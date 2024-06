Điểm nóng xung đột ngày 21-6: Hệ thống tên lửa Patriot chuẩn bị đổ tới Ukraine?

Trang Kyiv Independent ngày 20-6 dẫn lời Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania cho biết Romania sẽ bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Kiev đang kêu gọi các đối tác cung cấp thêm thiết bị phòng không sau khi Nga tăng cường tấn công nhằm vào các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

"Các thành viên hội đồng đã quyết định tài trợ Patriot cho Kiev với sự phối hợp của các đối tác trước tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ukraine do các cuộc tấn công liên tục của Moscow" - Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania xác nhận, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra "cũng liên quan tới an ninh của Romania".

Một hệ thống Patriot tại căn cứ quân sự Đức. Ảnh: Telegram

Theo Kyiv Independent, các mảnh vỡ máy bay không người lái của Nga nhiều lần được tìm thấy trên lãnh thổ Romania sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube. Romania đã phải lắp đặt hệ thống chống máy bay không người lái, hầm trú ẩn và các biện pháp an ninh khác trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho rằng việc bàn giao hệ thống Patriot cho Ukraine "không được làm tổn hại đến khả năng phòng không của Romania".

Ukraine đang vận hành ít nhất 3 hệ thống Patriot do Mỹ, Hà Lan và Đức cung cấp. Berlin gần đây cam kết cung cấp hệ thống Patriot thứ tư cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine cần "ít nhất 7 hệ thống như vậy".

Trước thông báo của Romania, trang tin Blick của Thụy Sĩ hôm 19-6 đưa tin tên lửa dùng cho Patriot - được Mỹ dự kiến bàn giao cho Thụy Sĩ - sẽ được chuyển đến Ukraine.

Theo Blick, Bern có đơn đặt hàng trị giá 340 triệu USD với Washington liên quan biến thể tên lửa PAC-3. PAC-3 là tên lửa hiện đại nhất dùng cho hệ thống Patriot.

Tuy nhiên, các nguồn tin giấu tên nói với Blick rằng Mỹ đã quyết định trì hoãn việc giao PAC-3 cho Thụy Sĩ, thay vào đó gửi chúng đến Ukraine. Mỗi tên lửa PAC-3 có giá 4,1 triệu USD.