩnh Hezbollah, lực lượng này đã có tính toán mới khiến Israel cảm thấy "đau đớn". Ông Qassem nói thêm rằng Hezbollah hiện tập trung vào việc "làm tổn thương đối phương", ví dụ như nhắm vào TP Haifa của Israel và các khu vực xa hơn, bao gồm cả Tel Aviv.

Không dừng ở đó, ông Qassem cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm kiếm một "Trung Đông mới" phù hợp với lợi ích của Israel và Mỹ.

Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, nhận định về tình hình ở Israel, nhiều chuyên gia cảnh báo hệ thống phòng không có thể bị "kéo căng" nếu Iran phản ứng trước cuộc tấn công trả đũa dự kiến của Israel hoặc nếu Hezbollah tấn công tổng lực.

Theo một báo cáo của Anh vào ngày 15-10, Israel có nguy cơ thiếu hụt các tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng không giữa cuộc xung đột kéo dài suốt năm qua ở Gaza, Lebanon, cũng như trước nguy cơ xung đột với Iran leo thang.

Trích dẫn lời các chuyên gia và cựu quan chức quân sự, tờ Financial Times cho biết Washington đang hỗ trợ Israel giải quyết vấn đề này, đặc biệt là thông qua lời hứa gửi hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Thế nhưng, Israel có thể ngày càng nhận thấy nước này phải quyết định những mục tiêu nào muốn ưu tiên bảo vệ.

Bà Dana Stroul, cựu quan chức quốc phòng Mỹ, nhận định: "Vấn đề về đạn dược của Israel rất nghiêm trọng. Nếu Iran đáp trả trước một cuộc tấn công của Israel, và Hezbollah cũng tham gia, thì hệ thống phòng không của Israel buộc phải làm việc quá sức".

Bà nói thêm rằng nguồn cung không phải là vô hạn và Washington không thể duy trì việc cung cấp liên tục cho cả Ukraine và Israel ở cùng tốc độ.

Ông Boaz Levy, CEO của Tập đoàn Israel Aerospace Industries, công ty sản xuất tên lửa đánh chặn, tiết lộ: "Một số dây chuyền của chúng tôi đang hoạt động 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng mọi cam kết của mình".

Hệ thống đa tầng của Israel bao gồm Vòm Sắt (Iron Dome) được sử dụng để bắn hạ tên lửa tầm ngắn, hệ thống David’s Sling dùng để đánh chặn tên lửa tầm trung và hệ thống Arrow được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo cựu tướng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Assaf Orion, Israel chưa bị thử thách hoàn toàn khi Hezbollah ở Lebanon chưa phát huy hết năng lực của mình.

Ông Orion nói với tờ Financial Times: "Họ chỉ mới bắn khoảng 1/10 công suất phóng ước tính trước xung đột, vài trăm tên lửa mỗi ngày thay vì con số 2.000 như ước tính. Một phần là do Hezbollah lựa chọn không tấn công toàn lực, và một phần là do suy giảm vì IDF. Thế nhưng, Hezbollah vẫn còn đủ lực để phát động một chiến dịch mạnh mẽ".