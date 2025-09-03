Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ba Lan tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong bối cảnh Nga và Belarus chuẩn bị tổ chức tập trận.

Theo Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ba Lan, nước này đã khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm, Iron Defender-25, vào ngày 1-9.

Cuộc tập trận bao gồm cả trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng. Khoảng 30.000 quân nhân Ba Lan và đồng minh cùng 600 thiết bị tham gia tập trận.

"Mục tiêu chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tương tác của lực lượng vũ trang Ba Lan trong môi trường đa lĩnh vực" - quân đội Ba Lan tuyên bố. "Những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện”.

Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ- Ảnh 1.

Một cuộc tập trận ở Ba Lan năm 2024. Ảnh: AP

Iron Defender-25 diễn ra trong bối cảnh Warsaw đang đối mặt với những rủi ro an ninh ngày càng tăng. Cuộc tập trận sẽ đánh giá toàn bộ phạm vi tác chiến hiện đại, từ tác chiến trên bộ đến tác chiến mạng.

Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh sự kết hợp giữa các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển và trên mạng, góp phần trực tiếp vào việc củng cố thế trận răn đe và năng lực tác chiến của NATO.

Ba Lan có chung đường biên giới dài 418 km với Belarus, nơi diễn ra các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn đầu vào ngày 31-8, và với vùng lãnh thổ Kaliningrad được quân sự hóa mạnh mẽ của Nga.

Vào tháng 9 này, Nga và Belarus đã lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận Zapad-2025 quy mô lớn.

Ba Lan cũng được biết đến là nhà ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022.

Vị trí địa lý của Ba Lan đặt nước này vào tình thế “đứng mũi chịu sào” trước bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào giữa NATO và Nga. 

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã cảnh báo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu trong vòng 5 năm tới.

Tin liên quan

“UAV Nga” phát nổ ở Ba Lan, gây chấn động giữa lúc đàm phán hoà bình

(NLĐO) – Ba Lan xác định vật thể bay rơi và phát nổ tại một cánh đồng bắp ở miền Đông nước này sáng sớm 20-8 là một máy bay không người lái của Nga.

Hợp đồng quốc phòng "khủng" giữa Hàn Quốc và Ba Lan

(NLĐO) - Ba Lan sở hữu khoảng 1.000 xe bọc thép sau khi mua thêm 180 xe tăng chiến đấu cùng 80 phương tiện hỗ trợ, đạn dược của Hàn Quốc.

Tân tổng thống Ba Lan phản đối Ukraine gia nhập NATO là ai?

(NLĐO) - Ông Karol Nawrocki giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan, giáng đòn mạnh vào chương trình cải cách của Thủ tướng Donald Tusk.

Nga Ba Lan tập trận Ukraine xung đột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo