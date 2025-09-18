Điểm nóng xung đột ngày 18-9: Công trình "chưa có tiền lệ" của Nga tại Kaliningrad

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 18-9: Công trình "chưa có tiền lệ" của Nga tại Kaliningrad

Xuân Mai

(NLĐO) - Nga có thể đã hoàn tất việc xây dựng một tổ hợp ăng-ten tại vùng Kaliningrad, khu vực giáp ranh với hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania.

Tochnyi, dự án tình báo nguồn mở (OSINT) đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraine và là dự án đầu tiên tiết lộ về việc xây dựng nói trên, nói với Newsweek rằng đây là điều "chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực quân sự của Nga".

Kaliningrad là nơi đặt hệ thống phòng không S-400, các đơn vị tên lửa đạn đạo Iskander và các tài sản hải quân của Hạm đội Baltic và dự kiến là tâm điểm trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO.

Công trình ăng - ten chưa có tiền lệ của Nga tại Kaliningrad gây lo ngại cho NATO - Ảnh 1.

Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) chụp vào ngày 5-9-2025 cho thấy một dãy ăng-ten tròn đang được xây dựng tại vùng Kaliningrad - Nga. Ảnh: Copernicus

Các báo cáo về một trạm liên lạc mở rộng chỉ cách biên giới Ba Lan vài km sẽ càng củng cố thêm những cảnh báo từ các thành viên NATO ở sườn phía Đông của khối, mặc dù Lithuania gần đây đã hạ thấp mối đe dọa từ việc Nga xây dựng một trạm do thám gần biên giới mình.

Tochnyi cho biết vào tháng 8 rằng hoạt động xây dựng tại quận Chernyakhovsky, khu vực Kaliningrad, gần hoàn tất. Cơ sở này là một dãy ăng-ten cấp quân sự dùng cho tình báo vô tuyến hoặc liên lạc. 

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3-2023 đến tháng 8-2025 cho thấy dãy ăng-ten có đường kính lên tới 1.600 m. Tochnyi nói với Newsweek rằng radar siêu chân trời (OTH), còn được gọi là Container 29B6 này là một phần của hệ thống radar lớn hơn trên khắp Nga.

Bộ ăng-ten lớn hơn này phù hợp cho truyền tín hiệu tần số thấp, thường dùng để liên lạc với tàu ngầm và có thể phủ sóng gần như toàn cầu. Tuy nhiên, hạn chế băng thông khiến hệ thống này chỉ truyền được lượng thông tin nhỏ, như tọa độ hoặc dữ liệu nhạy cảm, theo Tochnyi.

Trang web quân sự Army Recognition cho biết bằng cách bao phủ các băng tần khá thấp và tần số thấp, trạm radar Kaliningrad có thể liên lạc với tàu ngầm ở biển Baltic và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời chặn bắt thông tin liên lạc của NATO trên khắp Đông Âu.

Tin liên quan

Ukraine nói quân Nga rơi vào hỗn loạn tại Pokrovsk

Ukraine nói quân Nga rơi vào hỗn loạn tại Pokrovsk

(NLĐO) - Các đợt tấn công của Nga tại Pokrovsk được cho là đang suy yếu, với việc Ukraine phản công giành lại Udachne và giữ vững thế phòng thủ.

Điểm nóng xung đột ngày 16-9: Anh - Ukraine ra mắt "bạch tuộc" săn UAV

(NLĐO) - Anh sẽ sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tiên tiến nhằm giúp Ukraine phòng thủ trước các đợt tấn công đường không của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 17-9: Cú tập kích dữ dội của Ukraine vào cảng dầu Nga

(NLĐO) – Trong vòng 72 giờ, TP St. Petersburg, thuộc khu vực quan trọng thứ 2 của Nga, chứng kiến đặc nhiệm Ukraine thiêu rụi các tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu.

Ukraine Nga radar ăng-ten NATO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo