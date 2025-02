Điểm nóng xung đột ngày 3-2: Thổ Nhĩ Kỳ đặt hy vọng ở Tổng thống Mỹ Trump

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 23 tay súng bị lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt ở miền Bắc Syria thuộc Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG, nhóm dẫn đầu Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ ủng hộ, là một phần của PKK và cũng xem YPG là khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: News.az

Thổ Nhĩ Kỳ xem PKK và YPG là một trong khi Mỹ cho đây là hai nhóm riêng biệt. Mỹ xem PKK là khủng bố nhưng lại chiêu mộ các tay súng YPG làm đồng minh chính ở Syria trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Fidan phát biểu tại một cuộc họp báo ở Doha với người đồng cấp Qatar: "Chúng tôi hy vọng ông Trump sẽ đưa ra quyết định chấm dứt sai lầm đang diễn ra trong khu vực".

Ông cho biết YPG không có khả năng chống lại IS và chỉ đóng vai trò trong việc giam giữ các tù nhân IS, đồng thời nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Syria và Jordan đã có các cuộc đàm phán sơ bộ về việc chống lại IS.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã kêu gọi Washington rút lại sự hỗ trợ dành cho YPG và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đồng minh của họ ở Syria đã nhiều lần giao tranh với các tay súng người Kurd kể từ khi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phải giải giáp hoặc đối mặt với sự can thiệp quân sự. Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria chiến đấu cùng với SDF và YPG.