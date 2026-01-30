Điểm nóng xung đột ngày 30-1: “Hạm đội khổng lồ” của Mỹ "vây" Iran thế nào?

Ngày 26-1, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục hộ tống đã chính thức tiến vào vùng biển Trung Đông.

Đây là động thái cụ thể hóa lời cảnh báo của ông Donald Trump về một “hạm đội đẹp đẽ” mang theo “sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích vĩ đại” hướng về phía Iran.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng nếu Tehran không chấp nhận đàm phán, một chiến dịch không kích mới với quy mô “tồi tệ hơn nhiều” so với chiến dịch “Nhát búa nửa đêm” hồi tháng 6-2025 sẽ được kích hoạt.

Giới quan sát nhận định việc Washington chấp nhận rút các khí tài chiến lược từ biển Đông để dồn lực về Trung Đông cho thấy ông Donald Trump sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự làm đòn bẩy tối thượng để buộc Iran phải đàm phán.

Sức mạnh chế áp điện tử và tàng hình

Trọng tâm của lực lượng tấn công lần này là khả năng tác chiến phối hợp giữa các dòng máy bay hiện đại nhất trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln . Ảnh: Telegraph

Theo hãng tin AP, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo tám phi đội không quân, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, F/A-18 Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Đây là tổ hợp tác chiến hiện đại, cho phép Mỹ tiến hành đồng thời các nhiệm vụ trinh sát, gây nhiễu điện tử, chế áp phòng không và không kích chính xác cao.

Các chuyên gia quân sự phân tích kịch bản tấn công sẽ bắt đầu bằng việc các máy bay Growler gây nhiễu toàn bộ hệ thống radar và liên lạc của Iran. Tiếp đó, F-35 và F/A-18 sẽ thực hiện các đòn đánh tiêu diệt các bệ phóng tên lửa mặt đất.

Cách tác chiến này được đánh giá là đặc biệt hiệu quả sau khi lực lượng không quân Israel làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran trong cuộc xung đột 12 ngày hồi năm ngoái, giúp Mỹ giành ưu thế tuyệt đối trên không.

Chiến thuật tương tự từng được Mỹ áp dụng thành công tại Venezuela trong chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối”.

Gọng kìm từ đại dương

Bên cạnh sức mạnh không quân, lực lượng hải quân Mỹ còn mang tới Trung Đông dàn khu trục hạm lớp Arleigh Burke gồm các tàu USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy và USS Spruance.

Các tàu này được trang bị hệ thống ống phóng tên lửa hành trình Tomahawk, cho phép tấn công các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách hàng ngàn km.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln bao gồm các tàu USS Michael Murphy (DDG-112), USS Spruance (DDG-111) và USS Frank E. Petersen Jr (DDG-121). Ảnh: The Telegraph.

Trong chiến dịch “Nhát búa nửa đêm” (Midnight Hammer) trước đó, Mỹ đã phóng khoảng 30 tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm phối hợp cùng máy bay ném bom B-2 để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Isfahan và Natanz.

Việc tái hiện đội hình này gửi đi thông điệp rõ ràng: Mọi cơ sở hạ tầng nhạy cảm nhất của Iran đều đang nằm trong tầm ngắm.

Củng cố lá chắn phòng thủ khu vực

Để đối phó với nguy cơ Iran phản công, Mỹ đồng thời tăng cường năng lực phòng vệ tại chỗ.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ cũng đã triển khai thêm tiêm kích F-15E Strike Eagle tới căn cứ ở Jordan, đồng thời điều các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD vào khu vực.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: Defense post.

Hãng tin AP cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hội quân với ba tàu tác chiến ven bờ tại Bahrain cùng hai khu trục hạm khác đang hoạt động ở vịnh Ba Tư.

Dữ liệu theo dõi bay cũng ghi nhận hàng chục máy bay vận tải quân sự Mỹ đang di chuyển tới Trung Đông.

Sự xuất hiện của tàu sân bay được cho là đã nâng tổng quân số Mỹ tại khu vực lên khoảng 55.000 binh sĩ, theo ước tính của các nhà phân tích.