Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ

Theo Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ba Lan, nước này đã khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm, Iron Defender-25, vào ngày 1-9.

Cuộc tập trận bao gồm cả trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng. Khoảng 30.000 quân nhân Ba Lan và đồng minh cùng 600 thiết bị tham gia tập trận.

"Mục tiêu chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tương tác của lực lượng vũ trang Ba Lan trong môi trường đa lĩnh vực" - quân đội Ba Lan tuyên bố. "Những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện”.

Một cuộc tập trận ở Ba Lan năm 2024. Ảnh: AP

Iron Defender-25 diễn ra trong bối cảnh Warsaw đang đối mặt với những rủi ro an ninh ngày càng tăng. Cuộc tập trận sẽ đánh giá toàn bộ phạm vi tác chiến hiện đại, từ tác chiến trên bộ đến tác chiến mạng.

Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh sự kết hợp giữa các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển và trên mạng, góp phần trực tiếp vào việc củng cố thế trận răn đe và năng lực tác chiến của NATO.

Ba Lan có chung đường biên giới dài 418 km với Belarus, nơi diễn ra các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn đầu vào ngày 31-8, và với vùng lãnh thổ Kaliningrad được quân sự hóa mạnh mẽ của Nga.

Vào tháng 9 này, Nga và Belarus đã lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận Zapad-2025 quy mô lớn.

Ba Lan cũng được biết đến là nhà ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022.

Vị trí địa lý của Ba Lan đặt nước này vào tình thế “đứng mũi chịu sào” trước bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào giữa NATO và Nga.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã cảnh báo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu trong vòng 5 năm tới.