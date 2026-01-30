Điểm nóng xung đột ngày 30-1: “Hạm đội khổng lồ” của Mỹ "vây" Iran thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 30-1: “Hạm đội khổng lồ” của Mỹ "vây" Iran thế nào?

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ điều tàu sân bay, khu trục hạm, tiêm kích tàng hình và lá chắn tên lửa tới Trung Đông, tạo gọng kìm quân sự với Iran.

Ngày 26-1, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục hộ tống đã chính thức tiến vào vùng biển Trung Đông. 

Đây là động thái cụ thể hóa lời cảnh báo của ông Donald Trump về một “hạm đội đẹp đẽ” mang theo “sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích vĩ đại” hướng về phía Iran. 

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng nếu Tehran không chấp nhận đàm phán, một chiến dịch không kích mới với quy mô “tồi tệ hơn nhiều” so với chiến dịch “Nhát búa nửa đêm” hồi tháng 6-2025 sẽ được kích hoạt.

Giới quan sát nhận định việc Washington chấp nhận rút các khí tài chiến lược từ biển Đông để dồn lực về Trung Đông cho thấy ông Donald Trump sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự làm đòn bẩy tối thượng để buộc Iran phải đàm phán.

Sức mạnh chế áp điện tử và tàng hình

Trọng tâm của lực lượng tấn công lần này là khả năng tác chiến phối hợp giữa các dòng máy bay hiện đại nhất trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. 

Tổng thống Donald Trump sẽ dùng “hạm đội đẹp đẽ” đè bẹp Iran như thế nào? - Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln . Ảnh: Telegraph

Theo hãng tin AP, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo tám phi đội không quân, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, F/A-18 Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. 

Đây là tổ hợp tác chiến hiện đại, cho phép Mỹ tiến hành đồng thời các nhiệm vụ trinh sát, gây nhiễu điện tử, chế áp phòng không và không kích chính xác cao.

Các chuyên gia quân sự phân tích kịch bản tấn công sẽ bắt đầu bằng việc các máy bay Growler gây nhiễu toàn bộ hệ thống radar và liên lạc của Iran. Tiếp đó, F-35 và F/A-18 sẽ thực hiện các đòn đánh tiêu diệt các bệ phóng tên lửa mặt đất. 

Cách tác chiến này được đánh giá là đặc biệt hiệu quả sau khi lực lượng không quân Israel làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran trong cuộc xung đột 12 ngày hồi năm ngoái, giúp Mỹ giành ưu thế tuyệt đối trên không. 

Chiến thuật tương tự từng được Mỹ áp dụng thành công tại Venezuela trong chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối”.

Gọng kìm từ đại dương

Bên cạnh sức mạnh không quân, lực lượng hải quân Mỹ còn mang tới Trung Đông dàn khu trục hạm lớp Arleigh Burke gồm các tàu USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy và USS Spruance. 

Các tàu này được trang bị hệ thống ống phóng tên lửa hành trình Tomahawk, cho phép tấn công các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách hàng ngàn km.

Tổng thống Donald Trump sẽ dùng “hạm đội đẹp đẽ” đè bẹp Iran như thế nào? - Ảnh 2.
Tổng thống Donald Trump sẽ dùng “hạm đội đẹp đẽ” đè bẹp Iran như thế nào? - Ảnh 3.
Tổng thống Donald Trump sẽ dùng “hạm đội đẹp đẽ” đè bẹp Iran như thế nào? - Ảnh 4.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln bao gồm các tàu USS Michael Murphy (DDG-112), USS Spruance (DDG-111) và USS Frank E. Petersen Jr (DDG-121). Ảnh: The Telegraph.

Trong chiến dịch “Nhát búa nửa đêm” (Midnight Hammer) trước đó, Mỹ đã phóng khoảng 30 tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm phối hợp cùng máy bay ném bom B-2 để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Isfahan và Natanz. 

Việc tái hiện đội hình này gửi đi thông điệp rõ ràng: Mọi cơ sở hạ tầng nhạy cảm nhất của Iran đều đang nằm trong tầm ngắm.

Củng cố lá chắn phòng thủ khu vực

Để đối phó với nguy cơ Iran phản công, Mỹ đồng thời tăng cường năng lực phòng vệ tại chỗ. 

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ cũng đã triển khai thêm tiêm kích F-15E Strike Eagle tới căn cứ ở Jordan, đồng thời điều các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD vào khu vực.

Tổng thống Donald Trump sẽ dùng “hạm đội đẹp đẽ” đè bẹp Iran như thế nào? - Ảnh 5.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: Defense post.

Hãng tin AP cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hội quân với ba tàu tác chiến ven bờ tại Bahrain cùng hai khu trục hạm khác đang hoạt động ở vịnh Ba Tư. 

Dữ liệu theo dõi bay cũng ghi nhận hàng chục máy bay vận tải quân sự Mỹ đang di chuyển tới Trung Đông.

Sự xuất hiện của tàu sân bay được cho là đã nâng tổng quân số Mỹ tại khu vực lên khoảng 55.000 binh sĩ, theo ước tính của các nhà phân tích.

Đòn bẩy chiến lược tối thượng

Ông Michael Hanna, Giám đốc chương trình Mỹ tại Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), nhận định việc Washington dồn dập tăng cường lực lượng cho thấy Mỹ đang ở “một tư thế khu vực rất khác”.

Theo ông Hanna, Mỹ không nhất thiết phải sử dụng tàu sân bay để tấn công Iran nhưng việc triển khai USS Abraham Lincoln mang lại “nhiều lựa chọn tác chiến hơn”, tạo lợi thế tuyệt đối cho Mỹ trên bàn đàm phán ngoại giao.

Tin liên quan

Iran tiết lộ “vũ khí bí mật” dưới đáy biển, cảnh báo tàu sân bay Mỹ

Iran tiết lộ “vũ khí bí mật” dưới đáy biển, cảnh báo tàu sân bay Mỹ

(NLĐO) - Iran công bố mạng lưới hầm dưới nước chứa hàng trăm tên lửa, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz sẽ không còn an toàn khi căng thẳng với Mỹ leo thang.

Điểm nóng xung đột ngày 29-1: Tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới giáp với Iran

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Iran để ngăn dòng người tị nạn một khi kịch bản xấu nhất xảy ra.

Mỹ tập trận rầm rộ tại Trung Đông, Ả Rập Saudi cam kết với Iran

(NLĐO) – Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT) thông báo tiến hành cuộc tập trận nhiều ngày trên khắp Trung Đông.

Mỹ Donald Trump Iran Tàu sân bay USS Abraham Lincoln
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo